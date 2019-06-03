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опубликовано редакцией на Переводике
03.06.19 04:12
Поэзия и сила русского портрета
ПИМЕН НИКИТИЧ ОРЛОВ, ПОРТРЕТ АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КАРАМЗИНА. ОЦЕНКА - £ 20 000–30 000
BY CHRISTIAN HOUSE| MAY 30, 2019
В начале XIX века, русский поэт, писатель и историк Николай Михайлович Карамзин некоторое время был личным чтецом императора Александра. В своей монументальной “Истории Российского государства” Карамзин окинул сентиментальным взором прошлое своего народа. Император был заинтригован, но не настолько чтобы [самому] читать 12 томов. Поэтому автор был незамедлительно вызван чтобы прочесть их ему.
ПИМЕН НИКИТИЧ ОРЛОВ, ПОРТРЕТ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА КАРАМЗИНА. ОЦЕНКА - £ 25 000–35 000.
Ряд семейных портретов, предлагаемых на нашем аукционе Русские картины, подчеркивают то место которое занимали Карамзины в высшем свете царской России. Они были завсегдатаями московских культурных и интеллектуальных кругов: мужчины обладали военным статусом; женщины собирали принимали модные литературные кружки. Портреты этих людей наполнены атмосферой романтизма, так же как и проза самого Николая Карамзина. «Что такое жизнь?» - написал он однажды - «Роман».
ЖАН-ОГЮСТ БАРД, ПОРТРЕТ ЕКАТЕРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ КАРАМЗИНОЙ (МЕЩЕРСКОЙ). ОЦЕНКА - £ 4000–6000.
Ива Микутавичюте, специалист Sotheby's по русским картинам, описывает обстановку того времени: «Первая половина XIX века в России была отмечена политической турбулентностью восстания декабристов, ростом сентиментализма и романтического национализма, а также быстрым развитием русского искусства и литературы , Семья Карамзиных сыграла важную роль в этом культурном и политическом возрождении».
ПРИПИСЫВАЕТСЯ КИСТИ ЖАНА-ОГЮСТА БАРДА, ПОРТРЕТ ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА КАРАМЗИНА. ОЦЕНКА - £ 3000–5000.
Из шести портретов, представленных к продаже, пять - это портреты детей Николая Карамзина - Софии, Андрея, Александра, Владимира и Екатерины, а шестой - мужа Екатерины и зятя Карамзина - князя Петра Мещерского с сыном Николаем. Три картины были написаны русским художником Пименом Орловым в середине-конце 30-х годов. Еще три работы были заказаны французскому художнику-неоклассику Жану-Огюсту Барду, студенту Энгра, во время путешествий семьи по Европе.
ПИМЕН НИКИТИЧ ОРЛОВ, ПОРТРЕТ СОФЬИ НИКОЛАЕВНЫ КАРАМЗИНОЙ. ОЦЕНКА - £ 25 000–35 000.
Все портреты являются отражением статуса, показывают исполненных достоинства людей в состоянии покоя. Александр изящен - тонкая сигарка тлеет, волосы театрально зачесаны на одну сторону, одна нога вальяжно положена на другую, на лице - выражение отрешенности. Великолепный в своей военной форме, при всех регалиях, его брат Андрей небрежно опирается на пушку, как будто он на мгновение остановился отдохнуть во время променада по морской набережной. Их образованная сестра Софья изображена с книгой в руке. В то же время, портреты Барда содержат все основные характеристики Grand Tour: комнаты с красивыми видами, балконы и путевые дневники.
ЖАН-ОГЮСТ БАРД, ПОРТРЕТ ПЕТРА МЕЩЕРСКОГО С СЫНОМ НИКОЛАЕМ. ОЦЕНКА - £ 4000–6000.
Семейный дом Карамзиных оставался местом встреч деятелей культуры даже после смерти самого Николая Михайловича в 1826 году. Его посетителями были Александр Пушкин, Николай Гоголь и Михаил Лермонтов. «Чтобы получить литературную известность в высшем обществе, - писал литературный критик Иван Панаев, - необходимо было попасть в салон г-жи Карамзиной - вдовы историка».
От переводчика: в дополнение к статье я добавил несколько картин русских художников выставленных на аукцион Русские картины, который состоится 4 июня 2019 года
PROPERTY OF A DISTINGUISHED NEW YORK COLLECTOR
IVAN PAVLOVICH POKHITONOV | Automne, L’Isle-Adam
Estimate: 40,000 - 60,000 GBP
IOSIF EVSTAFIEVICH KRACHKOVSKY | Homestead with Horses
Estimate: 6,000 - 8,000 GBP
PROPERTY FROM A PRIVATE COLLECTION, HUNGARY
IVAN IVANOVICH SHISHKIN | Pine Tree
Estimate: 50,000 - 70,000 GBP
PROPERTY FROM A PRIVATE COLLECTION, MONACO
ALEXEI PETROVICH BOGOLIUBOV | Sunset in Stormy Weather, Menton
Estimate: 180,000 - 220,000 GBP
PROPERTY FROM A PRIVATE COLLECTION, FINLAND
IVAN KONSTANTINOVICH AIVAZOVSKY | Abandoning Ship
Estimate: 200,000 - 300,000 GBP
IVAN KONSTANTINOVICH AIVAZOVSKY |Ship at Sunset off Cap Martin
Estimate: 500,000 - 700,000 GBP
KONSTANTIN EGOROVICH MAKOVSKY |Boyarina
Estimate: 80,000 - 120,000 GBP
VLADIMIR EGOROVICH MAKOVSKY | Musicians at a Country Fair
Estimate: 20,000 - 30,000 GBP
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