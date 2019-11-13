Переворот в Боливии произошел менее чем через неделю после того, как Моралес отменил сделку по литию с транснациональной компанией

"Боливийский литий принадлежит боливийскому народу. А не транснациональным корпоративным кликам".

Оуэн Хиггинс, штатный корреспондент







Мокрые солончаки Салар-де-Уюни в Боливии содержат крупнейшие запасы лития в мире. (Фотография: Psyberartist/Flickr/cc)

Военный переворот в Боливии в воскресенье установил правительство, которое, по-видимому, пересмотрит решение только что ушедшего в отставку президента Эво Моралеса отменить соглашение с немецкой компанией о разработке залежей лития в этой латиноамериканской стране для батарей, например, в электромобилях.

"Боливийский литий принадлежит боливийскому народу", - написал в Твиттере журналист "Washington Monthly" Дэвид Эткинс. "А не транснациональным корпоративным кликам".

Переворот, который закончился в воскресенье отставкой Моралеса и уходом в подполье, стал результатом нескольких дней протестов правых групп, недовольных левым правительством Моралеса. Сенатор Жанин Аньес из правоцентристской партии "Демократическое единство" является в настоящий момент временно исполняющей обязанности президента в нестабильном правительстве после переворота в преддверии выборов.

Издание Argus, специализирующееся на инвестиционной аналитике, призвало инвесторов не выпускать из поля зрения развитие ситуации и отметило, что добыча нефти и газа иностранными компаниями в Боливии остается неизменным.

Решение Моралеса 4 ноября отменить соглашение от декабря 2018 года с немецкой ACI Systems Alemania (ACISA) было принято после нескольких недель протестов жителей региона Потоси. В регионе находятся от 50% до 70% мировых запасов лития на мокрых солончаках Салар-де-Уюни.



Помимо других клиентов ACISA снабжает батареями компанию Tesla; цена на акции Tesla выросла в понедельник после выходных.

Как отмечало издание Bloomberg News в 2018 году, это делает страну невероятно важной в следующие десять лет:

Спрос на литий, как ожидается, удвоится к 2025 году. Этот мягкий, легкий минерал добывают в основном в Австралии, Чили и Аргентине. В Боливии много лития - 9 миллионов тонн, которые никогда не добывались в промышленных масштабах, вторые крупнейшие запасы в мире - но до сегодняшнего дня не было никакого реального способа добывать и продавать его.

Аннулирование Моралесом сделки с ACISA создало возможность либо для перезаключения соглашения на условиях, дающих больше доходов местному населению, либо для стопроцентной национализации боливийской отрасли добычи лития.

Как сообщал канал Telesur в июне, правительство Моралеса объявило в то время, что оно "решительно настроено индустриализировать Боливию и инвестирует огромные средства, чтобы гарантировать, что литий будет перерабатываться внутри страны и будет экспортироваться только в виде высокой добавленной стоимости, в частности, в виде батарей".

Какими будут следующие шаги касательно этой отрасли в Боливии после переворота, остается неясным, согласно фирме глобального анализа разведывательной информации Stratfor:

В более длительной перспективе продолжение политической неопределенности затруднит для Боливии увеличение ее добычи таких стратегических металлов как литий или развитие сектора с высокой добавленной стоимостью на рынке батарей. Этот плохой инвестиционный климат наступил в момент расширения глобальных возможностей при производстве литий-ионных батарей для удовлетворения растущего спроса со стороны электромобилестроителей.

Компания ACISA сказала германскому телевещателю DW на прошлой неделе, что она "уверена, что наш литиевый проект будет возобновлен после периода политического спокойствия и прояснения".

В воскресенье Моралес ушел в отставку.

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