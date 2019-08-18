навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
18.08.19  

ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев

(0)
 
18.08.19   Редакция

Арест студента стал экзаменом для элитного московского университета

(0)
 
18.08.19  

Старый рекламный ролик Pizza Hut с участием Михаила Горбачева повеселил сеть

(0)
 
16.08.19  

«Завтра» предупреждает о «еврейской опасности» для России и власти Путина

(0)
 
16.08.19   Редакция

МОСКОВСКИЙ БЛОГ: Путин - жертва собственного успеха

(0)

последние за вчера, 17.08.19  
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 18.08.19 18:37
скаут: Игорь Львович;
   
 

ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев

Погранслужба ФСБ начала публиковать оценку числа иностранцев, прибывающих в Россию ради работы. Более 900 тыс. мигрантов приехали из Узбекистана, с Украины — около 165 тыс.

Фото: Антон Белицкий / РИА Новости

Пограничная служба Федеральной службы безопасности России с 2019 года начала учитывать количество иностранных граждан, въезжающих в страну в целях работы. В ноябре прошлого года впервые почти за 20 лет Росстат обновил приказ, утверждающий статистический инструментарий для организации ФСБ наблюдения за количеством иностранных граждан, прибывающих в Россию.


Модернизация пограничной статистики


Действовавший до 2019 года перечень целей въезда в Россию, который фиксировала ФСБ, определялся постановлением Госкомстата от 2000 года. Он стал «морально устаревшим», а пограничная статистика была недостаточно информативна, поскольку в ней отсутствовал очень значимый учет потока прибытий в Россию в целях работы, сказала РБК заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. В обновленном документе перечень целей въезда в Россию был расширен — теперь в нем появились графы «работа» и «учеба».


Включение работы в перечень целей въезда ФСБ повысит качество статистической информации, уверена Чудиновских. В то же время интерпретировать данные, полученные от пограничной службы ФСБ, следует осторожно, отметила она. Пограничная статистика учитывает факт въезда и выезда иностранного гражданина, поэтому для учета трудовой миграции она «крайне уязвима», объяснила она. Если трудовой мигрант, к примеру, живет в приграничной зоне и в течение года ездит туда и обратно десять раз, то это будет учтено пограничниками как десять единиц, объяснила Чудиновских. В то время как Главное управление по вопросам миграции МВД учтет его как одного человека, потому что каждый раз трудовой мигрант приезжал с одной и той же целью.


Что раскрыла погранслужба ФСБ


За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю «Въезд иностранных граждан в РФ». Всего за январь—июнь текущего года в Россию прибыли более 15 млн иностранцев с учетом всех целей поездки (деловая, работа, туризм, учеба, транзитный проезд, переезд на ПМЖ, частная, обслуживающий персонал транспортных средств).

Подавляющее большинство иностранных граждан, приезжающих работать в Россию, — из стран СНГ. Лидерство за первую половину 2019 года принадлежит Узбекистану, из этой страны в Россию прибыли в целях работы 918 тыс. человек. На втором месте Таджикистан — 523,9 тыс. человек, затем следуют Киргизия — 265 тыс., Украина — 164,6 тыс., а также Казахстан — 105,3 тыс. человек.

Масштабы притока иностранцев из стран дальнего зарубежья в целях работы намного скромнее. За январь—июнь из Китая прибыли 50,2 тыс. человек, на втором месте — Германия (10,8 тыс.) и Турция (10,2 тыс.). Кроме того, в Россию в целях работы прибыли 3,7 тыс. граждан США за первую половину текущего года, а также 4,3 тыс. граждан Великобритании.

Как Росстат считает миграцию


Росстат получает данные о миграции на основании учета территориальных органов МВД. Листки статучета мигрантов составляются при их регистрации и снятии с учета по месту жительства, а также при регистрации по месту пребывания на срок девять месяцев и более.


Согласно Росстату, общее число прибывших в Россию иностранных граждан составило 4,9 млн человек в 2018 году, а число выбывших — 4,8 млн.


Статистика ФСБ в разы больше — 32,6 млн человек приезжали в Россию, а выезжали 32 млн человек, следует из бюллетеня «Численность и миграция населения РФ» за 2018 год.


Миграционный прирост, то есть разница между числом прибывших и выбывших, по итогам 2018 года составил всего 124,9 тыс. человек. Он не смог компенсировать естественную убыль населения, из-за чего общая численность населения России в прошлом году сократилась впервые за десятилетие.


За январь—май 2019 года миграционный прирост составил уже 115,5 тыс. человек (.pdf). Этот результат демографы назвали аномально высоким, но резкий рост притока мигрантов связан с их недоучетом в прошлом году, а не с повышением привлекательности России для иностранных граждан.



статью прочитали: 37 человек

   
теги: Россия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 