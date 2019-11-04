Доходы корпораций растут

Последние исследования показали, что 76% компаний S&P 500 превзошли прогнозы по прибыли на акцию, в то время как 61% превзошли прогнозы по доходам, согласно анализу, проведенному торговой компанией FactSet, предоставляющей интегрированные данные, а также программные решения для профессионалов в области в сфере инвестиций по всему миру. Это хорошая новость для всех бирж, которые, как правило, опираются на данные прогнозов в сезон прибыли.









Прибыль в третьем квартале по-прежнему может снизиться на 2,7%, что является самым большим годовым падением с середины 2016 года, согласно данным FactSet. Но это намного лучше, чем падение на 4,1%, которое было зафиксировано месяц назад.





«Доходы американских компаний сильно удивляют с точки зрения роста», - написал в своей заметке для клиентов в пятницу Мислав Матейка, глава по глобальной и европейской стратегии акционерного капитала в JPMorgan (JPM).





Инвесторы также стали более благосклонными. «Несмотря на заметные опасения по поводу прибылей, биржи не настолько сильно пострадали, как в прошлых кварталах», - сказала Матейка.





Ник Рэйч, генеральный директор ведущего поставщика аналитических данных о тенденциях развития корпоративных доходов The Earnings Scout, рассказал CNN Business, что причина этого – двояка. Как правило, от 75% до 80% компаний S&P 500 превосходят ожидания в любом конкретном квартале, поскольку компании предпочитают консервативные оценки, а аналитики следуют их примеру.





В этом квартале доходность американских компаний также возросла от стимулирования Федеральной резервной системы. Достаточно сильным стимулом стало третье снижение процентных ставок, официально объявленное на прошлой неделе.





Тем временем, прогноз на четвертый квартал текущего года ухудшается. По данным компании FactSet, рост годового дохода, который месяц назад должен был составить на 2,4%, по прогнозам, снизится на 0,4%.





Напомним, что индексы МосБиржи и РТС закончили прошлую неделю ростом.

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