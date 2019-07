архив



дата публикации 11.07.19 02:07 скаут: Игорь Львович

"New York Times: Путин настаивает на объединении, но Беларусь использует язык, культуру и историю для сопротивления" Белоруссия - 01 июля 2019 г. New York Times: Путин настаивает на объединении, но Беларусь использует язык, культуру и историю для сопротивления 01.07.2019 Фото: president.gov.by В Беларуси, Украине и других бывших республиках СССР постоянная борьба Москвы со своими бывшими доминионами часто определяется ссорами из-за нефте- и газопроводов, военного сотрудничества и геополитикой, пишет The New York Times. Однако страны отличаются историей, культурой и языком, и некоторые белорусы уверены, что Беларусь может сопротивляться давлению Путина и ускоренному объединению в так называемое Союзное государство. После подписания договора в 1999 году Беларусь и Россия упразднили миграционный и таможенный контроль между странами, но остаются при собственных законодательствах, флагах, гимнах, армиях и валютах. В последнее время в Беларуси, особенно среди противников Лукашенко, всерьез обеспокоились намерениями Москвы и слухами, что Путин хочет объединить две страны, чтобы сохранить власть как глава нового государства после окончания его президентского срока в России в 2024 году. Хотя Путин говорит, что у него таких планов нет, многие белорусы, особенно те, кто давно обвиняет Лукашенко в продаже страны Москве, волнуются. Даже Лукашенко показывает, что недоволен планами Москвы, занял жесткую позиции против посягательств России и ищет возможности наладить отношения с Западом, пишет издание. Например, в марте в Беларуси приняли Концепцию информационной безопасности, «направленную на противодействие не столько западноевропейским демократическим идеям, сколько потоку агрессивной шовинистической пропаганды России по принижению белорусской государственности, языка и собственной истории». После прихода к власти Лукашенко много лет не видел необходимости защищать чувство национальной идентичности, относился к белорусскому патриотизму как к подрывному проекту своих политических врагов и провел референдум об экономической интеграции с Россией и приданию русскому языку статуса государственного. Но в 2014 году он изменил поведение, когда Россия аннексировала Крым и отправила войска в восточную Украину для защиты русскоговорящего населения и «русского мира». «Это аморфное культурное пространство также включает большую часть Беларуси, части Казахстана и значительную часть населения в трех Балтийских государствах», – отмечает издание. Давление России в плане Союзного государства усилило страхи Лукашенко, и он стал активно пропагандировать древние корни Беларуси: в апреле назвал Полоцк «нашей святыней», еще раньше отверг принадлежность Беларуси к «русскому миру» и начал иногда говорить по-белорусски. В качестве примеров интереса к национальной культуре и защиты белорусского языка NYT приводит приговоры трем авторам «Регнума» за разжигание национальной вражды, магазин Symbal.by, куда заходят даже милиционеры, и курсы «Мова нанова». статью прочитали: 53 человек Комментарии