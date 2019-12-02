Какое оружие Россия продаёт в США?

29 ноября 2019

Россия и США – две сверхдержавы, конкурирующие между собой и на мировом оружейном рынке. Но, как ни странно, Россия в то же время является и поставщиком некоторых видов оружия и военной техники для нужд вооруженных сил Соединенных Штатов Америки и их союзников. Хотя тесными военно-торговые связи двух стран назвать нельзя, но они существуют.

Военная торговля СССР и США

Экономические связи США и СССР в дореволюционный период отечественной истории не были значительными. По сравнению с Англией, Францией или Германией США играли весьма скромную роль в экономике Российской империи. Затем, после Октябрьской революции и в годы Гражданской войны в России, существовавшие связи практически были прерваны и только в 1920 году США отменили эмбарго на торговлю с Советской Россией.

В 1920-е годы СССР превратился в одного из важнейших покупателей американских тракторов и автомобилей, которые поставлялись, в том числе, и в Красную Армию. Сам же Советский Союз в то время еще не мог предлагать Соединенным Штатам какую-либо высокотехнологическую продукцию по причине отсталости российской промышленности. Лишь в годы индустриализации ситуация стала меняться.

Тем не менее, во время Великой Отечественной войны США выступили в роли одного из ключевых поставщиков военной техники и вооружения Советскому Союзу. 1 октября 1941 года президент США Франклин Рузвельт одобрил подключение СССР к ленд-лизу, после чего начались поставки товаров из Америки.

В течение 1941-1945 гг. из США в СССР были поставлены 11 400 самолетов, 12 000 единиц бронированной техники (танки, бронетранспортеры и т.д.), 427 000 автомобилей, 35 170 мотоциклов. Из США и Великобритании в совокупности было поставлено более 5 тысяч противотанковых пушек, 131633 единицы стрелкового автоматического оружия, 12 997 пистолетов, 8128 винтовок, 345735 тонн взрывчатых веществ, 903000 детонаторов, 4338 радиостанций, 2074 радиолокатора, 105 противолодочных кораблей, 202торпедных катера, 4 подводные лодки, 90 грузовых судов и так далее.

Таким образом, объемы военно-технической помощи со стороны США были весьма внушительными, однако после окончания Второй мировой войны военно-техническое сотрудничество двух государств очень быстро было свернуто, поскольку США и СССР сразу же превратились в основных конкурентов, вероятных противников друг друга.

Советский Союз, а затем и Россия, всегда конкурировали на мировом рынке с США в сфере поставок вооружений. Ведь и для США, и для России военно-промышленный экспорт является одной из важнейших статей дохода, получения денежных средств от многочисленных покупателей оружия и военной техники из Африки, Азии, Латинской Америки и Европы. И в советское время, и сейчас российская и американская разведки заинтересованы в получении секретов в военно-технической сфере, а любое попадание образцов новейших вооружений к вероятному противнику является серьезным упущением и рождает многочисленные проблемы.

Основными покупателями российского вооружения традиционно являются Индия и Китай, далее следуют Вьетнам, Алжир и Венесуэла. Россия поставляет оружие многочисленным африканским странам, государствам Юго-Восточной Азии, бывшим республикам Советского Союза, ряду стран Латинской Америки (Никарагуа, Куба, Боливия), Монголии.

В последнее время интерес к российскому вооружению проявляют государства, прежде не считавшиеся приоритетными покупателями российской продукции. Речь идет о таких странах как Турция, Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Филиппины, которые находились в орбите американского политического и военного влияния и вооружали свои армии американским оружием.

Покупка Турцией, союзником США по НАТО, российских зенитных ракетных систем С-400, стала самым ярким примером выхода российской оборонной промышленности на новые рынки. И то, что для Анкары в конечном итоге не наступили какие-то катастрофические последствия, стало сигналом и для многих других союзников США, например – для той же Саудовской Аравии, в которой также заговорили о возможности приобретения российских зенитных ракетных комплексов.

Получается, что Россия даже смогла подвинуть США в определенных сегментах военно-технического экспорта, проникнув на рынки государств, являющихся традиционными военно-политическими союзниками Вашингтона. Впрочем, точно также и США проникли на постсоветский рынок вооружений, стали поставлять оружие многим бывшим союзникам СССР в Африке и Азии.

Вертолеты для афганских товарищей

Несмотря на существующую между Россией и США конкуренцию в сфере экспорта вооружений, в современной истории нашлось место поставкам российской военной техники для защиты американских интересов. Причем эти поставки осуществлялись в страну, которая долгое время находилась в орбите советского политического влияния. Речь идет об Афганистане, где с конца 1970-х годов не прекращается кровопролитная гражданская война между различными военно-политическими силами.

Для постоянно ведущихся боевых действий против террористических группировок центральному правительству Афганистана в Кабуле нужно все больше и больше оружия, тем более, что вооруженным силам страны необходима модернизация, а провести ее собственными силами афганское правительство не в состоянии. В 2011 году Россия заключила первый контракт на поставку за счет средств федерального бюджета США российских вертолетов Ми-17 вооруженным силам Афганистана.

Как известно, современная афганская армия финансируется и вооружается американской стороной, поэтому, хотя вертолеты и должны были быть поставлены в Афганистан, но покупка осуществлялась за счет бюджетных средств США. Условия контракта были успешно выполнены, после чего был заключен ряд новых контрактов. Всего с 2011 по 2014 гг. Россия должна была поставить Афганистану 63 вертолета Ми-17 на общую сумму в 1,1 млрд долларов. Платил за поставки вертолетов для афганской армии Пентагон, обеспечивая, тем самым, устойчивые финансовые поступления в российский бюджет.

В 2014 году командование вооруженных сил США собиралось заключить еще один контракт на поставку 15 вертолетов Ми-17 афганской армии, но в этот раз, на фоне событий на Украине, американские конгрессмены заблокировали сделку и она не состоялась. Антироссийские санкции, принятые в связи с воссоединением Крыма с Россией и событиями на Донбассе, поставили точку в большинстве совместных американо-российских проектов, и продажи вооружений были среди них на первом месте.

В настоящее время военно-техническое сотрудничество между Россией и США по понятным причинам свернуто. Но в одном сегменте Соединенные Штаты все же не могут обойтись без России. Речь идет о поставках в США жидкостных ракетных двигателей РД-180, которые используются в американской космической промышленности. Без них космическая отрасль США окажется в состоянии жесткого кризиса.

Как не раз признавались американские эксперты, на то, чтобы разработать и запустить в серийное производство аналогичные американские ракетные двигатели, уйдут годы, если не десятилетие. Поэтому сейчас США продолжает закупать РД-180 у России. Даже антироссийские санкции и ситуация на Украине и в Сирии в свое время не стали поводом для разрыва сотрудничества между странами по данному направлению.

Как Россия продает США ракетные двигатели

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 был создан в России уже в постсоветский период – в середине 1990-х годов. За основу был взят РД-170 – мощнейший в мире жидкостный ракетный двигатель. В 1996 году РД-180 выиграл конкурс на создание и продажу двигателей для РН США «Атлас-3» и «Атлас-5». Так началась история поставок РД-180 в Соединенные Штаты Америки.

Все производство РД-180 сосредоточено в России, а патентные права принадлежат НПО «Энергомаш». В 2008-2010 гг. «Энергомаш» терпел серьезные убытки в связи с поставками двигателей в Америку, поскольку поставлялись они по цене, составлявшей лишь половину от затрат на производство. Это было связано с ростом стоимости производства на фоне сохранения прежних закупочных цен. Ситуацию, впрочем, удалось постепенно исправить после 2010 года.

Когда в 2014 году отношения между Россией и США серьезно ухудшились из-за украинского кризиса, и в Москве, и в Вашингтоне заговорили о возможном прекращении поставок ракетных двигателей. С точки зрения российских политиков, было несколько странно поставлять двигатели для нужд ракетной промышленности США при столь масштабном ухудшении отношений и открытом превращении США в вероятного военного противника нашей страны. В частности, Дмитрий Рогозин тогда выступил за введение запрета на использование российского ракетного двигателя в военных целях.

Точно также рассуждали и американские «ястребы», которые видели в поставках ракетных двигателей не только унижение перед Россией, но и тормоз для развития производства двигателей в самой Америке. В результате американское руководство приняло решение о разработке нового, собственно американского двигателя, который смог бы заменить РД-180. На разработку этого двигателя Министерством обороны США было выделено 160 млн долларов. Но, по мнению многих экспертов, не раз озвученному в различных мировых масс-медиа, на разработку американского двигателя уйдет не менее пяти лет.

В 2017 году компания Blue Origin представила новый двигатель BE-4, работающий на метане, который назвали возможной альтернативой российским ракетным двигателям. 11 февраля 2019 года с громким заявлением выступил знаменитый предприниматель – инноватор Илон Маск, который сообщил об успешных испытаниях двигателя Raptor. По словам Маска, двигатель, собранный специалистами его компании SpaceX, показывает давление в 268,9 бар, что даже выше, чем у российского двигателя.

Стоит отметить, что у США есть лицензия и на собственное производство РД-180, действительная до 2030 года. То есть у Вашингтона впереди еще целых десять лет, за которые можно развернуть производство ракетных двигателей на заводе ULA в Декейтере.

Таким образом, в настоящее время Россия поставляет в США ракетные двигатели. Кроме того, американская армия через своих союзников и по разным другим каналам приобретает небольшие партии стрелкового оружия российского производства, которое затем используется в различных конфликтах и для тренировок американских солдат.

Автор: Илья Полонский

Использованы фотографии: vpk.name

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