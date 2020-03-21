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The New York Times: Благодаря санкциям Россия лучше переживет шок от коронавируса

20 марта 2020

Владимир Путин. Иллюстрация: topcor.ru

Россия, перестроившая свою экономику из-за введенных Западом санкций, находится в более благоприятном положении, чем многие другие страны в условиях экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом пишет московский корреспондент The New York Times Эндрю Крамер.

Шесть лет назад США и страны ЕС захлопнули двери перед российскими компаниями, стремившимися получить кредиты в западных банках, напоминает Крамер, но политика, проводимая с тех пор в ответ Россией, подготовила Кремль к тому, что произошло в марте: масштабным потрясениям в глобальной экономике в результате пандемии коронавируса и войне нефтяных цен.

Россия, пишет Крамер, отнюдь не оказалась на грани краха и вступает в период кризиса с крупными финансовыми резервами.

«Ее крупные компании практически свободны от задолженности, а страна почти полностью обеспечивает себя продовольствием, — указывается в статье. — После того как по России ударили санкциями, правительство президента Владимира Путин и компании адаптировались к режиму изоляции и были в целом вынуждены подготовиться к экономическим потрясениям, подобным тем, что обрушились сейчас на мировую экономику».

Россия оказалась в числе стран, которые «находятся в лучшем положении по сравнению с другими», резюмирует корреспондент NYT.

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