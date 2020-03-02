Посольство КНР в РФ уделяет повышенное внимание ситуации с помещением находящихся в Москве граждан Китая на карантин

Москва, 1 марта /Синьхуа/ -- Посольство КНР в РФ в воскресенье на официальном сайте опубликовало заявление касательно ситуации с помещением находящихся в Москве граждан Китая на карантин. Ниже приведен полный текст документа:

В последнее время на фоне развития эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа /COVID-19/, давление, с которым сталкивается Россия в области эпидемиологии, увеличивается. Ранее российская сторона обратилась в наше посольство с просьбой оказать содействие в убеждении обучающихся в России китайских студентов, по-прежнему находящихся в Китае, вернуться в учебные заведения после 2 марта. 14 февраля в соответствии с требованиями России наше посольство опубликовало уведомление, в котором призвало обучающихся в российских университетах китайских студентов отложить возвращение в учебные заведения. Однако тысячи китайских студентов все же вернулись в Россию, в связи с чем обеспокоенность России относительно противоэпидемической обстановки в стране в значительной степени усилилась. В соответствии с российскими противоэпидемическими правилами, иностранные студенты являются постоянными резидентами РФ и обязываются сознательно оставаться на двухнедельном карантине по месту проживания с момента прибытия в Россию из КНР. Данное правило распространяется на всех резидентов страны. Сотрудники посольств и консульств, вернувшиеся в Россию из Китая, также должны выполнять данное требование и могут приступить к работе в нормальном режиме только по окончании карантинного периода и при подтверждении отсутствия болезней.

На фоне въезда большого потока китайских граждан на территорию России правительство РФ посчитало, что риски ввоза эпидемии повысились, и приняло дополнительные меры, введя с 20 февраля временное ограничение на въезд китайских граждан на территорию России в частных, учебных и туристических целях, а также для осуществления трудовой деятельности. Разумеется, следует уважать принятые Россией временные противоэпидемические меры, обусловленные потребностями осуществления профилактики и контроля эпидемии. В связи с этим, наше посольство неоднократно призывало китайских граждан к соблюдению двухнедельных карантинных мер в соответствии с противоэпидемическими правилами РФ.

После того, как мэрия Москвы приняла ряд строгих противоэпидемических мер, наше посольство проделало огромную работу, вступив в контакт с Министерством иностранных дел РФ, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека /главная служба, осуществляющая санитарно-эпидемиологический надзор и контроль/ и мэрией Москвы. В ходе двустороннего взаимодействия российская сторона неоднократно подчеркивала, что принятые меры направлены не только на граждан КНР. В ходе работы мы также обратили внимание на то, что правоохранительные органы России осуществляют противоэпидемические проверки граждан собственной страны и других государств. Как стало известно, сотрудники правоохранительных органов Москвы, в основном, действуя в соответствии с законом и постановлениями, выполняют проверку паспортов и не задерживают тех лиц, документы которых подтверждают их нахождение на территории страны более 14 дней. Мы просим Вас сообщить, если китайские граждане столкнутся с несправедливым отношением. Наше посольство будет надлежащим образом защищать законные права и интересы граждан Китая.

В результате проведения проверки мэрия Москвы отправила 80 граждан Китая, которые были заподозрены в нарушении карантинных мер, в обсервационный центр "Царицыно" для помещения под общий карантин. Сотрудники посольства справились о их здоровье и доставили им продукты, фрукты и другие предметы первой необходимости, а также потребовали от российской стороны принять все меры для предоставления хороших условий для изоляции и жизни. Как известно, на месте организации карантина существуют основные гарантии для жизнедеятельности. Консульский отдел и отдел образования посольства поддерживают тесную связь с руководителями российских федеральных и региональных органов власти, узнают о правовых основах и конкретных фактах наказания 80 граждан Китая, поддерживают связь с помещенными на карантин лицами по горячим линиям, оказывают им эмоциональную поддержку, предоставляют необходимые консульские услуги и юридическую помощь и следят за ходом дел и рассмотрением апелляционных жалоб в отношении некоторых помещенных на карантин граждан.

27 февраля посольство опубликовало уведомление о том, что граждане Китая, находящиеся на карантине по месту проживания, могут в любое время связаться с посольством при имеющихся бытовых нуждах. Наше посольство окажет им необходимую помощь. Вместе с тем, мы в очередной раз напоминаем им о запрете выхода на улицу.

В последние дни мы также обратили внимание на сообщения некоторых "Мы-медиа" о применении силы полицией Москвы при осуществлении правоохранительной деятельности, плохом обращении по отношению к изолированным лицам и безосновательном задержании китайских граждан. Наше посольство уделяет этому большое внимание, однако было проверено, что данные сообщения не соответствуют действительности. Все лица, которые были задержаны полицией, подозреваются в нарушении противоэпидемических правил, а на карантине находятся не только граждане Китая, но и граждане России и других государств. Среди лиц, находящихся под медицинским наблюдением, китайские граждане составляют лишь около трети. Установлено, что источником этой дезинформации является то же лицо, которое распространило слухи о том, что гражданин Китая был брошен российской стороной из-за заражения COVID-19.

Российские правоохранительные органы строго наказывают всех лиц, которые нарушают противоэпидемические правила, в том числе и граждан России. Недавно гражданка РФ, проживающая в городе Санкт-Петербург и сбежавшая с карантина, при помощи полиции была в принудительном порядке возвращена под карантин и наказана в соответствии с законом. В связи с этим, посольство напоминает всем гражданам Китая не создавать, не верить и не распространять дезинформацию.

Как узнало посольство, многие российские учебные заведения в высшей степени заботятся о китайских студентах. Главы некоторых университетов лично делают все возможное, чтобы обеспечить находящихся на карантине студентов необходимыми условиями для проживания и жизнедеятельности. Некоторые студенты сообщили посольству о том, что из-за карантинных мер не могут оформить регистрацию. В настоящее время посольство поддерживает контакты с соответствующими ведомствами российской стороны. Мы просим Вас в случае затруднений обращаться в посольство.

Посольство в очередной раз напоминает гражданам Китая строго соблюдать все противоэпидемические меры, введенные российской стороной. Мы просим Вас в случае возникновения каких-либо трудностей в России незамедлительно связаться с посольством.

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