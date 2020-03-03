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опубликовано редакцией на Переводике 03.03.20 03:46
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Турция - неважный союзник по НАТО, но Россия - враг № 1

BY JAMES STAVRIDIS   BLOOMBERG    MAR 2, 2020
                  

ВАШИНГТОН - Турция и Сирия, похоже, вступили в войну. В сирийском городе Идлиб,   в результате обстрела армией Асада, было убито, при содействии России, по меньшей мере 33 турецких солдата  и еще 18 сирийцев были убиты ответными ударами. Условия для почти трех миллионов беженцев ужасны: дети умирают, а большие группы людей идут  пешком, пытаясь вырваться из этих  полей смерти  Леванта.

Гражданская война в Сирии к настоящему времени должна была  бы закончиться. Около, наверное, 11 миллионов сирийцев стали  перемещенными лицами и более 500 000 убиты. Асад, используя ужасную смесь военной тактики - нервно-паралитический газ, бочковые бомбы, сброшенные с вертолетов, атаки на больницы и школы и пытки заключенных - сумел подавить восстание до этого последнего угла в значительной степени разрушенной страны. Президент России Владимир Путин подстрекал его на каждом шагу.

Но теперь  здесь есть ложка дегтя: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Когда я был верховным главнокомандующим союзными  силами НАТО, уже тогда, на ранних этапах гражданской войны, длинная уязвимая турецко-сирийская граница вызывала глубокую обеспокоенность. На брифингах с главами союзных государств меня неоднократно спрашивали, почему Россия так решительно  поддерживает сирийский режим.

Я объяснял, что  здесь есть нечто большее, чем  просто желание Путина показать миру свою верность  давнему союзнику. Он счёл, что военное участие [в Сирии] уменьшит влияние США в регионе, обеспечит доступ России к  тепловодным портам в Средиземноморье и усилит его влияние на Иран (который также поддерживает Асада). Он также хотел продемонстрировать российскому народу, что он является решающим игроком в мире, который не боится противостоять Западу.

Его стратегия остается последовательной, и, похоже, ему удастся помочь Асаду подавить восстание.

Турция была против Асада и, в течение многих лет, поддерживала ряд повстанческих сил; в  этом контексте и следует рассматривать развертывание его войск в Идлибе.

Как и Путин, Эрдоган придерживается более широкой стратегии в регионе. Он хочет контролировать сирийскую границу, чтобы ослабить  атаки курдских террористов на юге Турции и оказывать турецкое влияние на всю бывшую Османскую империю.

Он также стремится продемонстрировать своей политической базе в Турции, что, как и Путин, он авторитарный человек действия. Он полагает, что  эти цели стоят того, чтобы поставить под угрозу прочные экономические связи между двумя странами, туризм из России и теплые личные отношения с Путиным.

В последнее время Эрдоган  едва ли был идеальным союзником [по НАТО]: отправлял свои войска уничтожать поддерживаемых  США сирийских повстанцев, покупал передовую систему противоракетной обороны у России и, помимо других провокаций, грозил закрыть объекты НАТО на турецкой земле. Тем не менее, потенциал военного столкновения между Россией и Турцией вызывает гораздо большую обеспокоенность в альянсе НАТО. Если войска двух стран сойдутся в прямом столкновении, Эрдоган может обратиться к остальной части НАТО за помощью против великой военной державы.

Мы это уже проходили. Во время моего пребывания в НАТО мы видели несколько инцидентов с участием российских и турецких истребителей и систем обороны. В конечном итоге мы поставили батареи ПВО «Патриот» в южную Турцию. Это заставило Асада и его российских союзников сосредоточиться на других частях Сирии, чтобы избежать случайного столкновения с НАТО.

На этот раз, когда значительные сухопутные силы находятся в непосредственной близости  друг от друга и ведутся активные боевые действия, шансы на просчет намного выше. В прошлую среду Эрдоган настоял на том, чтобы Турция не сделала даже «малейшего шага назад» в эскалации противостояния с Россией. Он также призвал снова отправить батареи «Патриот» к его южной границе.

С точки зрения альянса, есть несколько действий, которые могут ослабить напряженность и избежать открытого конфликта, инициирующего Статью 5, гарантирующую, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех. Главному руководителю НАТО и генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу необходимо встретиться со своими турецкими коллегами и обосновать необходимость сделать все, чтобы избежать столкновения с  российскими силами на поле боя, что, конечно, легче сказать, чем сделать.

НАТО может предоставить то, что военные называют «deconfliction - исключение  конфликтных ситуаций» между российскими и турецкими силами, предоставляя высокоуровневую информацию о размещении и намерениях российских войск. Это также может технически помочь Турции в разработке профилактических протоколов, чтобы избежать боя с Россией. США и Россия делают это, например, на море, где у нас есть очень конкретные правила сближения кораблей и самолетов друг друга, так называемые соглашения об инцидентах на море. НАТО также может предоставить материально-техническую и гуманитарную помощь беженцам.

Возможно, самое важное, что США должны недвусмысленно дать понять Москве, что последствия боевых действий против турецких войск будут включать в себя дополнительные санкции и усиление военной поддержки Турции в соответствии с договором НАТО - включая, например, развертывание  батарей “Патриотов” запрошенное Эрдоганом.

Очевидно, что реагирование на насилие в Идлибе должно быть глобальным, и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен отозваться на него  не только призывом к действию. Идея создании «зоны безопасности» между Турцией и Сирией по-прежнему заслуживает реализации, хотя Асад и Путин считают, что в настоящий момент инициатива принадлежит им.

Маловероятно, что мы сможем предотвратить трагедию, с которой столкнулись три миллиона сирийских гражданских лиц - многие женщины и дети - которые могут оказаться раздавленными между конкурирующими стратегическими планами Путина и Эрдогана. Тем не менее, в случае полномасштабной конфронтации между НАТО и Россией все станет неизмеримо хуже для всех. Без конкретных  усилий США и НАТО, направленных на то, чтобы и обуздать Эрдогана и, одновременно, защитить интересы своего капризного турецкого союзника, этот результат исключать нельзя.


Джеймс Ставридис, обозреватель Bloomberg Opinion. Отставной адмирал ВМС США и бывший верховный главнокомандующий союзными силами  НАТО, почетный декан Флетчерской школы права и дипломатии в Университете Тафтса.

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теги: Ближний Восток  
   
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