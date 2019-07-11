Кто будет третьим Римом?

С детства у меня возник интерес к пуническим войнам из исторического противостояния античного Рима и Карфагена. Значительное влияние на это оказала захватывающая книга А.И. Немировского «Слоны Ганнибала», из которой до сих пор выхватываю удивительные даже по нашим временам экономические и геополитические факты. Например, транспортировка из Индии немалой группы боевых слонов в Ливию, которая описывается как вполне будничная, хоть и достаточно сложная и опасная торгово-военная операция.







Представляете уровень древней логистики и коммуникаций, если такое было возможно? А ведь это – неоспоримый факт. Который в корне подрывает снисходительное представление об уровне торговых и политических связей Древнего мира.





Но сегодня хотелось бы поговорить об иной аналогии. Известно, что Рим представлял из себя довольно небольшой городок, довольно немногочисленной национальности латинов, основным достоинством которых был воинственный характер и отличная, хорошо организованная пехота. Так же нужно отметить высокий патриотизм римлян, их самоотдачу и готовность умереть за общее дело. Именно Рим породил такую легенду, как Муций Сцевола, который морально победил осадивших Рим врагов личным мужеством. Он положил руку на огонь и держал её до тех пор, пока она не обуглилась, а затем заявил, что римляне все такие. И враги ушли. Подобных примеров патриотизма и мужества римлян было огромное множество, даже до самого упадка Римской империи.





Других особых преимуществ не было. Культурное превосходство, великий латинский язык, римские дороги, финансовая система и могучий флот были созданы намного позднее великими римскими поэтами, ораторами, философами, политиками, а также грабежом и трудом рабов покоренных народов.





Государственное устройство Древнего Рима представляло собой республику. Это – очень близкая к современной президентской форма правления, где фактический президент назывался консулом, а во время войны получал диктаторские полномочия. На кого это похоже в сегодняшнем мире, увидим позже.





Карфаген, в свою очередь, представлял собой крайне узкую олигополию, где несколько кланов, старейшин, управляли страной. Регулярного войска, как такового, тоже не было, но были деньги, много денег и наемники. Экономическое могущество Карфагена основывалась на флоте, который контролировал Средиземное море. А в случае необходимости (что было довольно редко в силу географического положения: сверху – море, снизу – пустыня и достаточно дикие, разрозненные племена), город защищали наемники. Полный аутсорсинг, так сказать.





Народное ополчение почему-то никогда не играло особой роли в этом народе, патриотизм был на крайне низком уровне. Возможно вследствие богатства и избалованности, возможно вследствие неких генетических особенностей. Здесь уместно отметить, что в наше время на раскопках тех времен нашли значительное количество детских захоронений, т.е. этот народ массово приносил своих детей, младенцев в жертву, в обмен на ожидаемые от их богов материальные блага.





Теперь, уже из церковной истории, известно, что в этих местах в те времена процветало язычество, черная магия, были очень могущественные колдуны и чародеи, державшие простой народ в страхе перед сверхъестественными силами. Которым люди массово поклонялись. Такие мощные, что могли вызвать стихийные бедствия и моры, некоторые могли даже летать по воздуху. Иными словами, был развит сатанизм.





Могущество Карфагена основывалось на контроле над торговлей, а также тонкой политике, полной обмана и беспринципности. Как пример можно привести романтическую историю Софонибы, которую сначала сватали нумидийскому князьку Массинисе, но как только ситуация поменялась, отдали другому князьку – Сифаксу. Эта ложь дорого обошлась Карфагену, Массинисе удалось сполна отомстить своим обидчикам. Но в данном контексте важна не романтика, но сама практика беспринципных и безответственных обещаний, которая, следуя логике книги, была обычной в практике Карфагена.







Далее ещё захватывающей. В этой насквозь прогнившей и самодовольной стране появляется военачальник и лидер высшего мирового класса, сравнимый с Александром Македонским, Юлием Цезарем, Чингисханом, Наполеоном. Это – Ганнибал.





Но что интересно, начало своей военной экспансии он начинает в Иберии (Испании), месте весьма небогатом и диком, настоящем захолустье Европы. Которым она всегда и оставалась до открытий Колумба. Не правильнее ли было восстановить флот, разбитий римлянами в предыдущих сражениях, и попытаться вернуть себе могущество в традиционной для Карфагенян стихии?





Миром правят деньги. Рудники Испании были ключом к могуществу сначала Карфагена, а затем и Рима. К сожалению историки уходят от экономических аспектов мировой истории, оттого их изыскания теряют большую часть логики и захватывающего интереса. Родил, убил, завоевал – скучно. Но если бы люди знали о финансовой подоплеке основных исторических событий, о кредиторах и бенефициарах, о безумных долгах великих полководцев, которых скорее нужно называть руководителями финансовых стартапов, а не великими военоначальниками, о бизнес-планах и окупаемости инвестиций в войну, этот предмет был бы самым популярным и покупаемым на планете.





К слову, Наполеон написал основной закон Франции, сидя в Москве, а также ведал всеми поставками провианта, т.е. был прежде всего превосходным операционным топ-менеджером, а уже во второй степени – гениальным военным стратегом. Это, кстати ключ к победам во всех войнах, от Чингисхана, до Второй мировой, которую выиграла блестящая сталинская экономика и советская финансовая система. Про экономику Чингисхана у меня сведений нет, но по косвенным признакам тоже можно сделать вывод, что она была на высочайшем уровне: с тесными регулярными экономическими связями между весьма удаленными регионами, без которых в степи не мог бы появиться хорошо вооруженный всадник. Один меч по тем временам стоил целое состояние, на снаряжение каждого такого воина работала экономика половины континента.





Это – тема отдельных изысканий и целых книг, если бы нашелся спонсор, я бы посвятил этому остаток своей жизни. Но вернемся к Риму и пунам.





Что влекло Ганнибала в Иберию? Ведь это не современная Испания с корридой и прекрасными побережьями, туризмом и футболом. В то время завоевание этой страны сопровождалось огромными трудностями, но не сулило особых прибылей, что взять с бедных полудикарей?





Влекло в Иберию Ганнибала только одно – серебро. Богатые серебряные рудники. А тот, кто эмитирует деньги, тот правит миром. Как сегодня США. Именно за этим ключом к мировому господству Ганнибал отправился в Иберию.





К слову, пока Карфаген контролировал Иберию, Рим был на коленях. Но как только Риму удалось перехватить контроль над Иберией, Карфаген зашатался и пал. И началась восхождение могущества Рима, которое так же очень коррелирует с активной разработкой и последующим истощением серебряных рудников. Подобная ситуация, кстати, наблюдается с расцветом и закатом Египта и Вавилона, рудники, питающие эти империи, находились в верховьях Нила и на пути в Индию. Но жаль, доказательной базы такой корреляции нет, это требует специальных исследований.





Думаю, пора, наконец, вернуться к нашему времени.







Кто сегодня контролирует моря, мировую торговлю, живет крайне богато, избалованно, воевать не любит, только если чужими руками и контролирует мировую денежную единицу? Государственный строй у кого – узкая олигополия, а институты власти являются не более чем бутафорией? Кто насаждает на земле сатанизм и дичайшие суеверия? Кто приносит в жертву идолам благополучия и успеха своих собственных детей?





Ответ известен. Поэтому США не Третий Рим, а Новый Карфаген. И никакой новый блестящий «Ганнибал» не поможет ему, как не помогли в свое время Карл 12, Наполеон и Гитлер. США обречены.





А какая страна отличается пусть небольшой, но очень хорошо организованной и дееспособной, самоотверженной и патриотичной армией? И аналогичным дружным, пусть бедным, но ещё способным сплотиться в трудную минуту населением? Народное ополчение которой круче любой регулярной армии любой страны мира?





Пусть население её маленькое и достаточно отстало в культурном и технологическом развитии от передовых держав?





Это – Россия. И она преемник Рима не в силу православной традиции, которая, кстати, давно утратила свое определяющее влияние, а в силу вполне земных, человеческих отношений. В силу того, что современные русские – более здоровые и неразвращенные цивилизацией варвары, нежели англосаксы. И именно у них есть все шансы создать новую мировую империю, как это некогда удалось крошечному племени латинов или небольшому племени кочевников Темуджина.





Если, конечно, военное превосходство будет своевременно конвертировано в контроль над международной денежной единицей.





Пишу все это скорее с сожалением, нежели радостью. Ибо славные времена России, героические времена Муция Сцеволы уходят в прошлое. Грядут времена Гая Мария, Суллы и Юлия Цезаря. Это уже не Россия, пушкинский русский православный дух давно сменился духом стяжательства и гордости. Сегодня вполне уместно изменение как названия страны, так и народа. Да, это именно Третий Рим, грядущий победитель Карфагена.





Один вопрос. Кому нужен будет этот мир, если в нем не будет России?

статью прочитали: 41 человек

Комментарии