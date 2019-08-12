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опубликовано редакцией на Переводике 12.08.19 12:30
скаут: ogneupornaya;
 
 

ФАН провело своё расследование и выяснил, какая миссия была у журналистов CNN в ЦАР

Команда из трёх американских журналистов CNN в составе Кларисса Уорд, Тим Листер и Себастьян Шукла дважды побывала в Центральноафриканской республике (ЦАР) за три месяца.



Причины столь повышенного интереса штатных журналистов ЦРУ к республике, где почти завершился военный конфликт, раскрывает издание ФАН.


На первый взгляд, нет ничего особенного в том, что журналисты известного американского медиахолдинга приехали освещать события в страну, где более пяти лет шла гражданская война и наконец-то начался примирительный процесс. Однако, если немного присмотреться, становится понятно, что CNN интересовал совсем не долгожданный мир.


Стоит обратить повышенное внимание на состав съёмочной группы – Листер, Шукла и Уорд привыкли работать в «горячих точках», преимущественно в странах Ближнего Востока. Заручившись защитой ЦРУ, они могли себя чувствовать в относительной безопасности, освещая события в столь неспокойных местах. Также Шукла и Листер «отметились» фейковым расследованием о Судане. Именно они попытались навязать аудитории образ кукловодов и контрреволюционеров из совершенно безобидных сотрудников Фонда Защиты Национальных Ценностей, ведущих деятельность в Судане.


Аналитическая и социологическая работа сотрудников Фонда преподносилась американскими журналистами исключительно как вмешательство в дела суверенного государства.


Вполне очевидно, что и в ЦАР они прибыли, чтобы осуществить уже проверенный сценарий американских спецслужб – организация мощной медиапровокации и создание агентской сети. Такая деятельность призвана оправдать готовящееся вторжение США с «миротворческой» миссией, чтобы свергнуть очередной «кровавый режим», как это было в Ираке и Сирии.


Объектом этой медиаловушки традиционно стали граждане России.

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