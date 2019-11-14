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опубликовано редакцией на Переводике 14.11.19 09:42
скаут: bachmatov1988; переводчик bachmatov1988;
   
 

История Дня ветеранов

ветераны 1.jpg

FSTOP123/GETTY IMAGES

Вот что нужно знать о дне, посвященном тем, кто служит и защищает.

Каждый год 11 ноября мы празднуем День ветеранов, чтобы почтить тех, кто служил нашей нации и защищал ее. Этот праздник возник как День перемирия, обозначив окончание Первой мировой войны, так как в этот день союзники и Германия согласились на перемирие.

Отмечать день перемирия мы начали в 1919 году. Затем, в 1926 году Конгресс объявил, что День перемирия станет «ежегодным обычаем».

Этот день стал национальным праздником в 1938 году, а в 1954 году Конгресс внес изменения в свою резолюцию, заменив слово «перемирие» словом «ветераны», и с того времени мы его празднуем.

Ладно, за исключением того времени, когда дата Дня ветеранов была изменена.

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Парад в День ветеранов в Нью-Йорке, 2016 SPENCER PLATT/GETTY IMAGES

Почему изменилась дата Дня ветеранов?

В 1968 году Конгресс одобрил Закон о единообразных выходных днях в понедельник, в соответствии с которым несколько праздников были перенесены таким образом, что они выпали на понедельники, что дало федеральным работникам три дня выходных подряд.

Одним из перенесенных праздников был День ветеранов, который впервые праздновали в понедельник 25 октября 1971 года. Людей не волновало это изменение, и многие продолжали отмечать праздник 11 ноября.

Число 11 действительно очень важно для Дня ветеранов, так как это отсылка к 11 часам 11-ого дня 11-ого месяца 1918-ого года, когда официально закончилась Первая мировая война, поэтому перенос праздника на октябрь плохо воспринимался.

К счастью, президент Джеральд Форд отменил решение Конгресса в 1975 году, и в 1978 году День ветеранов официально отметили 11 ноября.

День ветеранов и День памяти

День ветеранов часто путают с Днем памяти, но эти два праздника – не одно и то же. Начнем с того, что День памяти отмечают в последний понедельник Мая – а День ветеранов зафиксирован на 11 ноября.

Однако наиболее отличительным фактором, отличающим День ветеранов от Дня памяти стало то, что в День ветеранов отдают честь всем военнослужащим, в то время как в День памяти почитают тех, кто погиб, находясь на военной службе.

В других странах тоже празднуют свои версии Дня ветеранов, отдавая честь своим военнослужащим. И в Канаде, и в Австралии отмечают «День памяти» 11 ноября, а в Великобритании свой День памяти отмечают в воскресенье, которое наиболее близко к 11 ноября.

Любители собак будут в восторге, узнав, что псы, находящиеся на службе, тоже приобрели свой День ветеранов 13 марта. Хотя это и неофициальный праздник, многие отмечают его, чтобы почтить корпус K-9, основанный в 1942 году во время Второй мировой войны.

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Филип Дэрити, инструктор по вооружению 2-ого класса, отдает команды своему псу Арго, натренированному для поиска бомб и патрулирования в ходе симуляционных тренировок. U.S. NAVY/GETTY IMAGES

Есть несколько способов почтить наших военнослужащих в День ветеранов – можно провести свою собственную минуту молчания или принять участие в национальных двух минутах молчания на основе вашего  местного часового пояса.

По данным сайта VeteranAid.org, «минуты молчания начались в: 3:11 после полудня по стандартному атлантическому времени; в 2:11 после полудня по стандартному восточному времени; 1:11 после полудня по стандартному центральному времени; 12:11 по горному стандартному времени; 11:11 по стандартному тихоокеанскому времени; 10:11 до полудня по стандартному времени Аляски; 9:11 a.m по стандартному времени гавайских и алеутских островов».


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теги: США  
   
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