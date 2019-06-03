Эксклюзив из Сирии (видео)

News-Front

Published on May 25, 2019

В связи с обострением обстановки на всей линии соприкосновения, принято решение об отправке на несколько участков фронта российских специалистов. Несколько смешанных российско-сирийских групп решено выдвинуть на максимально близкое расстояние к противнику.

В задачи групп входит наблюдение за позициями и населенными пунктами противника, наблюдение за перемещением и скоплением живой силы и техники террористов. В случае попытки атаки на позиции САА со стороны боевиков,осуществить ее отражение.

Участки для работы этих групп выбраны наиболее сложные. Это и максимальная близость у позициям противника- (в некоторых местах расстояние между противоборствующими сторонами достигает всего 300 метров), удаленность от своих основных сил, достаточно проблемный подход к ним со своей стороны. На эти позиции приходится добираться от основных сил вначале на мотоциклах, а затем несколько километров пешим ходом. Обусловлено это тем, что боевики полностью держат под наблюдением и простреливают дорогу к позициям, и как путь к ним, так и возможный отход с них очень проблематичны.

Выполнение таких задач будет хорошей практикой для российских специалистов и проверкой для сирийских бойцов, прошедших у них обучение.

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