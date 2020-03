архив



дата публикации 21.03.20 06:40 скаут: Игорь Львович

"NYT: Благодаря санкциям Россия лучше переживет шок от коронавируса" Глобальная сеть - 20 марта 2020 г. The New York Times: Благодаря санкциям Россия лучше переживет шок от коронавируса 20 марта 2020 Владимир Путин. Иллюстрация: topcor.ru Россия, перестроившая свою экономику из-за введенных Западом санкций, находится в более благоприятном положении, чем многие другие страны в условиях экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом пишет московский корреспондент The New York Times Эндрю Крамер. Шесть лет назад США и страны ЕС захлопнули двери перед российскими компаниями, стремившимися получить кредиты в западных банках, напоминает Крамер, но политика, проводимая с тех пор в ответ Россией, подготовила Кремль к тому, что произошло в марте: масштабным потрясениям в глобальной экономике в результате пандемии коронавируса и войне нефтяных цен. Россия, пишет Крамер, отнюдь не оказалась на грани краха и вступает в период кризиса с крупными финансовыми резервами. «Ее крупные компании практически свободны от задолженности, а страна почти полностью обеспечивает себя продовольствием, — указывается в статье. — После того как по России ударили санкциями, правительство президента Владимира Путин и компании адаптировались к режиму изоляции и были в целом вынуждены подготовиться к экономическим потрясениям, подобным тем, что обрушились сейчас на мировую экономику». Россия оказалась в числе стран, которые «находятся в лучшем положении по сравнению с другими», резюмирует корреспондент NYT. статью прочитали: 46 человек Комментарии