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опубликовано редакцией на Переводике 12.11.19 00:57
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

От судьбы не уйдёшь или Привычка - вторая натура

Бывший заместитель директора  российского Военторга обвиняется в подкупе работников корпорации  FedEx

November 03, 2019    RFE/RL

(file photo)

Федеральное большое жюри штата  Юта обвинило бывшего заместителя директора российского военного подрядчика в подкупе сотрудников FedEx Corp с целью развития бизнеса  его американской транспортной компании.

Согласно  документам,  представленным  в федеральном суде штата Юта в конце октября,  Леонид Тейф, который был вторым лицом в российском Военторге, и еще пять человек обвиняются в сговоре с целью переориентировать бизнес FedEx на  компанию Salt Lake Trucking Group (SLTG),.

Тейф, который был арестован в прошлом году в Северной Каролине  (где он проживает) по отдельным обвинениям в отмывании денег, был одним из четырех владельцев SLTG, он  заплатил 2,4 миллиона долларов за 25-процентную долю в компании в 2014 году.

Пятый обвиняемый владел долей в одной из дочерних компаний SLTG. Все пятеро  вместе с сотрудником FedEx были обвинены в преступном сговоре.

Пятеро мужчин, в течение 10-летнего периода,  заплатили 320 000 долларов взяток трем сотрудникам FedEx, чтобы получить  привилегированный режим для своей автотранспортной компании. Тейф, согласно обвинительному заключению, узнал о схеме взяточничества в 2014 году.

За последнее десятилетие, от бизнеса  с FedEx, SLTG получила около $ 150 млн.

В  прошлом году, как часть отдельного  расследования отмывания денег, ФБР провело  обыск дома Тейфа. Тейф обвиняется в привлечении в США миллионов долларов  откатов из России.

В  связи  депортацией  из США русского мужчины   и, возможно, его убийством, он также обвиняется в подкупе официальных лиц США. Согласно документам по этому делу, Тейф,  возможно, предполагал, что у русского мужчины был роман с его женой. Тейф отрицает эти обвинения.

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теги: США  
   
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