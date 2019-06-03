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Аналитики Rand Corporation советуют США отказаться от гонки ядерных вооружений с Россией

23.05.2019

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Соединенным Штатам Америки, скорее всего, было бы невыгодно выходить из заключенных с РФ соглашений по контролю над ядерными вооружениями, считают аналитики американского центра Rand Corporation.

В опубликованном этой компанией докладе говорится, что "США могли бы втянуть Россию в затратную гонку вооружений, выйдя из соглашений, на которых выстроен нынешний режим по контролю над ядерным оружием. Но от такого шага для США будет больше затрат, нежели плюсов".

В документе поясняется, что в случае возобновления гонки ядерных вооружений затраты для США могут быть даже выше, чем для РФ. "Однако наиболее серьезной проблемой станут отрицательные (для Вашингтона - ИФ) политические и стратегические последствия", - считают эксперты.

Проблематичной для США выглядит перспектива гонки вооружений и в том, что касается баллистических ракет и размещения оружия в космосе. "Россия могла бы защититься от таких шагов США, истратив значительно меньше средств, нежели пришлось бы истратить американской стороне", - заявляют в Rand Corporation.

Специалисты советуют присмотреться к сферам, в которых военные США действительно способны при небольших финансовых затратах подтолкнуть российских военных к существенным дополнительным расходам. В качестве примера приводится работа над новыми системами радиоэлектронной борьбы.

Довольно скептически аналитики оценили перспективу усиления американского военного присутствия в Европе и переброску дополнительных сил НАТО к границе с РФ. Потенциальный эффект от таких мер в компании оценивают как "ограниченный". Увеличение количества учений НАТО в Европе, как подчеркивают авторы доклада, поможет усилить боеготовность, но вряд ли подтолкнет Россию к обременительному для ее бюджета увеличению расходов на оборону.

К противоречивым последствиям, по мнению Rand Corporation, может привести разработка США ракет средней и меньшей дальности без их развертывания. Авторы доклада полагают, что это могло бы убедить РФ вернуться к соблюдению ДРСМД, "но также вполне может вынудить Россию, напротив, ускорить работу над собственными программами по разработке ракет".

Размещение подобных американских ракет в Европе могло бы подтолкнуть российских военных к потенциально затратным для них ответным шагам. Однако точно просчитать российский ответ сложно, предупреждают составители доклада.

Они положительно смотрят на идею усиления в США инвестиций в разработку новых технологий, способных, в частности, помочь бороться с российскими системами ПВО.

По мнению аналитиков Rand Corporation, беспокойство у России может вызвать размещение дополнительных тактических ядерных вооружений в Европе и Азии. Россия в таком случае, возможно, будет вынуждена заметно увеличить свои расходы на оборону. Но в то же время, такие агрессивные меры США, как считают эксперты, "могут спровоцировать реакцию Москвы, которая не будет отвечать интересам Вашингтона".

Кроме того, в докладе говорится об усилении присутствия ВМС США и союзников в районах, где присутствует ВМФ РФ. По мнению составителей документа, это "может вынудить Москву увеличить финансирование флота и, таким образом, перенаправить средства из потенциально более опасных (для США - ИФ) сфер".

Авторы документа также озвучили идею размещения противокорабельных ракет наземного базирования в районе Черного моря. Это вынудило бы РФ пойти на дополнительные расходы для защиты своих кораблей и военных баз в Крыму. При этом, по словам аналитиков, РФ в таком случае будет пытаться уговорить страны черноморского региона не размещать такие ракеты.

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теги: Геополитика  
   
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