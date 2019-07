архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 22.07.19 00:18 скаут: Игорь Львович

"Financial Times: "Приобретение Турцией С-400 – тектонический сдвиг в геополитике"" Азербайджан - 19 июля 2019 г. Financial Times: "Приобретение Турцией С-400 – тектонический сдвиг в геополитике" 19 июля 2019 Приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 стало "тектоническим сдвигом" в геополитике. Такое мнение высказывает в пятницу британская газета Financial Times. Подобную "дерзость жизненно важного члена НАТО, закупающего военное оборудование у противника Запада", издание объясняет, в частности, "укреплением личных связей президентов двух стран, а также - что не менее важно - растущей напряженностью между Анкарой и Вашингтоном". Кроме того, эксперты связывают эти перемены "со смещением приоритетов Турции в Сирии, где США начали вооружать курдских боевиков, которых большинство турок считают реальной угрозой безопасности своей страны". Издание напоминает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал покупку С-400 у РФ "важнейшим соглашением в современной истории". Охлаждение отношений с США подтолкнуло Эрдогана "к поиску новых союзников, и приобретение российских ЗРС несет угрозу снижения уровня отношений между США и Турцией до самой низкой точки за последние десятилетия", отмечает газета. Этот сдвиг является "чрезвычайным и удивительным", и "главный победитель в данном случае - это не Турция и не Вашингтон, а - Россия", такое мнение бывшего турецкого дипломата, а ныне главы аналитического центра Edam в Стамбуле Синана Юльгена приводит издание. События в Сирии "действительно подорвали доверие к Вашингтону", отмечает Юльген. Россия же в прошлом году дала зеленый свет турецким вооруженным силам "для начала операции против курдских боевиков в сирийском анклаве Африн", подчеркивает Financial Times. "Учитывая внутриполитическую ситуацию, высокий уровень враждебности турецкой общественности по отношению к Америке и политическую культуру Турции, которая не приемлет давления, стратегия угроз со стороны Вашингтона была неправильной", - заявил бывший посол Турции в США (2001-2005) Фарук Логоглу. По оценке британской газеты The Times, "очевидный поворот Турции в сторону России - значительная дипломатическая победа" президента РФ Владимира Путина. Стратегический поворот Эрдогана свидетельствует о том, что турецкий президент видит в отношениях с Путиным возможность также "реализовать свои планы по превращению Турции в региональную державу", - указывает издание.



статью прочитали: 12 человек Комментарии