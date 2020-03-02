Греко-турецкая граница

01.03.20 Автор Павел Онойко

Более 10 проходов возле забора на греко-турецкой границе по реке Эврос были взяты под охрану греческим полицейскими после того, как неизвестные лица со стороны Турции проделали дыры в заграждении.

Помимо главного перехода в Кастанье, пограничные наряды патрулировали многочисленные незаконные проходы. Наблюдались, как минимум, две большие группы. Каждая из них состояла примерно из 700 человек, которые пытались найти способ пройти через границу в Грецию.

По словам пограничников, принимающих участие в этих операциях, были случаи, когда турецкие солдаты сами указывали дыры в заборе, через которые могли проходить нелегалы. А как уверяет издание tourkikanea.gr, турецкие солдаты прорезали заграждение на границе, чтобы мигранты могли попасть в Грецию.

Для предотвращения проникновения нарушителей границы на территорию Греции в помощь пограничникам отправлены дополнительно сотни полицейских. Пограничники оснащены портативными тепловизорами и сиренами. В пограничных нарядах имеются специально обученные собаки.

Много раз за прошедшие двое суток пограничные наряды сталкивались с группами лиц, которые пытались прорваться на территорию Греции со стороны Турции.

01.03.20 Автор Алексия Захариу

Климат на греко-турецкой границе в Эвросе все усложняется и становится «удушающим». Тысячи беженцев и иммигрантов продолжают свои организованные попытки пересечь наши границы.

С шести часов утра субботы 29 февраля до шести часов утра первого марта были пресечены попытки перехода границ Греции 9 972 мигрантов. Произведено 73 ареста и заведены соответствующие дела. Как сообщается, те, кто проник на территорию Греции через Эврос незаконно, не имеют никакого отношения к Идлибу. Они приезжают из Афганистана, Пакистана, Сомали. Греческая армия в течение ночи предпринимала титанические усилия по удержанию границы.









Около 2.00 утра было организовано массовое движение большой группы молодых иммигрантов, которые пытались проникнуть на территорию Греции через Каштановый лес (Δάσος Καστανεών). Он расположен к северу от границы Греции с Турцией. Мигранты обнаружили место, где нет забора.

В 1.30 ночи подготовка к прорыву была выявлена армией и полицией, которые были готовы предотвратить проникновение. Согласованные усилия подразделений предотвратили массовый переход границ нашей страны.





Согласно правительственным источникам, организованные группы мигрантов бросали камни и горящие сучья через пограничный забор, распыляли слезоточивый газ. Атаки происходили в течение всего дня субботы и продолжились ночью. Разъяренные мигранты, «запертые, как дикие звери» на территории Турции, держали ножи и угрожали пограничникам.

Также прошлой ночью мигранты прибыли в дельту реки Еврос. Местные рыбаки попытались помешать им въехать в Грецию, а солдаты и полицейские патрулировали район всю ночь. Помимо Эвроса, на островах Северного Эгейского моря также наблюдается скоординированное прибытие беженцев, так как в общей сложности 220 беженцев и иммигрантов уже достигли берегов северного и восточного Лесбоса. Четыре лодки достигли районов Скалес-Сикамния и к югу от аэропорта Митилини.





Министр национальной обороны и г-н Ал. Стефанис поблагодарили вооруженные силы Греции за их нелегкий труд в обстановке напряженности. Подчеркнув: «все мы понимаем, что это трудное время, но в любом случае грекам необходимо сплотиться» и добавив, что потоки беженцев и мигрантов не могли прибыть из исключительно из Идлиба. Министр также отметил, что турецкие вооруженные силы не сдерживают прибытие мигрантов к границам нашей страны.





В то же время турецкая пропаганда продолжается. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу утверждает, что 76 358 беженцев и иммигрантов покидают Турцию. Он сказал, что «к 9:55 (по времени Турции) число беженцев, которые отправились в Европу через Эдирне, составляет 76 358 человек. Мы открыли двери. Беженцы могут свободно оставаться в Турции или уезжать», - написал он в своем личном аккаунте в Twitter.

Напомним, с 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В декабре 2019 года турецкое государственное агентство Anadolu отмечало, что с 2011 года Турция приняла 3,6 млн мигрантов из Сирии и потратила на нужды беженцев $40 млрд.

Из-за наступления сирийской правительственной армии на провинцию Идлиб около миллиона мирных жителей с декабря 2019 года бежали на границу с Турцией. Власти сказали, что больше не будут мешать беженцам перемещаться в Европу.





01.03.20 Автор Алексия Захариу

Спецназ греческой полиции, открыл предупредительный огонь для отражения попытки группы нарушителей пересечь границу Греции.

Ситуация в районе Кастаньяс (в горах Эвроса) становится все более напряженной после вызывающего заявления Эрдогана, открывшего границы для мигрантов. Сосредоточенные у границ Греции многотысячные группы мигрантов пытаются прорваться через пограничнык заграждения, а также атакуют греческих военных — бросают камни и горящие предметы. На видео показаны бойцы спецназа, применившие предупредительные выстрелы для предотвращения пересечения границ Греции.

По данным Международной организации по миграции, более 13 000 человек находятся на греко-турецкой границе в ожидании разрешения въезда в нашу страну.

Согласно заявления турецких чиновников, в ближайшее время, на границу прибудут ещё десятки тысяч лиц, желающих обрести европейскую прописку.

Сообщается, что правительство Греции, заявило о временном приостановлении приема заявлений на убежище.

Как будут развиваться события дальше, смотрите репортаж от нашего корреспондента прямо с границы Греции и Турции.





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