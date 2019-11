архив



опубликовано редакцией на Переводике 05.11.19 00:12 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Collapse of the Soviet bloc 1989" Австралия - 06 октября 2019 г. 1989 год. Крах Советского блока

Революционное движение с контрреволюционными последствиями

РЕДАКТОР , 6 ОКТЯБРЯ 2019 Г. 13 сентября 1989 года, польский профсоюз «Солидарность», получив подавляющее большинство на выборах, сформировал первое с 1948 года, «некоммунистическое» правительство в бывшем Советском блоке. Два месяца спустя была разрушена Берлинская стена. Впечатляющие события 1989 года в Восточной Европе вдохновили, по крайней мере в то время, рабочий класс всего мира, даже несмотря на то, что тот год закончился расстрелом ненавистного диктатора Румынии Николая Чаушеску и его жены Елены, которое транслировались по телевидению по всему миру на Рождество. Всего через два года бывшая Восточная Германия была поглощена Западом, Югославия распалась, а после неудачного государственного переворота в августе 1991 года распался и Советский Союз. Капитализм возродился по всему региону. Холодная война закончилась когда «Варшавский договор», военный блок, созданный для противостояния американскому империализму, был распущен. Буржуазный философ Фрэнсис Фукуяма объявил «конец истории». Катастрофа наступившая после 1989 года Массовые движения были продиктованы надеждой людей на то, что, избавившись от отвратительных бюрократических диктатур, которые правили Советским блоком, они будут жить значительно лучше. Однако же, за последующее десятилетие регион пережил ужасающую экономическую депрессию, хуже, чем в 1930-х годах, поскольку ранее централизованно планируемые экономики были заменены хаосом свободного рынка, с всеми особенностями, которые чаще всего встречаются в развивающихся странах. Даже Всемирный банк, один из главных архитекторов переходного периода, сообщил, что к 2000 году ВВП в Центральной и Восточной Европе снизился на 15%, а в бывшем СССР - на 40%. Число живущих в абсолютной бедности выросло с 4% до 20%. Впервые с 1945 года в Европе и Центральной Азии начались войны между народами. Жестокие этнические конфликты унесли жизни примерно 140 000 человек и оставили 4 миллиона перемещенных лиц, когда империалистические державы и новые национальные элиты боролись за развалины бывшей Югославии. По меньшей мере 150 000 человек погибли в двух русско-чеченских войнах и еще 60 000 - в таджикской гражданской войне. Конфликты в Молдове, Грузии, между Арменией и Азербайджаном и на востоке Украины до сих пор остаются неразрешенными. Первые признаки недовольства внутри Советского Союза Бывшие сталинские государства были авторитарными режимами с широко применявшимися слежкой и репрессиями против недовольных. Первые вспышки недовольства в Советском Союзе зачастую следовали за случайными событиями или проявлялись по поводу второстепенных проблем. Взрыв и пожар на Чернобыльской АЭС в 1986 году усилили опасения за окружающую среду. В трех балтийских государствах, чье вступление в состав СССР в рамках пакта Гитлера-Сталина в 1939 году оставило очень горькое наследие, националистические протесты первоначально возникли по экологическим вопросам: в Эстонии - по поводу планов начать добычу фосфора, в Латвии - против строительства огромной гидроэлектростанции. Люди начали петь «патриотические» песни после официальных музыкальных фестивалей. В других местах недовольство подпитывала пресловутая нехватка продовольствия и других товаров общего потребления. В кавказских республиках землетрясение, в результате которого 50 000 человек погибли в районе, близком к атомной электростанции, выявило нехватку медицинских учреждений и плохо построенное жилье. Это привело к массовой эскалации националистических настроений и послужило толчком к началу войны в Нагорном Карабахе. Восточноевропейский опыт В остальной части Восточной Европы протесты в конце 1980-х основывались на более раннем опыте противостояния сталинскому правлению. В бывшей ГДР (Восточная Германия) в 1953 году, а затем в Венгрии в 1956 году рабочий класс участвовал в бунтарских всеобщих забастовках, требуя вывода советских войск и свободных выборов, сохранения социалистической собственности на предприятия, но под управлением советами рабочих и свободных профсоюзов, права на забастовки и собрания, свободы прессы и вероисповедания и т. д. Эти требования, основные требования в демократической рабочей республике были неприемлемы для Москвы. Оба восстания 1950-х годов были жестоко подавлены советскими танками. Рабочие были обозлены, а советская система была дискредитирована на международном уровне. Членов коммунистической партии стали называть «танкистами». Корни сталинизма Действия тогдашнего советского руководства, созданного Сталиным, который умер в 1952 году и его преемником, так называемым реформатором Хрущевым, были далеки от идеалов Ленина, Троцкого и большевиков в 1917 году. Русская революция была призвана создать подлинно демократическое и социалистическое общество, в котором богатства и ресурсы страны были бы переданы в государственную собственность, а производство и распределение осуществлялись бы по планам разработанным выборными рабочими комитетами. Большевики были интернационалистами, гарантируя право на самоопределение народам бывшей Российской империи, одновременно выступая за добровольную федерацию социалистических государств. Большевики были убеждены, что новая рабочая республика сможет выжить и двигаться к социализму только в том случае, если революция разовьется в более развитых странах. К сожалению, революционная волна, положившая конец войне и приведшая к свержению германской монархии, образованию советских республик в Венгрии и Баварии, и формированию Советов в Австрии и Чехословакии, потерпела неудачу. В Российскую республику вторглись 15 империалистических армий, и они, помогая реакционному белогвардейскому движению, сеяли смерть и хаос. Многие из лучших рабочих были втянуты в боевые действия и погибли. Другие должны были покинуть фабрики, чтобы управлять новым государством. Революционная Россия закончила гражданскую войну истощенной, опустошенной и изолированной. В отсутствие международной революции, слой бюрократов, многие из которых выступали против революции, развивался и укреплялся, он нашел себе лидера в лице Иосифа Сталина и перехватил политическую власть у рабочего класса. Он консолидировал свою власть посредством новой гражданской войны, используя массовые аресты, террор и казни против старых большевиков, свергнув их интернационализм и заменив его идеологией «социализма в одной стране». По сути, это была политическая контрреволюция, которая поставила бюрократический государственный аппарат, отражающий крупные элементы царского и даже капиталистического общества, контролировать национализированную плановую экономику. Как объяснил Троцкий, для восстановления подлинной советской демократии требовалась не социальная революция, чтобы изменить экономическую основу общества, а политическая революция, чтобы свергнуть бюрократию. Сталинизм распространяется на Восточную Европу Благодаря плановой экономике и целеустремленности советских людей, несмотря на некомпетентность сталинской бюрократии, СССР вышел из войны победителем. Восточная Европа, в том числе часть Германии, контролировалась советской армией. По мере её продвижения в глубь Европы, старые буржуазные государства рушились, и в Чехословакии и в других местах развивалось зарождающееся революционное движение. Первоначально Сталин намеревался поддерживать капитализм в регионе, с тем чтобы марионеточные правительства выступали в качестве буфера между Востоком и Западом. Но эта позиция оказалась нежизнеспособной. Опасаясь развития независимых социалистических республик, что подорвало бы господство бюрократии в СССР, Советская армия распустила самостоятельные органы власти рабочих и повстанцев. Бюрократически спланированная экономика была распространена на весь регион. В то время как русская революция выродилась, в Восточной Европе новые режимы были деформированы с самого начала, Хотя плановая экономика страдала от ужасных бюрократических злоупотреблений и расточительства, в течение некоторого периода она все еще оказывалась более эффективной, чем рыночная экономика Запада. В самом Советском Союзе экономика развивалась вперед. К 1970-м годам уровень жизни почти достиг западного уровня. В опустошенных войной экономиках Восточной Европы рост на душу населения за двадцать лет после войны был примерно в 2,4 раза выше, чем в Европе в целом. Это в значительной степени объясняет, почему в ГДР и Венгрии, где рабочие помнили реальность довоенных фашистских режимов, восстания не принимали явно антисоциалистического характера - доминирующими требованиями были - уход Советской армии и введение рабочей демократии, чтобы положить конец бюрократическому правлению. Когда Сталин пришел к власти, бюрократия насчитывала несколько сотен тысяч человек. К 1980-м годам она стала мощным 20-миллионным всепоглощающим монстром. Без рабочей демократии, которая управляла бы и контролировала экономику, бюрократия с помощью воровства и взяточничества отбирала себе у общества часть его благосостояния, а её бюрократическое неэффективное управление приводило к потере до 30% продуктов промышленного и сельскохозяйственного производства. Вы не могли быть даже похороненным без взятки. Во главе была небольшая элита, чей ужасно богатый образ жизни был продемонстрирован огромной коллекцией роскошных автомобилей Брежнева. Пражская весна В Восточной Европе ситуация была сложнее. Сталинисты требовали, чтобы эти страны выплатили огромные репарации за ущерб, нанесенный войне Советскому Союзу. Дисбаланс развивался по мере того, как советский режим уделял большое внимание развитию тяжелой промышленности, особенно в оборонном секторе, за счет потребительских товаров. Эти дисбалансы особенно сильно ударили по Чехословакии, которая до войны имела относительно развитую индустриальную экономику. В 1953 году Кремль приказал девальвировать валюту, что снизило уровень жизни на 11%. В течение следующего десятилетия экономика страны боролась за рост. Когда Александр Дубчек стал главой Коммунистической партии Чехословакии в 1968 году, он запустил программу по либерализации экономики и введению ограниченных демократических прав - «социализма с человеческим лицом». Во время Пражской весны 1968 года его шаги по раскрытию общества получили массовую поддержку. Сначала Кремль пытался убедить Дубчека отступить, но к августу, под давлением соседних сталинистских государств, которые боялись распространения протестов, пражская весна была раздавлена танками войск Советского блока. “Солидарность” В соседней Польше процесс развивался по другому. В декабре 1970 года правящая бюрократия была потрясена, когда рабочие в Гдыне бросили работу протестуя против роста цен. Десятки, если не сотни, человек были убиты армией. Был назначен новый «реформатор» - премьер-министр Гирек, который взял на Западе крупные суммы в кредит. Растущий как на дрожжах государственный долг и резкое повышение цен на продовольствие осложнили жизнь рабочему классу Польши. В 1976 году недовольство трудящихся вновь было подавлено силой. Но подпольные оппозиционные круги начали формирование нового независимого профсоюза. Когда в 1980 году начались забастовки на легендарной верфи Ленина в Гданьске, был создан профсоюз «Солидарность». К 1981 году он организовал успешную 4-часовую всеобщую забастовку с участием 14 миллионов рабочих, включая рядовых коммунистов. Были созданы межзаводские комитеты - Советы во всём, кроме названия. Режим оказался висящим на волоске и смог спасти себя только в декабре, объявив военное положение и подвергнув рабочий класс широкомасштабным репрессиям. «Солидарность» была создана как движение рабочих против роста цен, за надлежащую заработную плату, против репрессий и, в значительной степени, против сталинской бюрократии в Польше. «Солидарность», чья популярность поддерживаемая долгой историей страданий Польши под царским правлением и усиленная сталинскими репрессиями, также выступала против советского присутствия в Польше. Многие рабочие смотрели в направлении политической революции. Но влияние интеллектуалов концентрировавшихся вокруг группы «KOR» и все более - католической церкви, особенно на Леха Валенсу, работника Гданьской верфи, который стал всемирно известным как лидер «Солидарности», привело к тому, что профсоюз стал выступать не только с антисталинистских позиций, но и во все большей степени. - против социализма в принципе. Это не было неизбежно. На первом съезде «Солидарности», состоявшемся до введения военного положения, руководство позиционировало профсоюз как инструмент для переговоров о уступках со стороны правительства. Он даже предложил, чтобы члены добровольно работали по субботам, чтобы вывести страну из экономического кризиса. Однако радикальное меньшинство, возможно, 40% делегатов, утверждало, что «подлинное рабочее самоуправление будет основой для самоуправляющейся республики…». создание настоящих рабочих советов самоуправления, которые превратили бы каждую рабочую силу в подлинного управляющего предприятием [это выход из кризиса] ». Это было включено в программу «Солидарность». Ошибочная позиция Демонстрируя более радикальный путь, самоуправление, представленное в том виде, как они его предлагали, открывало путь для предприятий, становящихся экономически независимыми и подверженными воздействию рыночных законов, что, в конечном итоге, как и в Югославии, стало бы основным фактором, ведущим к реставрации капитализма. Радикалы также не представили никакой программы по устранению сталинской бюрократии, которая управляла Польшей. Генерал Ярузельский, который объявил военное положение, позже заявил, что Кремль отказался помочь ему, и дал понять, что США одобрили его приход к власти. Его трудность заключалась в том, что в СССР также накапливалось давление в направлении перемен. После смерти Брежнева страну возглавил Юрий Андропов. Он руководил подавлением венгерского восстания, а также возглавлял КГБ. Он пришел к выводу, что для сохранения своей власти советской бюрократии необходимо проведение реформ. Его короткое правление, за которым последовало еще более короткое правление престарелого Виктора Черненко, проложило путь назначению, в 1985 году, Михаила Горбачева на пост главы СССР. С отступниками в СССР, Ярузельский не мог рискнуть спровоцировать открытое восстание против своего авторитарного правления. Он начал диалог с «Солидарностью», которая с течением времени увидела, что радикалы изолированы, и профсоюз занял открыто про-рыночную, прокапиталистическую позицию. Драматический поворот произошел в ноябре 1988 года, когда Маргарет Тэтчер посетила Гданьск, встретившись сначала с коммунистическим руководством, а затем с «Солидарностью». Спустя всего десять месяцев после переговоров за круглым столом в Польше состоялись многопартийные выборы, на которых подавляющим большинством победила «Солидарность». Корни этнического конфликта Ещё один кризис разворачивался в Югославии. После столкновения со Сталиным в 1948 году Иосип Тито сохранял бюрократическое правление, но с определенной независимостью от Москвы. Тито, используя свой авторитет партизанского лидера во время Второй мировой войны, сумел сохранить баланс между семью различными народами в Югославии. Это стало возможным отчасти потому, что югославская экономика развивалась. Однако, после его смерти в 1980 году, его модель «рыночного социализма», основанная на «самоуправлении», столкнулась с ростом внешнего долга и уровнем безработицы в 20%. Это открыло страну для ряда пакетов помощи МВФ, сопровождаемых «реформами», призванными открыть экономику страны для Запада. С уходом Тито руководители республик столкнулись с растущим недовольством. Новый лидер Сербии Слободан Милошевич попытался использовать ситуацию для усиления сербского господства, встретив ожесточенное сопротивление со стороны лидеров других республик, которые также столкнулись с массовым давлением и хотели получить свою долю добычи после распада страны. Когда Милошевич попытался аннулировать автономию в Косово, косовские шахтеры объявили забастовку. Эти распри, усугубленные вмешательством различных империалистических держав, заложили основу для межэтнических конфликтов 1990-х годов. «Перестройка» и «Гласность» вызывают хаос Но теперь уже серьезный кризис начался в самом Советском Союзе. Горбачев представлял тех бюрократов, которые видели необходимость оживления экономики. Он начал с запрета алкоголя, что повлекло за собой неприятные последствия - начались перебои с сахаром, так как люди стали гнать самогон. Горбачевская программа реформ «гласность (открытость) и перестройка (реструктуризация)», которая позволяла рабочим силам при определенных условиях избирать своих директоров и создавать кооперативы и совместные предприятия, просто привела к росту экономического хаоса. Рабочие становились все более недовольными, но бюрократия не могла удовлетворить их потребности. Когда советские массы увидели, что правящая элита находится в кризисе, они начали обретать уверенность, чтобы высказывать свои требования. На протяжении 60 лет правящая элита исключала массы из политики. Когда они вернулись, они осторожно шагнули вперед, но, по мере роста протестов, они обретали всё большую уверенность в себе В конце 1980-х протесты, первоначально, вспыхнули по вопросам окружающей среды. Воздух во многих городах был настолько загрязнен, что ожидаемая продолжительность жизни падала. Озеро Байкал и Каспийское море были заполнены промышленными отходами. Аральское море в Центральной Азии, когда-то являвшееся четвертым по величине озером в мире, практически исчезло благодаря принудительной схеме посадки хлопка Брежневым в Узбекистане. Эти протесты выявили массовое недовольство в советском обществе, особенно по национальному вопросу. Хотя предполагалось, что «буржуазная демократия», которая существовала в России с февраля по октябрь 1917 года, принесет освобождение различным нациям и народам, она так не смогла этого добиться. Напротив, новое большевистское правительство сделало все возможное для осуществления права на самоопределение. Им потребовалось меньше недели, чтобы признать право Финляндии на независимость. Это сопровождалось поддержкой независимости Украины, Молдавии, Литвы, Эстонии, Закавказья, Белоруссии, Польши и Латвии. Несмотря на то, что в целом большинство этих новых независимых стран были скорее буржуазно-националистическими, чем советскими, большевистское правительство уважало их права. Но при Сталине и его преемниках, права национальностей были нарушены поскольку все решалось в интересах централизованной государственной бюрократии. К 1980-м годам, тлевшие под спудом обиды прорвались наружу, - народы боролись за то, чтобы уйти из-под репрессивного контроля Центра. В то время как массы боролись за национальное освобождение, многие из правящей элиты, чувствуя неизбежный распад Советского Союза, обрядились в националистические одежды, чтобы использовать эти чувства в своих собственных интересах. Кровавое предостережение о грядущих событиях было дано в 1988 году. Для борьбы с массовым движением, требовавшим передачи Нагорного Карабаха от Азербайджана Армении, Коммунистическая партия организовала кровавый погром - сотни армян были убиты. В результате этническая война продолжалась несколько лет и конфликт до сих пор не разрешен. Падение Берлинской стены События в Восточной Европе привели к ускорению событий в Советском Союзе, что, в свою очередь, ускорило процессы в других странах. развивалась ГДР успешно развивалась в течение нескольких десятилетий, пока бюрократические командные методы управления не начали душить экономику. Когда восточные немцы увидели рост публичных дебатов в Москве (чему руководство ГДР пыталось противостоять), наряду с решением правительств Венгрии и Чехословакии разрешить поездки в Западную Европу, в Восточной Германии прошла серия еженедельных демонстраций, кульминацией которых стала организованная в ноябре 1989 года миллионная демонстрация явка в Восточном Берлине. Первоначально люди не хотели воссоединения с капиталистической Западной Германией. Протестующие требовали «свободных выборов, свободных СМИ, свободы передвижения и демократического социализма». Однако не было организованной силы, которая могла бы сформулировать эти требования, а западногерманские буржуа увидели возможность воссоединить страну под своим контролем. После того, как Берлинская стена была разрушена, была введена немецкая версия «шоковой терапии», быстрая и жестокая реставрация капитализма. Забастовка советских шахтеров Похоронный звон, возвещающий о смерти советского режима, прозвучал в июле 1989 года, когда массовая забастовка шахтеров затронула Кузбасское угольное месторождение в Сибири, Донбасс на Украине, Воркуту в Заполярье и Караганду в казахстанской степи. Правящая элита утверждала, что Советский Союз был «развитым социалистическим обществом», действующим в интересах рабочего класса. Реальность была совершенно иной. Многие рабочие сталкивались с викторианскими условиями жизни и работы. Шахтерам Сибири и Заполярья с относительно высокой заработной платой было не на что тратить деньги. Часто несколько семей жили вместе в дореволюционных деревянных бараках. Все эти вещи пришли в голову после того, как в шахтерских душевых закончилось мыло. Сотни тысяч шахтеров забастовали, требуя улучшения жилищных условий и резкого сокращения государственной и промышленной бюрократии. Шахтеры столкнулись с выбором. Если бы они и более широко - рабочий класс имели свою собственную политическую партию, они могли бы свергнуть бюрократию и создать подлинное социалистическое общество. Там был бы контроль и управление работниками на всех уровнях, от плановой экономики до цеха. Там была бы свобода для профсоюзов и политических партий, свобода передвижения, свобода протеста. Нации имели бы право на самоопределение с подлинным союзом свободных, равноправных социалистических государств, наиболее выгодным вариантом. Ресурсы, высвобождаемые в результате прекращения бюрократических потерь и чрезмерного потребления, значительно улучшили бы условия жизни рабочих. Рабочие, однако, не были политически готовы к этому. Когда начались забастовки, шахтеры были открыты для идей подлинного социализма. Три крупных забастовочных комитета ответили на письма с выражением солидарности, присланные Терри Филдсом, депутатом британского Парламента и членом КРИ (Комитет за рабочий интернационал, англ. Committee for a Workers' International, CWI) и согласились с его предложениями о необходимости возвращения к идеям Ленина. Но этот курс не имел организационной формы. Сталинский режим в течение 60 лет подавлял любые формы самоорганизации рабочих. Хотя в течение 1970-х и 80-х годов в стране возникло несколько подпольных «ленинских» и «марксистских» кружков, они оказались не способны трансформироваться из небольших групп во влиятельное массовое движение рабочего класса. Как следствие, хотя шахтеры не хотели идти к капитализму, они потеряли уверенность в том, что советская система, которая называлась бюрократами “социалистической”, может решить их проблемы А у растущего слоя бюрократии были свои планы. Партийные боссы, особенно привилегированные молодые коммунисты и члены КГБ, были привлечены западным образом жизни и имели доступ к предметам роскоши. Многие из этих паразитирующих бюрократов видели, что их система рушится, и обратились к капитализму, чтобы спасти свои шкуры. Они все чаще выступали за рыночные реформы - чтобы восстановить «цивилизованное общество», промышленность должна быть передана в частные руки, то есть им. При отсутствии организованной политической альтернативы рабочего класса эти идеи получили распространение во всем обществе, особенно когда обычные люди сравнивали низкое качество и нехватку основных потребительских товаров с внешне привлекательными и перегруженными полками магазинов на Западе. Хотя горбачевская «перестройка» была направлена ​​на то, чтобы уменьшить расточительство и бесхозяйственность бюрократии, не отняв у нее власти (реформа сверху, чтобы предотвратить революцию снизу), она открыла дверь для восстановления капитализма в Советском Союзе и во всей Восточной Европе. Воодушевление вопреки разочарованиям Вовлеченные в эти событиях, не могут не вдохновляться решимостью и инициативой тех, кто боролся за лучшее общество в прошлом. Будапештскими рабочими, которым в 1956 году понадобилось всего несколько дней, чтобы организовать общенациональную политическую систему, основанную на выборных рабочих советах и ​​рабочем парламенте. Теми, кто сменил все дорожные указатели, чтобы запутать советские танки, вторгшиеся в Чехословакию в 1968 году. Польскими женщинами, которые в 1981 году во время военного положения, создали подпольное сопротивление. Рабочими в 1989 году в Берлине, у которых не было печатной машины для изготовления нелегальных листовок, и они сделали её из старой стиральной машины. Азербайджанцы в Нагорном Карабахе, которые скрывали своих армянских соседей от вдохновленных сталинистами погромов. Сибирские шахтеры, которые забастовали и взяли под контроль целый город - список бесконечен. Также примечательно то, как быстро разворачиваются события, часто вызванные, на первый взгляд, безобидными проблемами, будь то строительство нового фосфатного рудника или фальсификация местных выборов, разрушения, вызванные землетрясением или нехваткой мыла в душевых. Борис Поповкин, шахтер из Воркуты (а позже и член КРИ) в июле 1989 года, продемонстрировал необходимость решительных действий, когда он убедил своих товарищей на массовом собрании отклонить компромиссное предложение городского забастовочного комитета, предупреждая, что “тактика компромисса никогда не приводит к успеху”. Движение выросло оттуда и через 2 года уничтожило, казалось бы, всемогущую сталинскую бюрократию. По мере того как, с невероятной быстротой, развиваются события, развивается и сознание. Но, как показывают события 1989 года, идет политическая борьба за политическое руководство движением. То, что начиналось как потенциально революционное движение против сталинизма в Восточной Европе, в конечном итоге передало власть открытым контрреволюционерам. У рабочих если они не хотят, чтобы победили враждебные им классовые силы, должна быть своя политическая альтернатива, - партия, вооруженная социалистической программой. Работа по созданию такой альтернативы не может быть отложена до тех пор, пока движение не начнется, революционные социалисты должны собрать свои силы сейчас, чтобы подготовиться. Конечно, рабочий класс и молодежь, то есть те кто, в первую очередь, пострадал от разразившихся этнических конфликтов, а также миллионы восточноевропейцев, покинувших свои страны в поисках работы, заплатили высокую цену за отсутствие социалистическая альтернатива сталинизму. Но крах сталинизма также оказал глубокое влияние на международное рабочее движение. Со времени победы большевиков в 1917 году, даже в самые мрачные дни сталинских чисток, а затем и холодной войны, существование советского блока показывало, что альтернатива капитализму возможна. Как только эта очевидная альтернатива исчезла, мы увидели отказ даже на словах от социалистической ориентации в бывших левых партиях по всему миру. Только сейчас, через 30 лет, начинает восстанавливаться поддержка социалистических идей, особенно среди молодежи В результате, революционные левые, не изолированные от этого процесса, испытали теоретические потрясения и острые внутренние противоречия. КРИ в целом недооценил распад сталинизма и даже, в течение 1970-х и 80-х годов, считал невозможным восстановление капитализма. Коллективные дискуссии во время этих знаменательных событий, обогащенные опытом новых членов из этого региона, помогли исправить эту ошибку. Тем не менее, консервативные круги внутри КРИ, объединившиеся вокруг Теда Гранта и Алана Вудса оказались неспособными приспособиться к этому резкому изменению ситуации в мире, вместо этого они цеплялись за старые «фундаментальные» формулы, а затем откололись, чтобы сформировать свою собственную организацию (IMT), которая годами отказывалась признать, что реставрация капитализма состоялась. Огромные события 1989 года продемонстрировали силу организованного рабочего класса. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы в следующий раз мы были готовы направить эту энергию на преодоление всех форм капиталистической реакции и создание подлинно демократического и интернационалистического социалистического общества.

