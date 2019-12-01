Два подводных газопровода «Газпрома» внезапно всплыли на поверхность арктического залива

По трубопроводам Бованенково-Ухта проходит до 115 миллиардов кубометров природного газа в год. Фото: Газпром

В Байдарацкой губе могла возникнуть потенциально критическая ситуация с двумя трубопроводами, по которым идет природный газ с полуострова Ямал.

By Atle Staalesen ноября 25, 2019

Как сообщает «Интерфакс», одна из четырех ниток подводного перехода через Байдарацкую губу на Ямале всплыла на поверхность еще в 2018 году.

1200-километровый трубопровод Бованенково-Ухта проходит через Байдарацкую губу. Карта: Gazprom.ru

Сейчас ситуация повторилась снова, сообщает информагентство. На этот раз от морского дна отцепилась четвертая, самая новая нитка.

По этим трубопроводам проходит до 115 млрд кубометров газа в год. Львиная его доля отправляется дальше потребителям в Европейском Союзе.

Сейчас «Газпром» ищет подрядчика для комплексных инженерных изысканий, после чего будет проведен капитальный ремонт сооружения.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на техзадание, будет необходимо отремонтировать около 9,2 км трубопроводов.

«Газпром» планирует уложить пострадавший газопровод в траншею глубиной пять метров на дне Байдарацкой губы. Как сообщается, работы пройдут в 2022-2023 годах.

Неизвестно, в какой степени всплытие газопроводов сказалось на безопасности и поставках газа с ямальских месторождений.

Байдарацкая губа протяженностью 180 км имеет крайне малые глубины и большую часть года затянута толстыми льдами.

Нитки трубопровода Бованенково-Ухта были проложены через губу в связи с разработкой «Газпромом» гигантского Бованенковского месторождения на Ямале. Из примерно 1200 км газопровода 287,2 км проходят по дну моря.

Эта инфраструктура имеет крайне важную роль для реализации грандиозных планов компании в регионе — в конечном итоге по ней пойдет газ и с других месторождений, в том числе Харасавэйского, добыча на котором должна начаться в 2023 году.

Строительство первого газопровода Бованенково-Ухта началось в 2008 году, а в 2012 году по нему пошел первый газ. Строительство двух последних веток завершилось в 2017 году.

Диаметр газопроводов составляет 1420 мм, а давление — 120 атмосфер. Всего газовую инфраструктуру обслуживают девять компрессорных станций.

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