Комментарий: Новый стиль преследований в РФ - технологично и точечно

Новый законопроект о регулировании интернета в РФ теперь затрагивает напрямую пользователей. Сюжеты сериалов-антиутопий стремительно входят в нашу жизнь, считает Александр Плющев.

Сам по себе очередной законопроект о регулировании интернета в России давно никого не удивляет: за последние годы их принято столько, что не все и припомнишь. Многие из них не работают, а один, в миру называемый "о блогерах", даже пришлось отменить. Впрочем, низкая эффективность мало кого смущает. Однако новая законодательная инициатива деятельного в этом смысле сенатора Андрея Клишаса заставляет задуматься о том, что российские власти в своем безудержном стремлении все поставить под контроль несколько сместили акцент. И он все больше напоминает китайский.

Невыполнимый закон

Клишас, к которому присоединились несколько коллег, предлагает предусмотреть возможность блокировки отдельных пользователей мессенджеров и сервисов e-mail, которые распространяют запрещенную в России информацию. Что в данном случае подпадет под это понятие - экстремистская литература, сайты запрещенных организаций, пиратские ресурсы или любая ссылка на формально заблокированный в России Telegram - не так уж важно. Мы хорошо знаем, что в рамках применения законодательства его трактовки могут быть безбрежными и приобретать самые причудливые формы.

Не так важно даже, как технически власти собираются добиваться исполнения этого закона, который, судя по составу инициаторов, не имеет ни малейших шансов быть непринятым. Логично предположить, что закон будет обязывать пресловутых "организаторов распространения информации" блокировать того или иного пользователя по требованию властей, но очевидно, что эффективных решений тут не найдешь: пользователь может бесконечно регистрировать новые аккаунты. Да и иностранные сервисы, даже если их внесут в этот перечень, явно не возьмут под козырек. Ведь все, что им грозит за неподчинение - это блокировка, которой с каждым днем боятся все меньше. Пример успешно работающего в таких условиях Telegram у всех перед глазами.

Новая цель властей России

Гораздо важнее другое: российские власти теперь целятся не столько в поставщиков услуг, сколько в их потребителей, конечных пользователей. Несколько последних лет в России пытались направить развитие Сети по китайскому пути, и венцом этого стал закон об автономном интернете. Но, в силу совсем другой структуры Сети, российский вариант обречен оставаться, простите за каламбур, китайской подделкой, которая и работать будет соответствующим образом. А вот другой китайский опыт - выслеживания и преследования конкретных пользователей - вкупе с уже наработанной собственной практикой может иметь гораздо более эффективное применение.

Наказание отдельных лиц вместо блокировки сервисов уже неплохо обкатано на недавно декриминализованной 282-й статье УК. Она помогала отдельным сотрудникам правоохранительных органов в карьере и фактически сделала уголовниками тысячи законопослушных и даже вполне лояльных властям граждан. Это сыграло определенную роль в деле запугивания людей, их предостережения от высказываний политического характера. Теперь пришел черед нелояльных, которых даже необязательно преследовать уголовно. На первый план выходят экономические и социальные рычаги.

Технологии наказания недовольных россиян

И касается это не только интернета. Прямо сейчас мы видим, как точечно используется система гражданского права для давления на конкретных людей. Практически ежедневно появляются и неизменно удовлетворяются все новые иски к оппозиционерам, которых считают организаторами летних протестов в Москве. Цель очевидна - истощить самих оппозиционеров и их сторонников финансово: арест имущества и счетов за долги, запрет выезда из страны и другие подобные последствия.

В том же арсенале и хорошо зарекомендовавший себя метод - возбуждение уголовных дел об экстремизме. Оно влечет автоматическое внесение обвиняемого в соответствующий список, а это еще до суда, на стадии следствия, которое может длиться годами, изрядно осложняет жизнь, лишая человека самых необходимых ныне инструментов: банковских счетов, кредитных карт, виртуальных платежей и т.д. Самый яркий пример такого рода - псковская журналистка Светлана Прокопьева, преследуемая за текст о причинах взрыва в Архангельском управлении ФСБ.

Дивный новый мир

В русле этой тенденции и новый законопроект сенатора Клишаса. Очевидно, что он легко масштабируется с мессенджеров и почтовых сервисов и на соцсети и, что важнее, на операторов мобильной связи. Трудно представить, что можно в принципе запретить человеку доступ к мобильной связи, тем более, что сама по себе сим-карта - эффективный инструмент слежения за ее обладателем. Но при желании и здесь можно создать определенные неудобства - например, блокируя номера и заставляя человека, к радости мобильных операторов, бесконечно регистрировать новые.

Руками Клишаса и его коллег на наших глазах строится дивный новый мир, который совсем недавно существовал лишь в сюжетах фантастических сериалов, вроде "Черного зеркала". Преследовать неугодных теперь можно даже без особых репрессий и прочих неприятных вещей, к тому же вызывающих общественный резонанс. Можно просто выключить человека из современной жизни, без особого шума заблокировав его везде, где только можно.





Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW.

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