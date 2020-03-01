Из-за глобального потепления Канада и Россия станут новыми центрами производства продуктов питания

18.02.2020

Изображение Bruno Glätsch с сайта Pixabay

Сельское хозяйство очень уязвимо перед лицом климатических изменений. Засухи, волны жары и распространение вредителей уже сегодня снижают урожаи по всему миру.

Тем не менее, считается, что некоторые северные регионы, где сельское хозяйство сегодня невозможно, могли бы выиграть от глобального потепления, передает hightech.plus

Специалисты из Гвэлфского университета решили уточнить, какие именно регионы станут центрами производства еды в условиях изменившегося климата. Для этого они объединили прогнозы температуры и осадков из 17 климатических моделей с данными о требованиях 12 глобально значимых сельскохозяйственных растений.

Оказалось, что площадь областей, которые станут пригодными для выращивания одной или нескольких культур, составит более 30% от обрабатываемых сегодня земель. В основном новые пахотные земли будут расположены в северных широтах. Более половины этой территории приходится на Россию (4,3 млн квадратных километров) и Канаду (4,2 млн квадратных километров).

В частности, в Канаде далеко на север могут продвинуться четыре сельскохозяйственные культуры — пшеница, картофель, кукуруза и соя, сообщает Phys.org со ссылкой на University of Guelph.

Новые территории позволят компенсировать потери пригодных земель на юге, отмечают авторы. Кроме того, развитие сельского хозяйства оживит экономику северных регионов России и Канады.

Тем не менее, с экологической точки зрения освоение северных земель будет иметь множество неблагоприятных последствий. В частности, замена таежных лесов сельхозугодьями поспособствует дополнительным выбросам парниковых газов и дальнейшему потеплению. Кроме того, вред будет нанесен биологическому разнообразию и качеству воды.

Авторы призывают выработать баланс между производством пищи на новых пахотных землях и защитой окружающей среды. Например, следует применять методики ведения сельского хозяйства, которые будут сохранять в почве запасенный углерод.

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