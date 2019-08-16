«Синдром Гаврилова»: грузинские политики боятся произносить слово «Россия»

14 августа 2019

Мамука Бахтадзе. Иллюстрация: tbilisi. media

Происходящее в Грузии можно с полным основанием назвать серьезным экономическим кризисом. Лари, который за все годы своего существования пусть не очень быстро, но очень последовательно обесценивался, после спровоцированной «Единым национальным движением» русофобской вакханалии и попытки захвата власти посредством государственного переворота обновил рекорды падения. Такого низкого курса по отношению к ведущим мировым валютам у лари еще никогда не было.

Устроив кровавые антироссийские беспорядки, «националы» нанесли удар по наиболее успешному компоненту грузинской экономики — туризму, так как львиная доля доходов от этой отрасли создавалась именно туристами из России.

В этих условиях правящей партии «Грузинская мечта» было важно не только не допустить силового захвата власти «националами», жаждущими реванша, но и принять действенные меры по стабилизации экономики, выправлению опасного крена. Население страны, которое в первую очередь пострадало по вине фашиствующих молодчиков, вправе было ожидать от правительства четкой и ясной программы, активных и продуманных действий, направленных на исправление ситуации. Поэтому все с нетерпением ждали заявлений правительства по данной теме.

Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе выступил в духе сдержанного оптимизма. Он заявил, что правительство обязательно вернет растущую динамику в туристическом секторе, чтобы компенсировать понесенные грузинской экономикой потери. А они были немалые. По статистическим данным за июль, приведенным главой грузинского кабмина, ущерб в сфере туризма составил около 60 миллионов долларов. Цифра для небольшой страны весьма значительная, но мы уже не раз говорили о том, что статистика наука лукавая.

Трезвомыслящие эксперты прямые и косвенные потери Грузии оценивают значительно более высокими цифрами. Официальная статистика рассматривает прямые потери в наиболее важных звеньях, стыдливо не замечая убытки, возникшие по причине разрыва производственной цепочки.

Такой удар в самый разгар туристического сезона, тогда как в сельском хозяйстве один день может прокормить год, поставил перед катастрофой десятки тысяч людей, связанных с туристическим сектором. Эти люди взяли кредиты, покрыть которые теперь оказываются не в состоянии, их семьи вместо предполагаемого экономического подъема оказываются в долговой яме, вылезти из которой нелегко.

Премьер выдал цитату, в которой благих намерений значительно больше, чем простой конкретики.

«Сегодня необходимо поддержать и помочь малому и среднему бизнесу, работающему в секторе туризма. Мы разработали две программы, которых, я думаю, будет достаточно для того, чтобы малые и средние предприниматели, работающие в сфере туризма, справились с проблемами, создавшимися в короткий срок. Что касается среднесрочной перспективы, я уверен, что мы вернем ту позитивную динамику, которая была у нас в секторе туризма», — заявил Бахтадзе.

Сегодня и без этого любому понятно, что малый и средний бизнес нуждается в поддержке. Поэтому от премьера хотелось бы получить более конкретные сведения об этих самых программах, которые должны исправить положение, если они, конечно, вообще существуют. А на подобные сомнения невольно наталкивают некоторые противоречия в словах премьера. Так, говоря о многомиллионных убытках, он отмечает, что «в июне в Аджарии был зафиксирован очень хороший тренд, когда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года туризм вырос на 40%».

Подобный рост никак не совместим с убытками. Характерно, что речь идет именно об Аджарии. Как получается, что при таком ощутимом спаде турпотока в Грузию именно в этот регион он увеличился почти наполовину? За счет кого может происходить такое чудо? Граждане каких стран кинулись именно в Аджарию?

Экономическая ситуация в этом регионе уже давно тревожит грузинскую общественность. В экономику края вливается такое количество турецких инвестиций, что турецкое влияние в экономике Аджарии уже просто зашкаливает. А от экономического влияния к влиянию политическому всего лишь один шаг.

Турция сегодня и не слишком-то скрывает свои намерения по отношению к соседям, чьи экономические и военные потенциалы просто мизерны и не соизмеримы со страной, которая по численности военного контингента в НАТО уступает только Соединенным Штатам.

Не менее оптимистичен и министр финансов Грузии Иване Мачавариани, который считает, что состояние лари является всего лишь естественным колебанием. Министр уверен, что лари в любом случае найдет свой «уравновешенный курс». Что означает эта загадочная фраза, понять невозможно. Каким именно будет этот пресловутый «уравновешенный курс» — в 3 лари за 1 доллар, в 5, 10, 30 или во сколько? Почему изменения курса лари, как правило, происходят только в одну сторону — в сторону его обесценивания.

«Это постоянный процесс, это происходит каждый день. Был высокий, пошел вниз. Я надеюсь, и этот ресурс существует, чтобы лари укрепился. Ресурс — это растущий экспорт. Надеемся, что после полученного удара постепенно к концу года восстановится туризм. Это главный ресурс», — отметил Мачавариани.

Что-то мешает простому гражданину страны разделять этот оптимистический настрой руководства. И премьер-министр, и министр финансов да и другие представители власти упоминают, что очень важным условием стабилизации экономического положения является необходимость возвращения в страну туристов. Вот в этом вопросе конкретика, с которой у властей дела явно обстоят неважно, просто необходима. А каких именно туристов нужно в страну возвращать? «Националы» нанесли удар по туристам из одной-единственной страны — Российской Федерации. Именно их отсутствие вызвало в стране такой тяжелый кризис. Но облеченные властью представители «Грузинской мечты», очевидно, даже боятся вслух произнести словосочетание «туристы из России». Они вообще стараются избегать упоминания названия соседней страны. В пору придумывать для этого явления какой-нибудь научно-медицинский термин — ну что-то вроде «синдрома Гаврилова».

И как в таком состоянии ожидать от властей, что они реально смогут изменить ситуацию? Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать — российских туристов в Грузию в первую очередь влечет общность культурно-исторических связей. Они едут не только познакомиться с грузинской кухней, а поклониться местам, воспетым гением Пушкина, Лермонтова, Маяковского и многих, многих других великих людей. Такой мотивации в таких широких масштабах никогда не будет у немцев, французов, англосаксов, японцев и китайцев.

Грузинский туризм исторически обречен быть связанным с Россией, как и вся страна. Без четкого понимания этого факта управлять Грузией невозможно! Любой другой политический курс является самоубийственным, и история рано или поздно это докажет.

Ираклий Чхеидзе

статью прочитали: 34 человек