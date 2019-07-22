«Безопасно и профессионально» – как выглядит вблизи военное соперничество США и России на Черном море

ДИМИТРИ АВАЛИАНИ, ОДЕССА-ЧЕРНОЕ МОРЕ ИЮЛЬ 12, 2019

Репортаж JAMnews с борта американского военного корабля во время учений Sea Breeze 2019

На борту эсминца Carney ВМС США. Фото: Димитри Авалиани, JAMnews

Морское побережье Одессы быстро удаляетcя. “Карни” (USS Carney) – один из самых грозных кораблей шестого флота США, базирующегося в Испании, выходит в открытое море, чтобы принять участие в очередных международных учениях Sea Breeze 2019.

Главное, чем знаменит эсминец Carney постройки 1994 года – своим противовоздушным и противоракетным вооружением и крылатыми ракетами «Томагавк». Корабль – часть системы «Иджис» (AEGIS), американской программы глобальной противоракетной обороны.

Двенадцатого июля завершились очередные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze 2019, которые проходят в Украине каждый год с 1997 года с участием других причерноморских стран.

В этом году в них приняли участие 27 кораблей и более трех тысяч военных из 19 стран. Среди них – грузинский катер береговой охраны «Очамчире», а также подразделения спецназа вооруженных сил Грузии.•

Кроме эсминца Carney, США были представлены на учениях новейшим десантным кораблем YUMA. Правда, в морском компоненте учений, за которым мы наблюдали с борта Carney, этот устрашающего вида огромный катамаран участия не принимал.

Непрошеные попутчики

В море выходят четыре корабля – «Карни», флагман украинского флота «Гетман Сагайдачный», румынский корвет Contraamiral Eustaciu Sebastian и болгарский корвет «Бодрый».

Через несколько часов после выхода из порта корабли собираются вместе для маневров. Румынский корвет нещадно коптит небо, оставляя за собой черный дымный след, как пароход начала 20 века. За два дня он становится главным предметом шуток коллег во время выходов на палубу.

От офицеров узнаем, что кроме участников учений, рядом находится судно российского военного флота. В один момент оно появляется на горизонте — это большой десантный корабль.

Российский военный корабль недалеко от эсминца Carney ВМС США в Черном море. Фото: Димитри Авалиани, JAMnews

Внезапно в воздухе появляется военный самолет и делает круг над эсминцем. «Aircraft attack” (“атака с воздуха”) – объявляют на мостике. Судя по спокойствию экипажа, это – часть учений.

Самолет появляется вновь – и тут наступает заметное оживление. Члены экипажа бегают вокруг мостика с разнокалиберными фото- и видеокамерами в руках, внимательно вглядываясь в небо.

Самолет делает еще несколько кругов вокруг корабля, один раз взмывает вертикально в небо прямо над эсминцем и исчезает вдали.

Российский Су-24 пролетает над эсминцем Carney ВМС США. Фото: Димитри Авалиани, JAMnews

Как мы узнаем позже уже от капитана, первый самолет был украинский, который по плану участвовал в учениях. Сразу же за ним последовал российский бомбардировщик Су-24.

Комментарий по поводу инцидента капитан судна Тайсон Янг дает только на следующий день.

«Мы оперируем в одном и том же водном пространстве с Россией. Это типично для Черного моря” , – говорит он.

Тайсон Янг показывает большой экран в своем кабинете, на котором большим красным ромбом обозначен российский большой десантный корабль, следующий по пятам за участниками Sea Breeze.

Однако, по словам капитана, как участники учений, так и российские корабли “действуют безопасно и профессионально”, никто не приближался друг к другу слишком близко и вообще ситуация не стоит беспокойства.

“Что касается самолета, российский Су-24 оперировал в международном воздушном пространстве, в котором также действуют участники учений. Ничего экстраординарного не произошло, самолет маневрировал безопасно и профессионально”, — говорит капитан.

На абордаж

Капитан рассказывает о ходе учений, показывая происходящее на карте – четыре корабля отрабатывают совместные маневры в море, коммуникацию между собой, а также действия абордажно-штурмовых групп VBSS (Visit, board, search and seizure). Их задача – проникновение на борт судов противника либо кораблей-нарушителей и зачистка и установление над ними контроля. Никаких изменений в планы учений появление российской авиации не внесло.

Совместные учения в Черном море эсминца Carney ВМС США с кораблями Украины, Румынии и Болгарии. Фото: Димитри Авалиани, JAMnews

Капитан Янг очень тепло отзывается о посещении кораблем грузинского порта Батуми в мае 2018 года. Тогда американские моряки провели совместные учения с береговой охраной Грузии.

Офицер Карсон Рони, который отвечает на корабле за работу торпедных аппаратов, а также участвует в группе VBSS, тоже рассказывает о своем опыте работы с грузинскими офицерами.

«Они производят впечатление. Их абордажная команда знает, что делать. И я горжусь тем, что работаю вместе с ними, учусь у них и, надеюсь, кое-чему их научу. Поэтому каждый раз, когда у меня появляется возможность работать с грузинскими военными, я в восторге», — говорит Рони.

Рони вместе с другими членами штурмовой группы переодевается в камуфляжную форму, надевает каску и бронежилет, берет в руки голубой муляж автомата и слушает короткий инструктаж перед тем, как приступить к очередному этапу учений – отработке зачистки и охраны корабля.

Абордажная команда садится в шлюпку с борта эсминца Carney ВМС США. Фото: Димитри Авалиани, JAMnews

Сначала группа тренировалась на борту эсминца, затем погрузилась на десантную шлюпку и отправилась “штурмовать” соседей — болгарский корвет “Бодрый”.

Все прошло без накладок — благодаря отработанным и слаженным действиям моряков. В том числе — Александра Качински, который отвечает за десантные шлюпки.

Александр родился в Польше. В США переехал после того, как его мать вышла замуж за офицера армии США.

“Сначала я попробовал учиться в колледже, но это мне не понравилось. Я решил путешествовать, но не только путешествовать, но и сделать что-нибудь для страны. Мне в основном нравится моя работа, я много путешествую по разным странам. Например, Украина мне очень нравится”, — рассказывает Качински.

Правда, как оказалось, новостями из региона он не очень интересуется и, например, о конфликте между Россией и Украиной почти ничего не знает.

Абордажная команда с эсминца Carney ВМС США «штурмует» болгарский корвет «Бодрый». Фото: Димитри Авалиани, JAMnews

Корабль и команда

Служат на эсминце больше 300 человек. Большинство из них очень молоды. Времена, когда женщин на корабле не приветствовали, в американском флоте прошли давно — около четверти экипажа девушки.

У них на корабле своя собственная жилая палуба, куда вход мужчинам воспрещен.

На борту эсминца Carney ВМС США. Фото: Димитри Авалиани, JAMnews

На борту эсминца Carney ВМС США. Фото: Димитри Авалиани, JAMnews

На борту эсминца Carney ВМС США. Фото: Димитри Авалиани, JAMnews

На борту эсминца Carney ВМС США. Фото: Димитри Авалиани, JAMnews

Экипаж “Карни” не только показал журналистам свой корабль, но и дал пару дней пожить жизнью американcких моряков. В том числе попробовать корабельной еды и отдохнуть на спальных местах для экипажа. К тесным полкам в три ряда и почти постоянной темноте в матросском кубрике, а также качке и отсутствию окон внутри корабля привыкаешь довольно быстро.

Спальные места для экипажа на борту эсминца Carney ВМС США. Фото: Димитри Авалиани, JAMnews

Каждый раз, чтобы выйти на свежий воздух на палубу, приходится преодолевать воздушный шлюз, в котором нельзя открывать внешнюю дверь, пока не закроешь внутреннюю – почти как на космическом корабле. Благодаря этому микроклимат и воздух внутри практически не соприкасаются с внешней средой.

Кафе на борту эсминца Carney ВМС США. Фото: Димитри Авалиани, JAMnews

Главный источник опасности для людей, находящихся в таких замкнутых помещениях, – пожар. В коридорах практически на каждом шагу висят пожарные комплекты. Нам удалось наблюдать пожарные учения экипажа – каждый моряк должен точно знать, что делать при случае возгорания.

После того, как из одного из помещений повалил искусственный дым, моряки, срочно надев пожарные костюмы с кислородными баллонами, задраили все двери и люки, изолировав помещение. И в течение долгого времени раз за разом отрабатывали действия по тушению огня.

Пожарные учения на борту эсминца Carney ВМС США. Фото: Димитри Авалиани, JAMnews

Под пристальным вниманием

Уже на обратном пути над нами пролетает российский военный вертолет. Как оказалось, в нем находились журналисты российского телеканала “Звезда”, которые потом радостно сообщили, что обнаружили ржавчину на бортах американского корабля.

Россия не один раз как словом, так и делом давала понять, что учения Sea Breeze ей не нравятся. Особенно болезненно в Москве воспринимают периодические визиты в Черное море кораблей США после аннексии Крыма в 2014 году.

Однако ни Украина, ни США от проведения учений отказываться не собираются.

статью прочитали: 52 человек