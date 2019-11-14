Известный эксперт по Наполеону убил свою подругу

В исторических реконструкциях войны 1812 года Олег Соколов постоянно участвовал в роли Наполеона Бонапарта.

(Foto: Olga Maltseva/AFP)

В Санкт-Петербурге из воды достали известного историка Олега Соколова. В его рюкзаке были обнаружены части трупа. Между тем, он признался в преступлении.

Автор статьи – Зильке Бигальке, Москва

В субботу утром спасатели достали его из реки в Санкт-Петербурге. Олег Соколов переохладился и признал свою вину. При нем в воде был рюкзак, в котором спасатели обнаружили руки женщины и огнестрельное оружие. Позднее в его квартире полиция нашла остальные части рас члененного трупа и пилу. В больнице мужчина из реки признался в том, что убил свою любовницу.

Поскольку Олег Соколов – не кто попало, а известный российский историк, этим случаем заинтересовалась желтая пресса. 63-летний преподавал в Санкт-Петербурге и считался экспертом по военной истории Европы. Однако он в первую очередь знаком Наполеона и его поклонник; за его научные заслуги его приняли во французский орден Почетного легиона.

В России Соколов также считается крупным авторитетом в области исторической реконструкции: он воспроизводил битвы, такие как битва при Бородине 1812 года. Он сам выступал в роли Наполеона Бонапарта. На костюмированный бал он пришел в военной форме, держась за руку со своей любовницей Анастасией Ещенко.

24-летняя студентка из Краснодара писала диссертацию в Санкт-Петербурге. Свои отношения с профессором они оба никогда не делали публичными, но в университете все об этом знали. Олег Соколов был женат, его жена ушла от него и забрала с собой обеих дочерей. После этого Анастасия Ещенко жила с ним, они оба совместно писали научные тексты и разделяли страсть к французской истории.

Между тем, брат Анастасии дал несколько интервью. По его словам, пара постоянно расставалась. В ночь на пятницу, незадолго до ее смерти, Анастасия Ещенко позвонила ему заплаканная, рассказывает ее брат. Она хотела пойти на чей-то день рождения, но Соколов выступил против этого. Профессор, которого брат покойной описывает как очень ревнивого, был ее. Его сестра хотела переехать в студенческое общежитие, рассказывает он, ей еще нужно было забрать свои вещи. Когда он еще раз позвонил ей около двух часов ночи, она уже вернулась в квартиру Соколова. Теперь все в порядке, сказала она.

Он не знал профессора лично, сообщил отец покойной, тренер из Краснодара, газете Комсомольская правда. «Но Настя никогда не говорила о нем ничего плохого. Поэтому нас шокировало то, что произошло».

Обвинения в побоях

Бульварная газета Московский комсомолец напротив уже с 2018 году сообщала о том, что профессор решил силой вывести студента из аудитории. В то время в газете были процитированы слова студентки, которая заявила на профессора в полицию 10 лет назад. Она обвинила его в нанесении серьезных побоев. Но дело не дошло до суда.

Предположительно Олег Соколов застрелил свою подругу. Ноги он уже утопил в реке Мойка еще до того, как он сам упал вниз или прыгнул. В российских СМИ высказывается предположение, что он был настолько пьян, что не мог стоять на ногах.

По словам его адвоката, Олег Соколов признал свою вину, но отказался давать подробные показания, чтобы не отягощать себя. По его словам, его клиент шокирован. Адвокат предупредил о преждевременном обвинении: «Решение о признании кого-либо виновным у нас выносит суд».

Коллеги, наоборот, уже дистанцируются от него. Например, Олег Соколов был членом научного комитета недавно образованного Института социальных, экономических и политических наук (Issep) во французском Лионе. Племянница Марин Ле Пен учредила частный ВУЗ с правой ориентацией в 2018 году. В субботу Институт сообщил об исключении российского профессора.

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