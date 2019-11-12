От судьбы не уйдёшь или Привычка - вторая натура

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Бывший заместитель директора российского Военторга обвиняется в подкупе работников корпорации FedEx

November 03, 2019 RFE/RL

Федеральное большое жюри штата Юта обвинило бывшего заместителя директора российского военного подрядчика в подкупе сотрудников FedEx Corp с целью развития бизнеса его американской транспортной компании.

Согласно документам, представленным в федеральном суде штата Юта в конце октября, Леонид Тейф, который был вторым лицом в российском Военторге, и еще пять человек обвиняются в сговоре с целью переориентировать бизнес FedEx на компанию Salt Lake Trucking Group (SLTG),.

Тейф, который был арестован в прошлом году в Северной Каролине (где он проживает) по отдельным обвинениям в отмывании денег, был одним из четырех владельцев SLTG, он заплатил 2,4 миллиона долларов за 25-процентную долю в компании в 2014 году.

Пятый обвиняемый владел долей в одной из дочерних компаний SLTG. Все пятеро вместе с сотрудником FedEx были обвинены в преступном сговоре.

Пятеро мужчин, в течение 10-летнего периода, заплатили 320 000 долларов взяток трем сотрудникам FedEx, чтобы получить привилегированный режим для своей автотранспортной компании. Тейф, согласно обвинительному заключению, узнал о схеме взяточничества в 2014 году.

За последнее десятилетие, от бизнеса с FedEx, SLTG получила около $ 150 млн.

В прошлом году, как часть отдельного расследования отмывания денег, ФБР провело обыск дома Тейфа. Тейф обвиняется в привлечении в США миллионов долларов откатов из России.

В связи депортацией из США русского мужчины и, возможно, его убийством, он также обвиняется в подкупе официальных лиц США. Согласно документам по этому делу, Тейф, возможно, предполагал, что у русского мужчины был роман с его женой. Тейф отрицает эти обвинения.

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