навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
03.11.19  

Что в Германии говорят о саммите “Россия-Африка”?

(0)
 
01.11.19   Редакция

Украинский олигарх Виктор Пинчук ставит свои деньги на Джо Байдена как президента

(0)

последние за вчера, 02.11.19  
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 03.11.19 20:41
скаут: Игорь Львович;
   
 

Что в Германии говорят о саммите “Россия-Африка”?

Автор: Алла Треус

Дата публикации: 27 октября 2019 

Владимир Путин

На этой неделе в Сочи состоялся саммит “Россия-Африка”. Немецкие медиа также уделили внимание этому международному событию. Что же говорят о саммите аналитики и политические обозреватели в Германии?

Журналисты сходятся во мнении, что саммит – попытка Владимира Путина укрепить позиции РФ в африканском регионе. В газете Welt международную встречу в Сочи прокомментировали так: “Мысли масштабно – действуй прагматично”. Под “прагматизмом” подразумевается то, что западные государства ставят перед африканскими лидерами условия получения финансирования (кредитов, инвестиций и проч.), а Россия готова помогать и без выполнения особых требований.

В издании Spiegel отмечают, что Путин собирается усилить влияние в регионе за счет поставок оружия, в обмен на которые Россия будет получать природные ресурсы. Так, к примеру, Москва заинтересована в поставках боксита из Гвинеи.

“Пока западные кредиторы и международные организации диктуют условия относительно либерализации, соблюдения прав человека и других стандартов, Россия относится с пониманием к африканским “сильным правителям” вроде Джона Магуфули в Танзании, обещая не вмешиваться, когда в африканских странах с помощью российских денег и оружия осуществляется автократическое правление”, – цитирует обозревателей Spiegel издание Deutsche Welle.

В ходе саммита также стало известно, что РФ “простила” долги некоторым африканским странам на общую сумму 20 млрд. долларов США. Кроме этого, объявили о начале строительства российской атомной электростанции в Египте.

Тем не менее, сейчас по объемам инвестиций в Африку Россия уступает таким серьезным мировым конкурентам, как ЕС, Соединенные Штаты и Китай, поэтому не является ключевым игроком в регионе.

статью прочитали: 2 человек

   
теги: Германия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 