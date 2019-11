Украинский олигарх Виктор Пинчук ставит свои деньги на Джо Байдена как президента





Джон Хелмер, Москва

Предвыборной кампании Джо Байдена на пост президента, а также его защите от обвинений в коррупционном злоупотреблении должностными полномочиями и политическом тайном сговоре в Украине содействует в Вашингтоне украинский олигарх Виктор Пинчук (главное изображение) с помощью нью-йоркского лоббиста, советника кандидата и специалиста по опросам общественного мнения Дугласа Шона (слева).

Это происходит после нескольких лет попыток Пинчука и Шона купить влияние на Дональда Трампа, сначала как кандидата, а затем как президента; влияние на адвоката Трампа, Руди Джулиани; и на Джона Болтона, советника Трампа по национальной безопасности в 2018 и 2019 году. Их попытки были безуспешными.

Пинчук платит Шону более 40000 долларов ежемесячно уже восемь лет. Эта сумма значительно больше, чем та, что была заплачена сыну Байдена, Хантеру Байдену, украинским соперником Пинчука Игорем Коломойским через нефтяную компанию Burisma и Rosemont Seneca Bohai, нью-йоркскую компанию-"фасад" Байдена.

Послание Пинчука кандидатам от Демократической партии и американским СМИ, согласно выступлению Шона на канале Fox News в августе, таково: "Прекратите убивать своих людей, прекратите избивать вашего собственного наиболее вероятного кандидата Джо Байдена".

26 сентября Шон выступил с новым предостережением демократам против импичмента Трампа. "Они проиграют президентство и палату представителей. Они могут все запороть... Здесь нет никакого гарантированного успеха. Если [демократы] продолжат с делом об импичменте... и затем проголосуют, это может стать концом для демократов. А для Джо Байдена это катастрофическая новость, потому что это делает для него невозможным донести какую-то позитивную идею".

Согласно закону США о лоббировании иностранцами внутри страны, закону "О регистрации иностранных агентов" 1938 года (FARA), найм Пинчуком Шона был зарегистрирован в отделе FARA Министерства юстиции в октябре 2011 года. В первых документах Шон был назван "консультантом по связям с общественностью" Пинчука. Их соглашение предусматривало для Шона оплату в 40000 долларов ежемесячно, из которых 30000 долларов были предназначены, как заявил Шон в своей первоначальной регистрационной карточке, для "благотворительной работы", а за один месяц, сентябрь 2011 года, 10000 долларов гонорара были посвящены "лоббистской работе". Ежемесячный платеж в 40000 долларов продолжился без остановки в последние восемь лет; на сегодня Шон положил в карман в целом 3,84 миллиона долларов.

Но были и дополнительные платежи, и дополнительные задачи, которые Шон выполнял для Пинчука. Чтобы узнать историю лоббирования Пинчуком Хилари Клинтон и связанных операций, которыми руководил Шон для Пинчука, читайте здесь. Об ожесточенной, с высокими ставками, истории соперничества Пинчука с Коломойским, читайте здесь.

Об изначальной истории "Burisma" с 2014-15 гг., о роли, которую играл Коломойский, о борьбе между ним и Пинчуком за украинские газовые и нефтяные активы и об участии Байдена-младшего читайте здесь; полный архив по "Burisma" - здесь. На этой неделе надежный источник сказал, что у Коломойского теперь "нет доли в "Burisma". Никакой".





Надпись на изображении: "Судебный процесс некредитоспособных украинских олигархов - Пинчук, Коломойский и Боголюбов вынуждены урегулировать спор без судебного разбирательства". Название корабля - "Украиник"

Архив дела в британском Высоком суде касательно украинского железного рудника можно почитать здесь.

А вот здесь представлена сводная информация Министерства юстиции по документам Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) для Шона как агента Пинчука с 2011 года по сегодняшний день. Последнее заявление, датированное 30 мая 2019 года, подтверждает, что Шон все еще работает на Пинчука, хотя на просьбу заявить это прямо Шон отказывается это сделать. Его следующее заявление по Закону о регистрации иностранных агентов должно быть подано в ноябре.

Эти документы недавно раскрыли тщательно продуманную совместную работу Шона с адвокатской фирмой Skadden Arps в Нью-Йорке для правовой работы в интересах украинского Министерства юстиции, оплачиваемую Пинчуком. Шон получил 150000 долларов, чтобы начать работу со Skadden Arps; эта юридическая фирма затем получила еще 4,5 миллиона долларов. Какая именно цель - для уголовного преследования или гражданской судебной тяжбы - была у этой работы, начиная с 2012 года, Министерству юстиции США не раскрывается; заявление по Закону о регистрации иностранных агентов в январе этого года просто упоминает "предмет спора". Подробнее см. здесь.

Другая работа, организованная Шоном для Пинчука, заключалась в снятии штрафа на миллионы долларов, наложенного Министерством торговли США и Управлением международной торговли на импорт стальных труб от днепропетровского предприятия Пинчука по изготовлению труб "Интерпайп"; см. больше здесь.

В 2017 году Пинчук, по сообщениям, потратил 1787507 долларов на покупку влияния и политического воздействия в США, согласно расчетам на основе документов FARA Центром за ответственную политику. Эти документы показывают, что Шон и Пинчук пытались нанять президента Трампа и его министра обороны в то время, генерала Джеймса Мэттиса, чтобы они выступили на ежегодной конференции Пинчука "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве. YES - это операция антироссийской пропаганды; она называет себя "международной сетью за Украину в Европейском Союзе".





Надпись на снимке с экрана: "Ялтинская европейская стратегия - Счастье сегодня - Новые подходы к миру в кризисе - 16-я ежегодная встреча - 12-14 сентября 2019"

Источник: https://yes-ukraine.org/en/

Было написано письмо непосредственно Трампу; его также косвенно обрабатывали через его личного адвоката Руди Джулиани. За значительный гонорар в качестве докладчика он также был приглашен на встречу в Киев ради лоббирования Пинчука.





7 фев. Послал текст Рудольфу Джулиани о возможном выступлении в Фонде Пинчука в Киеве в марте 2017 г.

8 фев. Поговорил с Рудольфом Джулиани о возможном выступлении в Фонде Пинчука в Киеве в марте 2017 г. Он дал понять, что он подумает и затем перезвонит мне.

Контакты Шона с Джулиани, как о том было сообщено в отдел Закона о регистрации иностранных агентов Министерства юстиции. Источник: https://efile.fara.gov/

Более ранние сообщения от 2015 года показывают, что по совету Шона Пинчук занимался "благотворительной работой" с Трампом, пожертвовав 150000 долларов в благотворительный фонд Трампа в обмен на видеовыступление Трампа на конференции YES в Киеве. В апреле 2017 года Пинчук снова написал Трампу:





После вашей незабываемой речи по видеосвязи на встрече YES в 2015 году мы будем в восторге, если вы согласитесь снова выступить перед нашей именитой аудиторией из 350 избранных ключевых фигур и формирующих общественное мнение лиц из Украины и из-за границы.

Источник: https://efile.fara.gov/docs/

Трамп, Джулиани и Мэттис, все отказались от приглашения Пинчука-Шона. Но Курт Волкер, тогдашний спецпредставитель Госдепартамента по Украине, согласился принять участие; наградой был гонорар докладчика. Также согласились бывшие госсекретари Кондолиза Райс и Джон Керри; бывший министр обороны Роберт Гейтс; и генерал Джек Кин, бывший начальник штаба СВ США и директор правления экспортера оружия General Dynamics.

Остаток суммы того года в 1,7 миллиона долларов от Пинчука через Шона пошел двум структурам - Southbay Enterprises Ltd., которая была структурой с Багамских островов, которую недавно ликвидировали; и Daletona Global Ltd., это структура с Британских Виргинских островов, документы о которой появлялись в Панамских архивах. Daletona связана с Bovalan Ltd и человеком по имени Аласдер Кэмерон. В 2013 году о Daletona сообщалось в лондонской газете, что ее контролируют Пинчук и его жена.

Другими словами, Пинчук использует замаскированные структуры, которые он контролирует за пределами Украины, чтобы платить деньги по указанию Шона таким американцам как Волкер, Райс, Керри, Гейтс и Кин в качестве "вознаграждения за международное информационное взаимодействие" и "вознаграждения за участие во встречах и мероприятиях".





В таблице указаны даты, от кого, цели и суммы денег, описанные выше (перев.).

Одним из ключевых усилий Шона в интересах Пинчука в августе 2018 года было лоббирование с целью организации встречи между Пинчуком и Джоном Болтоном; Болтон был назначен советником Трампа по национальной безопасности пятью месяцами ранее, в апреле 2018 года. Детали этих усилий с участием Шона в интересах Пинчука, и Кристин Сэмьюилиан в интересах Болтона, были представлены в массиве документов по Закону о регистрации иностранных агентов. Но эти усилия не дали результата: Сэмьюилиан сказала Шону, что "ограничения для контактов, когда посол Джон Болтон находился в Украине, и что его график делают его встречу с г-ном Виктором Пинчуком невозможной".

Последний отчет Шона от имени Пинчука для Министерства юстиции касается шести месяцев по апрель 2019 года. Пинчук все еще платит Шону 40000 долларов плюс расходы:

Сводная информация о доходе и вознаграждении, полученных за весь отчетный период

В таблице указаны даты, от кого, цели и суммы (перев.)

Источник: https://efile.fara.gov/

Шон не указан как участник или выступающий на конференции YES в прошлом месяце в Киеве; участниками-американцами были отставные генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес плюс Джон Тефт, бывший посол США в Москве. Волкер снова был докладчиком. Джордж Сорос не был зарегистрирован как выступающий или участник, но его деньги там были.

Пинчук платил Шону за участие в конференциях YES в 2015, 2017 и 2018 году. В этом году нью-йоркская консалтинговая компания Шона также получила деньги, чтобы провести опрос общественного мнения о счастье в мире.





Счастье будущих поколений



Источник: https://yes-ukraine.org/files/ – страница 169.

Шон также руководил исследованием того, как счастье влияло на украинских избирателей во время президентских выборов этого года. Из опроса Шона Пинчук узнал, что украинцы являются самыми несчастными людьми во всем мире; россияне были на втором месте, за ними следовали турки и китайцы.

Также Пинчук платит Шону за покупку частных консультаций для детей Пинчука, чтобы уладить вопрос об их поступлении в эксклюзивные британские и американские университеты. В документах по Закону о регистрации иностранных агентов сообщается, что Шон выплатил компании Tregarth Ltd 252590,50 долларов за "репетиторство" в течение шести месяцев по апрель этого года. Поиск по сайту Регистрационной палаты Великобритании привел к Tregarth Consulting Ltd, компании с таким же названием, существующей 6 лет, которая действует из Уимблдона, Лондон, этот адрес используется новозеландской специалисткой по финансам и отчетности по имени Филиппа Уолден.

Пинчук также предоставил деньги Шону, чтобы заплатить базирующейся в США компании Advantage Testing; которая более известна в бизнесе репетиторства. За ее частные консультации детям Пинчука Шон заплатил 178891,50 долларов. Платежи Шона в целом составили 431482 доллара. Называемые платежами "прохождения", эти расходы, судя по всему, составляют в среднем 71914 долларов в месяц или почти 3600 долларов в день. Это необычайно дорогое репетиторство. Advantage Testing утверждает в своих сведениях в прессе, что она назначает высокую цену. Лондонский директор компании утверждает, что его ставка вознаграждения составляет 475 долларов за час. Пинчук также использовал Шона, чтобы нанять хорошо известного американского университетского специалиста по поступлению в университеты для детей богатых клиентов, Сэнфорда Крейсберга.

Шон сказал Министерству юстиции, что его работа "никак не связана с представлением регистрирующим лицом [Шоном] интересов иностранного представляемого лица (Виктора Пинчука). Полученные денежные средства, а также даты, в которые эти денежные средства были получены, все указаны ниже. Целью являлось совершенствование университетских знаний, изучение и проверка навыков формализованного и разговорного английского языка, используемого в академическом обучении и на экзаменах повышенного уровня для семьи иностранного представляемого лица. Не было никакой защиты интересов иностранного представляемого лица и никакого информационного обеспечения в отношении каких-либо правительственных чиновников, в особенности по получении этих денег. Помимо этого, регистрирующим лицом не было получено никаких экономических выгод, вытекающих из целей этих денежных средств".

Шона попросили прояснить, сколько денег всего он получил от Пинчука, и объяснить платежи за репетиторство, которые он делал для детей Пинчука.

Вопросы о платежах, полученных за консультирование и за репетиторство, и о статусе иностранного агента на конец этого месяца (перев.)

В офис Шона в Нью-Йорке было направлено два электронных сообщения; для его фирмы не указано никакого телефонного номера. Шон отказывается отвечать.

Наряду с его продвижением интересов Пинчука в Украине, в Европейском Союзе, в НАТО и в Вашингтоне, Шон активно продвигает Джо Байдена как кандидата в президенты от Демократической партии на следующих президентских выборах против Трампа. Будучи регулярным политическим комментатором на канале Fox News, Шон нападает на соперников Байдена по Демократической партии как на "ультралевых социалистов". "Я за Джо Байдена. Я бы хотел видеть его баллотирующимся вместе с Камалой Хэррис", - объявил Шон в августе. "Но боже мой! Прекратите убивать своих людей! Прекратите избивать вашего собственного главного претендента, Джо Байдена".





Источник: https://www.foxnews.com/

В его недавнем выступлении на Fox News 26 сентября Шон защищал и Трампа и Байдена, предостерегая демократов в Конгрессе и кандидатов в президенты от Демократической партии против риторики об украинской коррупции и процессе импичмента. На просьбу дать прогноз, что будет дальше, Шон сказал, что если демократы продолжат добиваться импичмента, то "они проиграют президентство и палату представителей. Они могут все запороть".

"Я хочу, чтобы демократы победили... Это [импичмент] стало бы реально плохим шагом для этих демократов [у кого напряженная борьба] и другие колеблющиеся избирательные округа... Они дали сигнал к расследованию. Они пока не голосовали [по импичменту]. Они могут дать задний ход".

Доходы Шона от Пинчука намного превышают деньги, которые, по сообщению Bloomberg на основе опубликованных документов банка Morgan Stanley, украинская компания "Burisma" платила Хантеру Байдену и его фирме "Rosemont Seneca Bohai" в 2014-2015 гг.; что составило 850000 долларов . Это в среднем 36892,36 долларов в месяц. Пинчук платил Шону, рекламщику Байдена, на 8% больше - и это до подсчета всех других денег Пинчука, в получении которых Шон признался или не совсем признался.

статью прочитали: 66 человек