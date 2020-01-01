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опубликовано редакцией на Переводике 01.01.20 16:35
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Ученые раскрывают эффективное средство против похмелья: рецепт

 

Исследователи Института химических технологий в Мумбаи (Индия) обнаружили рецепт, помогающий в случае трудностей на следующий день после праздника. Мы вам все объясним. 

Многочисленные сайты предлагают чудодейственные средства от похмелья. Но что, если решение даст наука? Ученые заявили, что нашли коктейль, который может помочь смягчить боль, мучающую нас после лишних пропущенных стаканчиков. Согласно исследованию, проведенному доктором Шрадха Сринивасаном и его командой в Институте химических технологий, следует употребить кокосовую воду, грушу и лайм, и завершить это, кушая вместе со всем этим сыр, помидоры и огурцы. Что не просто сделать, когда на следующий день невозможно смотреть на еду.    

Почему бывает похмелье?

Когда человек употребляет этиловый спирт (алкоголь), это вещество превращается в ацетальдегид (CH₃CHO). Когда он накапливается в организме, это вызывает симптомы похмелья и, согласно исследователям, это неприятное ощущение проходит действительно только после того, как организм переработает весь ацетальдегид. 

Два энзима, естественно присутствующие в организме, способны избавляться от ацетальдегида: речь о дегидрогеназах, которые находятся в печени, и об альдегиддегидрогеназах, которые также находятся в печени. Чтобы ускорить их работу, исследователи протестировали различные виды продуктов питания, прежде чем установили, что наилучшим средством будет формула, состоящая на 65% из груши, на 25% из лайма и на 10% из кокосовой воды.

Согласно ученым, исследование которых было опубликовано в Current Research in Food Science, этот коктейль позволит ускорить действие дегидрогеназ и альдегиддегидрогеназ. Кроме того, исследователи установили, что кофе никак не воздействует на похмелье и даже может увеличить продолжительность этого состояния, в то время как зеленый и черный чай могут (немного) помочь ускорить этот процесс. 

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теги: Здоровье, Алкоголь  
   
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