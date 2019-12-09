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дата публикации 09.12.19 03:33
скаут: Игорь Львович;
   
 

Большая часть Сибири теряет население из-за миграции

Радио Сибирь 2019-12-05 

За первые девять месяцев 2019 года в Сибирский федеральный округ (СФО) переселилось 407,4 тыс. человек. Но уехало из Сибири ещё больше – 413,4 тыс., сообщает сайт sibnovosti.ru. Таким образом, миграционная убыль составила около 6 тыс. человек. По данным Новосибирскстата, миграция дала прирост населения в четырёх регионах СФО из 10. Наибольший – около 7 тыс. человек – в Новосибирской области. Кроме того, «в плюсе» оказались Томская область (на 1,7 тыс. человек), республики Тува и Алтай (почти на 900 человек в каждой). Самая заметная миграционная убыль зафиксирована в Омской области (8,5 тыс. человек) и Красноярском крае (3,7 тыс. человек).



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теги: Сибирь  
   
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