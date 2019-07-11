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дата публикации 11.07.19 01:38
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Бакрадзе: Хорошо, что не будет санкций, но это не потому, что Россия и Путин хотят добра Грузии

ÐÑÑÐ·Ð¸Ñ OnlineПечальная реальность заключается в том, что президент России оказался более адекватным в оценке этой ситуации, чем президент и руководство Грузии, — такую оценку дал представитель «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе сегодняшнему заявлению Владимира Путина.
«Печальная реальность заключается в том, что президент России оказался более адекватным в оценке этой ситуации, чем президент и все руководство Грузии. Что касается санкций, однозначно хорошо, что санкции не будут введены. Но мы должны понимать, что это происходит не от того, что Россия и Путин хотят Грузии добра. Угроза введения санкций, а затем их невведение является ровно таким же механизмом шантажа и давления, что и сами санкции. Поэтому Россия не является нашим партнером, не является надежным и вызывающим доверие партнером. Ключи от экономического развития Грузии, нашей безопасности и защищённости находятся в Европе, в европейском рынке, во вступлении в ЕС и в гарантиях безопасности НАТО. В противном случае мы всегда будем зависеть от того, в каком настроении духа проснется и какое решение примет с утра президент Путин.
Поэтому дорогой для стабилизации Грузии является не продолжение того же пути, что Россия является решением всего и поэтому давайте не огорчать Путина, а выходом является получение твердых, институциональных, европейских гарантий для будущего страны», — сказал Давид Бакрадзе.
Президент России Владимир Путин сегодня заявил, что не считает нужным вводить санкции против Грузии.

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теги: Грузия  
   
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