опубликовано редакцией на Переводике 16.08.19 03:38 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"MOSCOW BLOG: Putin is a victim of his own success" Глобальная сеть - 14 августа 2019 г. МОСКОВСКИЙ БЛОГ: Путин - жертва собственного успеха Moscow Blog Именно процветание, которое принес России президент Владимир Путин, стало драйвером московского протестного движения.

By Ben Aris in Berlin August 14, 2019 За последние несколько месяцев, именно тогда когда президент Владимир Путин празднует 20-летний юбилей своего пребывания у власти, Москва была потрясена крупнейшими и самыми бурными, с зимы 2011 года, демонстрациями. Легко можно подумать, что людям просто надоело лицо Путина и они хотят перемен. И это, действительно, одна из причин. Также легко можно увидеть, что им было достаточно почти шести лет жесткой экономии, в то время как Кремль пытается сапогом раздавить любую зарождающуюся революцию в зародыше. И это тоже одна из причин. Но происходит что-то еще происходит. Доходы выросли до такой степени, по крайней мере, в Москве, что уровень жизни стал самым высоким в бывшем Советском Союзе (за исключением стран Балтии), и жизнь стала довольно нормальная. Медленный спад за последние пять лет, по мере падения реальных доходов населения, сам по себе недостаточен для объяснения ощутимого разочарования в российской политической системе. Каждый хотел бы иметь немного больше денег, но при полной занятости никто не страдает, как в 90-е годы. Это то, что сделал Путин, и все это прекрасно знают, отсюда и его высокий рейтинг популярности. 90-е годы стали кошмаром для большинства россиян, и этот факт не получил широкого освещения на Западе, там больше внимания уделяется политике псевдодемократического Бориса Ельцина, который был просто «не коммунистом». Экономика рухнула. Гиперинфляция “съела” сбережения за считанные месяцы. Магазины были пусты. Работа была бессмысленной. Продолжительность жизни была короткой. И будущее было неизвестно. Старость была ужасающим положением, но, по иронии судьбы, только семьи, в которых был пенсионер, были уверены в каком-то стабильном доходе. Путин управлял возрождением России, и люди искренне благодарны за стабильность и процветание, которые он принес. Но также ясно, что сегодняшние протестующие не могут быть куплены за счет повышения пенсий и заработной платы в государственном секторе, которые работали в прошлом, или новых парков, нескольких деревьев вдоль Нового Арбата и Тверской, или улучшенных государственных услуг, которые сделали Москву гораздо более приятным местом для жизни. На этот раз Кремль должен пойти на уступки, иначе ему грозит отстранение от власти какой-то насильственной цветной революцией - несмотря на то, что из всех народов СНГ, русские с наименьшей вероятностью пойдут по этому пути, просто потому что у них, больше чем у других, есть что терять. Игра принципиально изменилась, когда Россия вступила в третью фазу трансформации. Путин - жертва собственного успеха. Большую часть последних двух десятилетий русские просто боролись за выживание. Но в последнее десятилетие доходы (по паритету покупательной способности - ППС) выросли и вышли на нижнюю границу ППС Европейского Союза. В 2000 году я присутствовал на первой ежегодной пресс-конференции Путина, где он поставил цель обогнать Португалию, и эта цель была достигнута несколько лет назад. Сокращение реальных доходов населения, последовавшее за девальвацией рубля в 2014 году, послужило катализатором реакции, но Россия достигла точки, когда люди начинают думать не только о своих насущных потребностях и хотят больше высказываться на тему о том, как устроена их жизнь. Чтобы сделать это более понятным, посмотрите на это с точки зрения вашего личного временного горизонта. На западе вы можете ясно видеть всю свою жизнь от колыбели до могилы. Конечно, вы не знаете деталей, но вы знаете, что впереди вас ждет образование, какая-то карьера, семья, если вы выберете, и, когда вы станете старше, наконец, пенсия и медицинское обслуживание до могилы - надеюсь, в зрелом возрасте. Вы можете, по крайней мере, ожидать, что вы будете хорошо жить в свои 70 или даже 80 лет В России в 90-е годы личный временной горизонт людей измерялся днями. Дальше - неизвестность. Для мужчин выход за рамки 56 лет уже был достижением. Я был в Москве, когда в 1993 году Ельцин вывел танки на улицу и расстрелял Белый дом. В ту ночь, когда мы сидели с русскими друзьями в клубе «Белый таракан», наш временной горизонт сократился до нескольких часов, поскольку мы понятия не имели, что принесет утро. На протяжении большей части этого десятилетия целью было просто прожить с понедельника до конца недели. Важными решениями о покупке были выбор между пачкой «Мальборо» и папиросами «Беломорканал», или собрать достаточно денег, чтобы купить новую пару «Левис» в магазине «Глория Джинс» позади Большого театра. К тому времени, когда Путин вступил в должность в 2000 году, все стало намного более стабильным, но в годы бума, которые последовали затем, произошли действительно драматические изменения. Личный горизонт растянулся на месяцы, а затем и годы, благодаря взрывному росту необеспеченных потребительских кредитов и заработной платы, которые росли на 10% в год в течение десятилетия. Люди покупали одежду, затем гаджеты, затем брали личные автокредиты и, в конце концов, ипотечные кредиты сроком на 25 лет. Все пошло не так в 2014 году, когда цена на нефть упала, что привело к снижению курса рубля. В то же время российская нефтяная модель была исчерпана, и рост ВВП в 2013 году упал до нуля, несмотря на 100 долларов нефти. Девальвация и начало застоя стали большим шоком. Доходы упали, и с тех пор они так и не восстановились. Повышение заработной платы стало отрицательным. Фактор комфортности населения испарился за одну ночь. Но, несмотря на эти неудачи, экономика все еще может похвастаться полной занятостью. Инфляция - все еще источник страхов для большинства россиян - упала до постсоветских минимумов. И жизнь продолжает налаживаться. Сегодня, личный временной горизонт планирования россиян еще не достиг “конца жизни”, но правительство значительно улучшило работу сфер услуг и обеспечения и, по крайней мере, начало говорить о пенсионной реформе; ипотечный бизнес процветает, а работа пенсионного фонда сдвинулась с мертвой точки. Путин может и взял на себя ответственность за большинство этих изменений, но этого уже недостаточно, и эти новые протесты и были порождены этими новыми требованиями населения. Россияне продолжают заглядывать в будущее, и государственные службы неумолимо становятся все более важными. Это необратимый и неудержимый процесс. Сегодня у каждого есть джинсы, смартфон, машина, приятный отдых в Турции и квартира. Но, по мере того, как жизнь становится нормальной, они также хотят иметь хорошие школы для своих детей, чистый район с ухоженными дорогами, достойное здравоохранение на случай старения, а также пенсию и функционирующие социальные службы на случай старости. До этого момента ответственность за покупку нового телефона или за бронирование отеля на курорте ложилась на каждого отдельного человека. Продвигаться вперед, то есть получить новые объекты желания (школы, дороги и т.д.) - это то, что может предоставить только правительство. А оно работает плохо. Все чаще люди хотят сказать, как все организовано и что предоставляется. «Прошли те времена, когда общество слепо доверяло президенту и одобряло его курс. Сейчас меньше одобрения и доверия, и люди хотят участвовать в принятии решений. Отказ в регистрации несогласованным кандидатам был воспринят обществом как отказ в праве быть услышанным», - заявил политолог Сергей Поляков в комментарии в «Ведомостях» на этой неделе. Проблема становится все более понятной для политической элиты, и элита пытается найти ответ. 12 августа депутат Думы от Коммунистической партии и бывший командир ОМОНа из Иркутской области Вячеслав Мархаев предпринял необычный шаг по критике власти со своего аккаунта в Instagram: «Вместо того, чтобы выслушивать жалобы [протестующих], организовать диалог, администрация приняла решение применить силу, во многих случаях чрезмерную». Проблема заключается в том, что до сих пор правительство реагировало на проявления инакомыслия, сдерживало его, предлагая исправления сверху вниз. Новый впечатляющий парк появился на месте пустого участка, рядом с Красной площадью, где когда-то стоял отель “Россия”. Сотни миллионов долларов были потрачены на благоустройство Москвы. Но эти проекты, хотя и приветствуются и приятны, упускают суть. Протесты против свалок, охватившие регионы, выдвигают на первый план проблему - государство не знает, чего на самом деле хотят люди. Протесты в выходные дни в Москве были направлены на то, чтобы выдвинуть кандидатов на выборы в правительство города Москвы, относительно незначительного органа, когда речь заходит о федеральном устройстве России, но оно имеет ключевое значение для организации идущих снизу вверх изменений в управлении городом, отвечающих потребностям местных жителей. У Кремля нет механизмов для управления такого рода правительством. Вот почему на этот раз он должен пойти на уступки. Для удовлетворения потребностей местных жителей необходимо их широкое представительство в местной политике. И это все, что хотят протестующие. Лидеры оппозиции могут выступать против Путина и его клики столигархов или спонсируемых государством олигархов, но большинство россиян по-прежнему настороженно относятся к лидерам оппозиции и не интересуются идеологией. Опросы показывают что поддержка антикоррупционного блогера и оппозиционного активиста Алексея Навального выражается в однозначных числах. Людей волнуют местные проблемы, которые влияют на их повседневную жизнь, такие как мусор, парки и бесплатные проездные билеты на автобус. И теперь люди настаивают на том, чтобы в местных органах власти были те кандидаты, которым они доверяют, чтобы они (эти кандидаты) объяснили это (то что их волнует) остальной части правительства. статью прочитали: 53 человек Комментарии