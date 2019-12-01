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скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия добивается освобождения своих граждан, захваченных в Ливии

 November 30, 2019 

A Libyan fighter loyal to the Government of National Accord (GNA) mans a turret mounted on the back of a pickup truck on 10 April 2019 [Mahmud TURKIA/AFP/Getty]

Боец ливийских сил  лояльных правительству  Национального согласия Ливии. 10 April 2019 [Mahmud TURKIA/AFP/Getty]

Ливийские источники сообщили Al-Araby Al-Jadeed, что Россия ведет секретные переговоры с признанным ООН правительством Национального согласия (ПНС) Ливии об  освобождении захваченных в этом году  российских граждан.

Источники сообщили  Al-Araby Al-Jadeed, что лидеры ополчения  [ПНС] отправились в Москву, чтобы поговорить c  русскими, в том числе о двух исследователях, которые, как утверждается, связаны с российским учебным центром в Москве.

По словам источников, близких к ПНС, эти двое россиян, под видом научных исследований,  осуществляли шпионскую деятельность в стране.

Источники раскрыли, что оба российских шпиона встречались с Саифом Аль-Исламом Каддафи и передавали ему сообщения из России.

Источники подчеркнули, что  ливийским ополчением также были   захвачены несколько других российских граждан  и что Москва ведет переговоры об их освобождении.

Все русские были захвачены  во время продолжающихся столкновений вокруг Триполи, когда  они помогали Халифе Хафтару  в его  борьбе с  ПНС.  

Источники подтвердили, что три военнослужащих вооруженных сил, защищающих  Триполи, прибыли в Москву по запросу направленному Россией   правительству Национального согласия  Ливии.

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теги: Ливия  
   
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