опубликовано редакцией на Переводике 03.03.20 03:46 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович "The Japan Times",

"Turkey is a mediocre NATO ally, but Russia is enemy No. 1" Япония - 02 марта 2020 г. Турция - неважный союзник по НАТО, но Россия - враг № 1 BY JAMES STAVRIDIS BLOOMBERG MAR 2, 2020 ВАШИНГТОН - Турция и Сирия, похоже, вступили в войну. В сирийском городе Идлиб, в результате обстрела армией Асада, было убито, при содействии России, по меньшей мере 33 турецких солдата и еще 18 сирийцев были убиты ответными ударами. Условия для почти трех миллионов беженцев ужасны: дети умирают, а большие группы людей идут пешком, пытаясь вырваться из этих полей смерти Леванта. Гражданская война в Сирии к настоящему времени должна была бы закончиться. Около, наверное, 11 миллионов сирийцев стали перемещенными лицами и более 500 000 убиты. Асад, используя ужасную смесь военной тактики - нервно-паралитический газ, бочковые бомбы, сброшенные с вертолетов, атаки на больницы и школы и пытки заключенных - сумел подавить восстание до этого последнего угла в значительной степени разрушенной страны. Президент России Владимир Путин подстрекал его на каждом шагу. Но теперь здесь есть ложка дегтя: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Когда я был верховным главнокомандующим союзными силами НАТО, уже тогда, на ранних этапах гражданской войны, длинная уязвимая турецко-сирийская граница вызывала глубокую обеспокоенность. На брифингах с главами союзных государств меня неоднократно спрашивали, почему Россия так решительно поддерживает сирийский режим. Я объяснял, что здесь есть нечто большее, чем просто желание Путина показать миру свою верность давнему союзнику. Он счёл, что военное участие [в Сирии] уменьшит влияние США в регионе, обеспечит доступ России к тепловодным портам в Средиземноморье и усилит его влияние на Иран (который также поддерживает Асада). Он также хотел продемонстрировать российскому народу, что он является решающим игроком в мире, который не боится противостоять Западу. Его стратегия остается последовательной, и, похоже, ему удастся помочь Асаду подавить восстание. Турция была против Асада и, в течение многих лет, поддерживала ряд повстанческих сил; в этом контексте и следует рассматривать развертывание его войск в Идлибе. Как и Путин, Эрдоган придерживается более широкой стратегии в регионе. Он хочет контролировать сирийскую границу, чтобы ослабить атаки курдских террористов на юге Турции и оказывать турецкое влияние на всю бывшую Османскую империю. Он также стремится продемонстрировать своей политической базе в Турции, что, как и Путин, он авторитарный человек действия. Он полагает, что эти цели стоят того, чтобы поставить под угрозу прочные экономические связи между двумя странами, туризм из России и теплые личные отношения с Путиным. В последнее время Эрдоган едва ли был идеальным союзником [по НАТО]: отправлял свои войска уничтожать поддерживаемых США сирийских повстанцев, покупал передовую систему противоракетной обороны у России и, помимо других провокаций, грозил закрыть объекты НАТО на турецкой земле. Тем не менее, потенциал военного столкновения между Россией и Турцией вызывает гораздо большую обеспокоенность в альянсе НАТО. Если войска двух стран сойдутся в прямом столкновении, Эрдоган может обратиться к остальной части НАТО за помощью против великой военной державы. Мы это уже проходили. Во время моего пребывания в НАТО мы видели несколько инцидентов с участием российских и турецких истребителей и систем обороны. В конечном итоге мы поставили батареи ПВО «Патриот» в южную Турцию. Это заставило Асада и его российских союзников сосредоточиться на других частях Сирии, чтобы избежать случайного столкновения с НАТО. На этот раз, когда значительные сухопутные силы находятся в непосредственной близости друг от друга и ведутся активные боевые действия, шансы на просчет намного выше. В прошлую среду Эрдоган настоял на том, чтобы Турция не сделала даже «малейшего шага назад» в эскалации противостояния с Россией. Он также призвал снова отправить батареи «Патриот» к его южной границе. С точки зрения альянса, есть несколько действий, которые могут ослабить напряженность и избежать открытого конфликта, инициирующего Статью 5, гарантирующую, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех. Главному руководителю НАТО и генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу необходимо встретиться со своими турецкими коллегами и обосновать необходимость сделать все, чтобы избежать столкновения с российскими силами на поле боя, что, конечно, легче сказать, чем сделать. НАТО может предоставить то, что военные называют «deconfliction - исключение конфликтных ситуаций» между российскими и турецкими силами, предоставляя высокоуровневую информацию о размещении и намерениях российских войск. Это также может технически помочь Турции в разработке профилактических протоколов, чтобы избежать боя с Россией. США и Россия делают это, например, на море, где у нас есть очень конкретные правила сближения кораблей и самолетов друг друга, так называемые соглашения об инцидентах на море. НАТО также может предоставить материально-техническую и гуманитарную помощь беженцам. Возможно, самое важное, что США должны недвусмысленно дать понять Москве, что последствия боевых действий против турецких войск будут включать в себя дополнительные санкции и усиление военной поддержки Турции в соответствии с договором НАТО - включая, например, развертывание батарей “Патриотов” запрошенное Эрдоганом. Очевидно, что реагирование на насилие в Идлибе должно быть глобальным, и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен отозваться на него не только призывом к действию. Идея создании «зоны безопасности» между Турцией и Сирией по-прежнему заслуживает реализации, хотя Асад и Путин считают, что в настоящий момент инициатива принадлежит им. Маловероятно, что мы сможем предотвратить трагедию, с которой столкнулись три миллиона сирийских гражданских лиц - многие женщины и дети - которые могут оказаться раздавленными между конкурирующими стратегическими планами Путина и Эрдогана. Тем не менее, в случае полномасштабной конфронтации между НАТО и Россией все станет неизмеримо хуже для всех. Без конкретных усилий США и НАТО, направленных на то, чтобы и обуздать Эрдогана и, одновременно, защитить интересы своего капризного турецкого союзника, этот результат исключать нельзя.

Джеймс Ставридис, обозреватель Bloomberg Opinion. Отставной адмирал ВМС США и бывший верховный главнокомандующий союзными силами НАТО, почетный декан Флетчерской школы права и дипломатии в Университете Тафтса. статью прочитали: 82 человек