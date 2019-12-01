Россия добивается освобождения своих граждан, захваченных в Ливии

November 30, 2019

Боец ливийских сил лояльных правительству Национального согласия Ливии. 10 April 2019 [Mahmud TURKIA/AFP/Getty]

Ливийские источники сообщили Al-Araby Al-Jadeed, что Россия ведет секретные переговоры с признанным ООН правительством Национального согласия (ПНС) Ливии об освобождении захваченных в этом году российских граждан.

Источники сообщили Al-Araby Al-Jadeed, что лидеры ополчения [ПНС] отправились в Москву, чтобы поговорить c русскими, в том числе о двух исследователях, которые, как утверждается, связаны с российским учебным центром в Москве.

По словам источников, близких к ПНС, эти двое россиян, под видом научных исследований, осуществляли шпионскую деятельность в стране.

Источники раскрыли, что оба российских шпиона встречались с Саифом Аль-Исламом Каддафи и передавали ему сообщения из России.

Источники подчеркнули, что ливийским ополчением также были захвачены несколько других российских граждан и что Москва ведет переговоры об их освобождении.

Все русские были захвачены во время продолжающихся столкновений вокруг Триполи, когда они помогали Халифе Хафтару в его борьбе с ПНС.

Источники подтвердили, что три военнослужащих вооруженных сил, защищающих Триполи, прибыли в Москву по запросу направленному Россией правительству Национального согласия Ливии.

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