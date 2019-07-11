"Охранники называли меня Трампом"

Петр Козлов Би-би-си 5 июля 2019

Переехав в Россию, Гейлен Грандстафф и представить не мог, что на себе проверит, как работает ее правоохранительная система

Бывший пожарный из Техаса Гейлен Грандстафф провел больше 600 дней в российском СИЗО по обвинению в контрабанде наркотиков. Спустя почти два года его освободили из-под стражи. Он рассказал Би-би-си, чему научился за решеткой и что узнал о России за это время.

53-летний Грандстафф вглядывается в лица сотрудников СИЗО в камуфляже, делающих что-то на улице рядом с воротами изолятора, и произносит: "Помню каждого в лицо". Еще в марте он встречал их по ту сторону решетки.

Полтора года назад Гейлен заказал чистящее средство на сайте Alibaba, чтобы почистить свой самогонный аппарат. Дальше все было как в тумане. Вместо почтового курьера посылку доставили переодетые сотрудники таможни. Обыск, задержание - и вот он в СИЗО и обвиняется в контрабанде, так как вещество запрещено в России и признано в большинстве стран наркотическим.

Гейлен и его защита утверждали, что не знали, что там. Спустя 20 месяцев его выпустили.

За это время он сильно похудел, зато заметно подтянул русский - и рассказывает о своих приключениях в заключении с улыбкой. Но, когда все это с ним произошло, ему было точно не до смеха.

Я встретился с Гейленом Грандстаффом у забора СИЗО №3 на 1-м Силикатном проезде на западе Москвы, построенном в 1938 году как пересыльный пункт для заключенных, чтобы узнать, как он пережил более полутора лет в камерах московских изоляторов.

Трудности перевода

До жизни в СИЗО Гейлен почти не говорил по-русски. Его познания ограничивались уровнем начальных языковых курсов. И хотя в Москве он прожил больше семи лет в браке с россиянкой Анной, друг с другом они в основном говорили по-английски.

"Там, в СИЗО, как я сейчас понимаю, к сожалению, я в основном узнал разговорный сленг. Его часто используют в тюрьме и его почти не используют здесь, на свободе"Гейлен Грандстафф, гражданин США

Зарабатывал он преподаванием английского, но его учениками были дети иностранцев или бизнесмены уже со знанием английского, поэтому и на работе русский ему не требовался. На русском он мог сказать лишь несколько простейших фраз.

Однако переписку из СИЗО разрешалось вести только на понятном для Федеральной службы исполнения наказаний языке. Гейлен часами сидел в камере со словарем, чтобы написать письмо супруге.

Мы разговариваем с ним по-английски, так как Гейлен стесняется своего разговорного русского.

"Там, в СИЗО, как я сейчас понимаю, к сожалению, я в основном узнал разговорный сленг. Его часто используют в тюрьме и его почти не используют здесь, на свободе", - смеется Гейлен.

Теперь 53-летний уроженец Техаса точно знает, что такое "шмон", "шконка" и "мусор"

"Шконка", "шмон", - в качестве примера произносит он американским акцентом.

Еще он вспоминает курьезный случай, случившийся с ним однажды. Соседи по камере обучали его разнообразным бытовым словам на русском. И среди прочего рассказали, что охранника в СИЗО на русском называют "мусор".

"Я, как обычно, постарался запомнить очередное слово. Во время одной из проверок камеры, когда нас всех построили вдоль стены, я сказал одному из сокамерников, показывая на охранника: мусор. Все засмеялись. А охранники смотрели на меня так, будто сейчас убьют. Я просто не знал, что это означало. После этого случая я перестал верить тому, чему меня учили сокамерники", - рассказывает Грандстафф.

В тюремном жаргоне есть синонимы практически к каждому слову , но большинству обычных людей они могут не говорить ни о чем, делится он своим открытием.

"Сейчас я произношу их - и это звучит для меня как шутка. Я никогда эту лексику там не использовал", - говорит Гейлен.

За время ареста Гейлен сменил несколько камер в нескольких московских СИЗО. Среди них была камера с четырьмя нарами на шестерых арестантов, камера с 12 нарами на 13 арестантов и камера с 12 нарами на 19 арестантов.

После того, как о деле Гейлена написали российские СМИ, его перевели в двухместную камеру. "Последнюю свою двухместную камеру я называю Тадж Махал!" - смеется он.

Однако до этого, в моменты обострений антиамериканских настроений среди обитателей СИЗО, Гейлену нередко приходилось спать на полу.

"Случалось, что меня пытались избить"

Особо острые моменты случались, когда по телевизору рассказывали об отношениях России и США.

"Как только Дональда Трампа начинали показывать по телевизору, ко мне тут же приходила обратная реакция: охранники начинали называть меня "Трампом", а не моим настоящим именем. Это был их способ демонстрации уничижительного отношения ко мне. Когда они плохо обращались со мной, они всегда называли меня "Трампом", - вспоминает Гейлен.

Неоднократно Гейлену пытались устроить "темную" сокамерники - однажды это было "на сборке", когда его избивали несколько десятков человек, вспоминает он.

"Легко было предвидеть, когда со стороны сокамерников случится очередной всплеск негатива. Что бы они ни смотрели по телевизору, они в это полностью верили. Это безумие. Например, по телевизору показывали программу, где сопоставляли российских и американских военных, как-будто это было реальное противостояние. Было очевидно, что все это шоу. Но в камере все автоматически начинали выражать негатив по отношению к США".

Неоднократно доставалось и от конвоиров, однажды, когда его выводили из автомобиля - уронили, в результате чего он получил сотрясение мозга и травму колена, перечисляет Гейлен.

В одной из камер ему как американцу откровенно поставили ультиматум: спрашивать разрешение буквально на все, даже на то, чтобы воспользоваться туалетом: "В результате возник конфликт, потому что там тебя хотят унизить, и никому не нравится, когда кто-то начинает этому сопротивляться. Случалось, что меня пытались избить один или двое сокамерников".

Охрана и сокамерники по СИЗО чаще называли Гейлена "Трампом"

"Рвотная масса пеликана"

Гейлен страдает болезнью Крона - хроническим воспалительным заболеванием кишечника - и ему разрешено только здоровое питание.

"Я попробовал лишь однажды то, что там давали, и болел три дня. Больше я это не ел", - говорит он.

"Они везде добавляют какое-то масло, видимо, чтобы еда соответствовала определенному количеству калорий. Вне зависимости от блюда - картошка, гречка или что-то другое. Из-за него мой организм эту еду просто не усваивал", - вспоминает Гейлен.

"Например, было такое блюдо, оно выглядело так, будто вы взяли сырые сардины и пропустили их через блендер. Я всегда называл это "рвотной массой пеликана". Это ужасно пахло и ужасно выглядело. Некоторые даже отказывались от еды совсем, когда подавали это блюдо. Мне тоже оно не понравилось. Обычно через день-два эту же рыбу подавали обжаренной"

Для того, чтобы Гейлен мог нормально питаться, его жена Анна каждый день заказывала ему предоставляемое официально платное питание. Там были разные блюда на выбор, вспоминая об этом, Гейлен называет платные ланчи "нормальной едой".

13 прогулок за 50 дней

Гейлен вел дневник, в котором отмечал каждый день, когда ему разрешали заниматься спортом или хотя бы выйти на прогулку.

"Вот, например, за 50 дней в 2017 году мне разрешили выйти на прогулку лишь 13 раз. Остальные дни я не выходил из переполненной камеры", - показывает он свои записи.

В последние семь месяцев заключения из-за того, что благодаря СМИ к его делу было приковано большое внимание - журналисты приезжали на судебные заседания, его навещали сотрудники посольства США - Гейлена перевели в двухместную камеру.

Там он смог отжиматься, подтягиваться, а однажды ему даже разрешили посетить тренажерный зал. Для этого супруга Анна официально оплатила таксу ФСИН. Правда, второй раз посетить тюремный тренажерный зал ему не разрешили.

Самое главное в СИЗО - оставаться самим собой и не отступать от своих убеждений, считает Гейлен

Когда его привезли в СИЗО, у Гейлена была с собой лишь одна книга - автобиография известного британского бизнесмена Ричарда Брэнсона.

"Мне когда-то подарили эту книгу, она лежала дома. Надо сказать, я несколько раз начинал ее читать. Но она достаточно большая и никогда не находилось достаточно времени. И вдруг неожиданно у меня оказалось очень много времени", - говорит он.

Позднее Гейлен подарил ее одному иностранцу, который мог читать на английском, перед тем как того отправили отбывать наказание в колонию.

Лишь за несколько месяцев до освобождения из-под стражи руководство СИЗО разрешило супруге передать несколько книг на английском языке

"Обязательно найдется кто-то порядочный"

Когда Гейлен только приехал в Россию, знакомые советовали ему избегать общения с полицией. Теперь он называет этот совет верным.

То, что с ним случилось, он называет безумием. И считает, что проблема возникла, потому что в России действительно есть проблемы и с наркотиками, и с правосудием.

Он уверен: его выпустили из СИЗО лишь из-за внимания прессы и того, что он американец.

Следствие подало апелляцию на освобождение Грандстаффа из-под ареста

"Прискорбно, что происходит с русскими людьми. Я привлекаю внимание только потому что я американец. Но я вам гарантирую, что очень много русских оказываются в такой же ситуации, но их никто не слушает. Потому что в системе нет правосудия. Она создана иначе. Ей нужно не правосудие, а приговоры. Чтобы можно было говорить, например, у нас есть проблема с наркотиками - мы с ней боремся - сажаем людей в тюрьму. И неважно, виноват человек или нет", - говорит Гейлен.

Дело Грандстаффа еще не закрыто. В марте суд принял решение освободить его из-под стражи, а дело вернуть следователю. Следствие подало апелляцию 28 марта, которая по закону должна была быть рассмотрена в Мосгорсуде в течение 30 дней, однако пока этого не произошло, говорит представитель Грандстаффа. Расследование приостановлено.

Дело Грандстаффа вели следователи (в общей сложности они сменились пять раз) УВД по ЗАО, говорит адвокат Грандстаффа Антон Омельченко.

Оперативники этого же УВД задержали журналиста Ивана Голунова. Руководителя этого управления после скандала с уголовным делом против Голунова в конце июня уволил президент Владимир Путин.

Сам Грандстафф говорит, что намерен добиваться признания невиновности, чтобы защитить свою репутацию. За время в СИЗО он многое узнал и даже готов дать советы тем, кто впервые там окажется:

"Я бы сказал так: оставайтесь собой. Но это невозможно. Вам это не дадут, а если попытаетесь, тогда вы станете врагом. Действуйте по ситуации, насколько позволяет вам ваше сознание. Лично для меня были совершенно четкие границы, которые я никогда бы не пересек. И это приводило к проблемам. Я не был готов терпеть, что кто-то принимает алкоголь и наркотики в моей камере. Это вызывало конфликты. Лучшее, что можно сделать - быть самим собой, с уважением относиться к людям, и обязательно найдется кто-то порядочный, кто отплатит вам той же монетой".

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