В чем смысл искусства?

Один из величайших парадоксов человечества заключается в том, почему так много времени и усилий тратится на создание вещей без очевидной ценности для выживания, а именно на искусство.

Пролить свет на этот вопрос достаточно сложно, потому что сначала мы должны точно определить, что такое искусство. Мы можем начать с искусства в период позднего палеолита, от 40 000 до 12 000 лет назад.

Этот период – гораздо более длительный период человеческой истории, чем «современный». Поэтому то, что представляло собой искусство в это время, должно служить отправной точкой для любого жизнеспособного объяснения. И хотя искусство в современном мире часто используется как средство выражения индивидуальности, в течение большей части культурной эволюции охотники-собиратели применяли его как средство определения социальных норм среди большинства, если не всех, членов сообщества.

Искусство – особенное

Почему люди должны заниматься тем, что требует значительных усилий, которые лучше было бы направить на более полезные виды деятельности, такие как поиск пищи или других жизненно важных ресурсов? Одна подсказка заключается в том, что предметы искусства имеют особый резонанс, потому что они возникают благодаря человеческой деятельности. Это требует значительных эмоциональных вложений и, следовательно, искусство играет важную роль в культуре.

Время и усилия, затраченные на искусство, предполагают, что такое поведение может быть сигналом другим членам группы. Как это ни парадоксально, сам факт того, что искусство остается непостижимым и имеет мало очевидной практической ценности, как раз и дает возможность оценить, можно ли доверять человеку как члену группы. Короче говоря, искусство давало «важный сигнал» (альтруистическое поведение, которое косвенно приносит пользу человеку через установление репутации).

В сочетании с ритуалом, который часто имеет место, искусство становится еще более мощным символом. Идея о том, что он может выступать в качестве сигнала, подкрепляется тем фактом, что предметы искусства регулярно уничтожались или портились вскоре после их появления. Это говорит о том, что сам процесс создания, а не конечный продукт, был наиболее важным.

Хотя свидетельства об искусстве, служащем этой цели, существуют еще до позднего палеолита, сохранившиеся примеры противоречивы, поскольку их немного и они далеко друг от друга.

Рассвет искусства

Почему оно существовало? Часть ответа, кажется, заключается в том, что население росло, а это развивало торговлю. Товары регулярно обменивались в тех местах, где встречалось большое количество людей.

При таком количестве люди хорошо не узнали бы друг друга, поэтому участие в процессе искусства потенциально давало доверие. Такое «бессмысленное» поведение говорит тем, кто вовлечен в этот процесс, что если человек готов тратить время и энергию на занятия такого рода, он с большей вероятностью будет надежным. В самом деле, несмотря на то, что время и усилия, затраченные на достижение такой цели, были общими, создание и совместная работа создают ощущение благополучия. Тем самым поощряется эмоциональная связь, которая помогает компенсировать остаточную враждебность по отношению к незнакомым.

Исследования показывают, что когда численность населения превышает 150-300 человек, возникает нестабильность, появляются новые группы из первоначального сообщества. Считается, что это происходит потому, что человеческий мозг не может доверять, когда это число превышено. Такое разделение, по-видимому, было обычным явлением среди ранних охотников-собирателей.

Однако после позднего палеолита люди начали формировать оседлые сообщества, которые вышли за пределы этого лимита в 150-300 . Из-за этого было еще более важно иметь механизм для людей, которые не могли доверять всем, с кем они жили. Искусство могло исполнить эту роль.

Когда к искусству привыкли

Таким образом, хотя во время позднего палеолита искусство стало работать как средство социального сплочения, эта «функция» была очень важной во время раннего неолита, когда общины начали жить в больших стабильных поселениях.

Переходный период можно найти на 12 000-летнем Гёбекли Тепе. Здесь встречались группы охотников-собирателей, чтобы сформировать относительно большие, но временные сообщества в благоприятные времена года, когда они участвовали в ритуалах. Считается, что это место служило «храмом» и состоит из огромных монолитов с выгравированными рельефами животных.

Что особенно удивительно, так это то, что в качестве сигнала монументальное искусство такого рода появилось еще до начала оседлых сельскохозяйственных общин. Это говорит о том, что практические новшества, такие как выращивание сельскохозяйственных культур, были результатом совместных встреч людей и празднований с «нефункциональной» деятельностью. Одним словом, можно утверждать, что искусство создало цивилизацию, а не наоборот.

Процесс формирования больших оседлых общин в конечном итоге породил один из первых городов, а именно, Чаталхёюк на юге Турции. Этому месту 9000 лет, на нем постоянно жило около 5000 человек. Важно отметить, что искусство было органично введено во внутреннюю жизнь общества.

Более того, как в Гёбекли Тепе, так и в Чаталхёюк регулярно разрушали и восстанавливали предметы искусства. Например, несмотря на усилия, затраченные на строительство «храмов» в Гёбекли Тепе, сооружения часто намеренно засыпались. Дорогой сигнал. Аналогичным образом, в Чаталхёюк настенные росписи регулярно отбеливали и перекрашивали, а «скульптуры» часто разрушали и восстанавливали.

Во время неолита, когда возникли более оседлые общины, искусство сигнализировало о преданности каждой, поскольку поселения начали конкурировать друг с другом. Это был клей, который соединял людей.

Современное западное искусство, сохраняющее некоторые черты, которые характеризуют древнее искусство, теперь больше заботится о готовом произведении, чем о процессе. И все же искусство в современном мире все еще можно рассматривать как дорогостоящий сигнал, который используется для получения статуса в определенной социальной иерархии.

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