Что в Германии говорят о саммите “Россия-Африка”?

Автор: Алла Треус

Дата публикации: 27 октября 2019

На этой неделе в Сочи состоялся саммит “Россия-Африка”. Немецкие медиа также уделили внимание этому международному событию. Что же говорят о саммите аналитики и политические обозреватели в Германии?

Журналисты сходятся во мнении, что саммит – попытка Владимира Путина укрепить позиции РФ в африканском регионе. В газете Welt международную встречу в Сочи прокомментировали так: “Мысли масштабно – действуй прагматично”. Под “прагматизмом” подразумевается то, что западные государства ставят перед африканскими лидерами условия получения финансирования (кредитов, инвестиций и проч.), а Россия готова помогать и без выполнения особых требований.

В издании Spiegel отмечают, что Путин собирается усилить влияние в регионе за счет поставок оружия, в обмен на которые Россия будет получать природные ресурсы. Так, к примеру, Москва заинтересована в поставках боксита из Гвинеи.

“Пока западные кредиторы и международные организации диктуют условия относительно либерализации, соблюдения прав человека и других стандартов, Россия относится с пониманием к африканским “сильным правителям” вроде Джона Магуфули в Танзании, обещая не вмешиваться, когда в африканских странах с помощью российских денег и оружия осуществляется автократическое правление”, – цитирует обозревателей Spiegel издание Deutsche Welle.

В ходе саммита также стало известно, что РФ “простила” долги некоторым африканским странам на общую сумму 20 млрд. долларов США. Кроме этого, объявили о начале строительства российской атомной электростанции в Египте.

Тем не менее, сейчас по объемам инвестиций в Африку Россия уступает таким серьезным мировым конкурентам, как ЕС, Соединенные Штаты и Китай, поэтому не является ключевым игроком в регионе.

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