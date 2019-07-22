Эксперт: военные технологии Израиля оказались в руках врага

19.07 17:08 MIGnews.com

Российская Федерация передала правительству сирийского диктатора Башара Асада, а также террористической организации "Хизбалла" технологию изготовления высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов, ранее закупленных Москвой у Иерусалима.

Такое мнение выразил политический эксперт и журналист Мика Халперн.

"Когда вы имеете дело с ненадежными партнерами, стоит ожидать нарушения условий контракта, например, передачу вашей секретной технологии вашему же врагу", – считает Халперн.

По его словам, ситуация очевидна – Иерусалим продал свои военные секреты россиянам, которые, в свою очередь, их передали сирийцам и "Хизбалле", чтобы те применяли БПЛА против Израиля.

"Это случается значительно чаще, чем говорят. Похожая ситуация сложилась между США и Турцией. Незаконная передача информации – важнейшая причина роста напряженности между странами. Штаты недовольны оружейными сделками правительства Реджепа Эрдогана с Москвой, в частности, закупками систем ПВО С-400", – подчеркнул эксперт, добавив, что единственная связующая нить между вышеописанными двумя конфликтами – Россия.

Стоит отметить, что БПЛА сбили еще в августе прошлого года, однако история лишь недавно стала достоянием общественности, после того, как всплыла на одном из авторитетнейших военных сайтов The Intercept.

Интересующая нас история началась еще в 2010 году, когда РФ начала военное вторжение в Грузию, которой Израиль продал технологию своих беспилотников. Тбилиси стал использовать дроны для наблюдения за передвижениями врага, однако российским войскам удалось сбить один из БПЛА.

После того, как россияне выяснили страну происхождения беспилотника – Кремль пришел в ярость. Конфликт удалось урегулировать лишь в тот момент, когда Иерусалим согласился продать Москве такие же БПЛА за $400 миллионов, а Кремль в обмен согласился не поставлять ракетные системы С-300 Сирии и Ирану.

Российская версия беспилотника получила название «Форпост». Эти дроны очень отличаются от американских аналогов, которые помимо прочего обладают и ударной функцией. В свою очередь "Форпост" – разведывательная машина, способная следить за целью несколько часов подряд.

В 2015 году Израиль подписал соглашение о продаже таких же БПЛА Украине, но позже Иерусалим отказался от соответствующей сделки, чтобы не раздражать Москву, которая, в ответ согласилась закупить еще дроны у Израиля.

Кремль утверждает, что не передавал технологии ни Сирии, ни "Хизболле", признав лишь передачу информации, собранной дронами. Израиль же не верит в оправдания РФ, так как обладает доказательствами обратного.

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