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опубликовано редакцией на Переводике 21.03.20 04:23
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Коронавирус: почему американцы скупают туалетную бумагу

BY JEFFREY KLUGER   MARCH 14, 2020   


Нет  существует ничего  такого  с чем можно было бы  сравнить поведение паникующих  людей, особенно когда дело доходит  до запасания чего-либо впрок. Приближается ли торнадо  или ураган ли подходит к берегу, и мы  начинаем бегать по магазинам,  закупая больше батареек, воды в бутылках и консервированных продуктов, чем мы могли бы использовать за всю свою  жизнь. Сегодня, когда Америка противостоит новому коронавирусу,  мы,  в очередной раз,  видим то же самое, но из всех продуктов, которые расхватываются  быстрее всего, есть один, который пользуется особым спросом: туалетная бумага.

Газета « Вашингтон пост»  написала о  том, что полки  сетей супермаркетов Costco  и Giant практически опустошены. Даже в физических магазинах Amazon «в пятницу появилось несколько рулонов туалетной бумаги», - говорится в сообщении . Аналогично New York Times сообщает из супермаркета Whole Foods в Сомервилле, штат Массачусетс, где покупателей  приходилось ограничивать двумя упаковками туалетной бумаги на каждого, чтобы они не вынесли  весь магазин.

Но почему? Почему наличие туалетной бумаги, а,  в особенности, перспектива ее отсутствия, так нас беспокоит? Ответ отчасти очевиден. Туалетная бумага имеет первичные - даже детские - ассоциации, связанные с тем, что, пожалуй, является наименее приятной функцией организма, как нас учили с самого детства. Мало кто из нас помнит то  время, когда мы не были знакомы с этим продуктом.

«Приятно осознавать, что она  есть», - говорит психолог Мэри Алворд, доцент кафедры психиатрии и наук о поведении  в Медицинской школе Университета Джорджа Вашингтона. «Мы все едим, мы все спим, и мы все какаем. Это  предмет первой необходимости при уходе за собой».

Кроме  того, мы  чрезвычайно социальные существа, и мы рассчитываем на сообщество для нашего выживания. Люди, которых считают нечистыми или нездоровыми, рискуют остаться в стороне, что в естественном состоянии может означать смерть. «Мы ушли  от использования листьев», - говорит Алворд. «Речь идет о том, чтобы быть чистым, презентабельным, общительным и не пахнуть плохо»

Паника от коронавируса только усугубила ситуацию. Мы точно знаем, когда приближается сезон ураганов или торнадо, и магазины и сети поставок могут подготовиться. Никто не предвидел  наступление сезона коронавируса.

«Мы, как страна, реагировали медленно, - говорит психолог Барух Фишхофф, профессор кафедры инженерии и государственной политики Университета Карнеги-Меллона. «До недавнего времени многие люди слышали, что это не является серьезной проблемой. Затем им неожиданно приказали  делать запасы на неопределенный срок.

Когда дело доходит до заготовки, различные  базовые потребности предполагают различные варианты. «Если  люди не могут найти ту еду, которую хотят, они могут купить другую», - говорит Фишхофф. «У  туалетной бумаги заменителей нет».

Он добавляет, что необходимость запасать  продукт, альтернативы которому нет, усугубляется тем, что неясно, когда закончится возможный дефицит. Реакция “последней  узнавшей новость” Америки на пандемию COVID-19 означает, что покупатели не «получили гарантии того, что вопросы цепочки поставок будут решены в должное время».

В конце концов,  скорее всего, всё  так и будет, и вопросы будут  решены и вирус будет взят под контроль.  А до тех пор люди будут оставаться людьми, и наши странности будут оставаться нашими странностями. Наша  “покупательная паника”, говорит Алворд, представляет собой вещь, которую мы можем контролировать. В момент  чрезвычайной неопределенности это, по крайней мере, что-то.

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