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В Стамбуле демонстранты потребовали от России "убираться из Сирии"

28 декабря 2019

Протест в Стамбуле

Демонстранты убеждены, что Россия, также как и режим Башара Асада, несет ответственность за гуманитарную катастрофу в Идлибе

Несколько сотен демонстрантов провели в субботу акцию протеста в Стамбуле против поддержки российскими военными наступления сирийской армии в провинции Идлиб, которое вынудило более 235 тыс. мирных жителей покинуть свои дома.

Как сообщает Франс пресс, собравшиеся, в основном живущие в Турции сирийцы, скандировали: "Убийца Путин, убирайся из Сирии!", среди плакатов было изображение российского президента в образе Санта-Клауса с мешком бомб и ракет и подписью "Веселого Рождества".

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии - это последний крупный регион к западу от Евфрата, который удерживают противники режима Башара Асада.

Сирийская армия при поддержке российских военных ведет обстрелы Идлиба с конца ноября. В середине декабря сирийская армия при поддержке российских ВВС начала наступление на регион.

И Дамаск, и Москва отвергают обвинения в обстрелах мирных жителей и утверждают, что воюют против экстремистов.

Боевые действия продолжаются, и российское минобороны регулярно отчитывается об успешном отражении атак в Идлибе.

В частности, как сообщало в субботу агентство РИА Новости, террористы два раза атаковали позиции ВС Сирии в районе города Джарджаназ, в каждом нападении участвовало до 50 боевиков.

протест в Стамбуле

Среди плакатов - изображение российского президента в образе Санта Клауса с мешком оружия и подписью "Веселого Рождества"

Однако, как и в прошлом, наступление сирийских правительственных войск привело к массовому бегству мирных жителей из своих домов. Это подтверждает Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA).

Количество беженцев исчисляется сотнями тысяч. ООН приводит цифру в 235 тыс. человек. Большинство беженцев направляется в лагеря на севере Идлиба или в соседнем Алеппо.

В четверг президент США Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить убийства тысяч безвинных жителей Идлиба.

беженцы в Идлибе, 28 декабря

В ООН говорят, что из-за новой волны беженцев в лагерях может не хватить еды и теплой одежды

"Чего от нас хочет Россия?"

"Россия убивает наш народ и детей, а мир бездействует", - было написано на большом транспаранте, который принесли к российскому посольству в Стамбуле несколько протестующих.

Полиция не пропустила к консульству всех демонстрантов из-за оживленного движения, но небольшой группе разрешили подойти к зданию и развернуть около консульства большой сирийский флаг.

Twitter пост, автор: @JennRollins1002: Protestors sit-in in the Turkish city of Istanbul as an expression of their solidarity with #Idlib and protest against the air and artillery bombing campaign that the region is being subjected to by the Assad and Russian forces. #SaveIdlib #Syria #AssadMustGo #SaturdayThoughts

Права на иллюстрацию @JennRollins1002

@JENNROLLINS1002

"Чего от нас хочет Россия? Гибнут дети и женщины. Гибнут люди", - сказал в беседе с агентством Франс пресс один из протестующих, 24-летний сириец Ахмед Марван.

"Мы не террористы, мы - люди. Мы приехали жить в эту страну. Уезжать с родины сложно, но мы живем с этой болью. Хватит", - сказал он.

"Я хочу призвать Россию и особенно Башара Асада... всех, кто несет ответственность за эту бойню... Всех их нужно судить и заставить заплатить за военные преступления", - сказала протестующая из Турции Гюльден Сомнез.

акция в Стамбуле

Более мелкие акции протеста сирийцев прошли и в других городах - в турецком городе Газиантепе, расположенном вблизи границы с Сирией, а также в Бонне, Оттаве и Лондоне, сообщают правозащитники.

Идлиб на севере граничит с Турцией. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган предупредил, что Турция не сможет принять волну беженцев, возникшую после наступления в Идлибе.

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теги: Сирия  
   
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