Коронавирусные хроники

Center for Algorithmic Biotechnology





24 Март 2020

Ученые из петербургского Института гриппа имени Смородинцева впервые секвенировали геном российского варианта коронавируса SARS-CoV-2 и выяснили, что в целом он мало отличается от исходных китайских вариантов, но генетически ближе всего к европейским вирусам. Об этом N+1 сообщил руководитель исследовательской группы Андрей Комиссаров.

Новый коронавирус на 80 процентов генетически вирус похожна возбудителя атипичной пневмонии SARS-CoV, который вызвал эпидемию в 2003 году, при этом он, как и другие вирусы, непрерывно эволюционирует. За время, прошедшее с начала вспышки, возникло уже несколько десятков генетических вариантов (увидеть генеалогическое древо вируса можно на сайте GISAID), хотя все эти варианты не слишком сильно отличаются друг от друга.

Несколько дней назад Институт гриппа объявил, что ученые получили первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из образцов, взятых у пациента из России. По словам Андрея Комиссарова, РНК вируса была выделена 15 марта в Санкт-Петербурге из носоглоточного мазка, взятого у тридцатилетней женщины. Еще несколько дней потребовалось для перепроверки и «пересборки» генома: в этом оказали помощь коллеги из Центра биоинформатики и алгоритмической биотехнологии СПбГУ.

«Мы обнаружили пять несинонимичных замен в геноме по сравнению с китайским вариантом, это довольно немного», — сказал Комиссаров. По его мнению, маловероятно, что найденные отличия смогут настолько серьезно изменить вирус, чтобы это потребовало менять подходы к разработке вакцины. Ученые намерены создать российский консорциум для секвенирования вирусов SARS-CoV-2 и приглашают к участию другие научные организации, работающие в сфере NGS.

В свою очередь, сотрудник Института проблем передачи информации Георгий Базыкин совместно с коллегами проанализировал особенности российского штамма. По своим генетическим характеристикам, говорит он, российский вирус «находится внутри большой преимущественно европейской клады, с большим числом базальных европейских последовательностей». Его слова подтвердил и Комиссаров: «Да, он группируется с европейскими сиквенсами клады G».

«Преобладание базальных европейских последовательностей по соседству с нашей — сильное свидетельство в пользу завоза в Россию из Европы. При этом клада, в основание которой попала питерская последовательность, довольно интересная: в нее попадают последовательности из известной «второй» вспышки близкородственных штаммов из штата Вашингтон. Похоже, что группа близких европейских штаммов распространилась в нескольких очень разных направлениях (super-spreading event в аэропорту?). Очень нужно больше секвенированных штаммов, чтобы узнать детали; по мере появления дополнительных данных картина будет уточняться», — пишет Базыкин.

Актуальные новости о COVID-19 мы публикуем ежедневно в блоге «Коронавирусные хроники».

Сергей Кузнецов

В конце 2019 года в китайском Ухане была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом — родственником вирусов атипичной пневмонии и острого респираторного синдрома. К началу нового года число заболевших перевалило за сотню: случаи заболевания также были зафиксированы в других китайских городах и даже в ряде других стран. Сегодня число погибших от заболевания — уже больше трех тысяч, при этом выздоровевших — в 15 раз больше. Работающая и проверенная вакцина до сих пор не разработана, хотя ее уже начали тестировать на животных, а все лечение сводится к снятию симптомов. Мы постарались собрать все, что известно про SARS-CoV-2 и вызываемое им заболевание COVID-2019 на настоящее время — и будем обновлять информацию по мере поступления.

The Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University / National Health Commission of the People's Republic of China / local governments

Сперва — наш счетчик зарегистрированных случаев заражения и смерти пациентов, а также количество выздоровевших по всему миру. Информация обновляется раз в сутки.

За распространением коронавируса также удобно следить с помощью интерактивной карты, созданной в Университете Джонса Хопкинса.

Далее — небольшой онлайн с самыми важными событиями и информацией, касаемо коронавируса. Обновляется с 15 февраля.

23 марта

Google отменила свою ежегодную конференцию Google I/O: ранее сообщалось, что отменят только самое мероприятие, перенеся его в онлайн-формат, но сейчас компания решила отменить конференцию полностью.

Также компания запустила свой сайт для подсчета случаев заражения коронавирусом по всему миру с интерактивной картой.

22 марта

За сутки в России коронавирус диагностировали еще у 61 человека.

21 марта

В России за сутки выявлено еще 53 заразившихся коронавирусом.

20 марта

Согласно ежедневной сводке Роспотребнадзора, за последние сутки в России зарегистрировано еще 54 случая коронавирусной инфекции. Число заболевших по всей стране — 253 человека.

NASA объявило о приостановке строительства и тестирования сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System и космического корабля Orion.

19 марта

За последние сутки в России зарегистрировано еще 52 случая заболевания COVID-19 в 23 регионах.

Департамент здравоохранения города Москвы сообщил о первой смерти от коронавируса: женщина 79 лет скончалась от пневмонии. Затем появилась информация о том, что причиной смерти сталоторвавшийся тромб.

18 марта

В России за сутки выявили еще 33 случая коронавирусной инфекции: 31 из них — в Москве.

Впервые за сутки в Ухане не зарегистрировано ни одного нового случая коронавируса.

Медики из США приступили к первой фазе клинических испытаний вакцины против коронавируса (уточнив, что широкое применение невозможно до начала следующего года).

17 марта

Зарегистрирован еще 21 случай заболевания новым коронавирусом в России: показатель превысил сотню. По всему миру число заболевших превысило 200 тысяч.

Китайские медики на данных о четырех пациентках заключили, что вирус не передается от беременных женщин детям в их утробе. Напомним, что 6 февраля коронавирус впервые диагностировали у новорожденного.

16 марта

Зарегистрированы еще 30 случаев коронавирусной инфекции в России.

Правительство Москвы запретило общественные мероприятия численностью более 50 человек. Россия также ограничила въезд иностранных граждан до 1 мая и обязало прибывших из ряда стран соблюдать двухнедельный карантин.

Исследователи из Медицинского университета в Сиане обнаружилиеще одну цель нового коронавируса — белок CD147, который также был вовлечен в распространение атипичной пневмонии и малярийного плазмодия. Заблокировав белок, ученым удалось остановить распространение SARS-CoV-2 в клеточной культуре.

А ученые из Нидерландов обнаружили, что антитело к белку на поверхности коронавируса SARS-CoV нейтрализует и новый коронавирус.

15 марта

В России за сутки зарегистрированы еще четыре случая заболевания COVID-19: три в Московской области и один — в Тюменской. Также Роспотребнадзор сообщил, что три случая заражения коронавирусом не являются завозными и произошли внутри страны.

14 марта

В России за сутки выявили еще два случая заболевания COVID-19 — на этот раз у двух жителей Кемерова.

Мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о дополнительных мерах по профилактике распространения инфекции в столице: так, с 16 марта во всех школах города введено свободное посещение, а работодателей обязали не допускать на рабочие места сотрудников, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Китайские ученые опубликовали статью о том, как COVID-19 протекает у детей: оказалось, что многие симптомы у них отсутствуют, заражаются они реже, при этом РНК вируса в их фекалиях можно обнаружить в течение более длительного времени.

13 марта

Число случаев заболевания коронавирусом в России выросло до 45: все заболевшие вернулись из стран с «неблагоприятной эпидемиологической обстановкой».

Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией.

12 марта

По последним данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России зарегистрированы еще восемь случаев случаев заболевания новым коронавирусом: все в Москве и в Московской области.

11 марта

ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-2019 пандемией: это означает, что инфекция распространяется в мировых масштабах. Ожидается, что в ближайшее время количество заболевших будет только расти.

10 марта

Правительство Италии ввело ограничительные меры по всей стране: закрыты школы и другие общественные организации, перемещение по территории государства разрешено только в целях работы и в экстренных случаях, а на границе усилили контроль. Ограничения на въезд и выезд из страны не вводились, но ряд стран уже приостановил авиасообщение с Италией.

Роспотребнадзор выпустил памятку по профилактике коронавируса. Помимо мытья рук, ношения маски и дезинфекции гаджетов ведомство также порекомендовало воздержаться от посещения общественных мест и транспорта в час пик.

9 марта

Коронавирус подтвердили еще у троих граждан России: все они вернулись из Италии.

Правительство Израиля ввело обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну граждан и иностранцев.

8 марта

Роспотребнадзор подтвердил еще три случая заражения новым коронавирусом в России: в Калининградской, Московской и Белгородской областях. Всего в России теперь 17 заболевших (из них шестеро выписаны по выздоровлению: двое граждан Китая, один гражданин России, а также трое россиян, госпитализированных с лайнера Diamond Princess).

7 марта

В России зарегистрировано еще четыре случая заражения, причем все недавно были в Италии, сообщает ТАСС. Три случая в Липецке, один — в Санкт-Петербурге. Это уже 14 заболевших в России.

6 марта

Роспотребнадзор подтвердил, что за сутки выявлено шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: один в Нижнем Новгороде и пять в Москве. Все они недавно побывали в Италии. Общее число заболевших в России достигло отметки в 10 человек.

Общее число заболевших по всему миру превысило 100 тысяч человек (по данным Университета Джонса Хопкинса на 17:30 по московскому времени).

Подробнее о том, почему мы не можем быстро выявить всех носителей нового коронавируса, мы рассказали в новом материале «Корона в стоге сена».

5 марта

Роспотребнадзор подтвердил еще один случай заболевания коронавирусом в России: болезнь обнаружили у гражданина Италии, который прибыл в страну в конце февраля. Пациент находится в инфекционном боксе.

4 марта

Китайские ученые выяснили, что новый коронавирус можно разделить на два типа в зависимости от того, насколько агрессивно он проявляется.

3 марта

Число инфицированных SARS-CoV-2 по всему миру превысило 90 тысяч человек: за последние сутки количество заразившихся в Италии, Южной Корее и Иране по отдельности превысило количество новых зарегистрированных случаев в Китае.

Согласно ежедневному информационному бюллетеню Роспотребнадзора, на территории России к сегодняшнему дню зарегистрировано шесть случаев заболевания COVID-19: двое — граждане Китая, которых выписали из больниц в Тюменской области и Забайкальском крае в середине февраля, трое — вернувшиеся из круиза на Diamond Princess (сейчас находятся в карантине в Казани) и еще один вернулся из Италии (у него коронавирус подтвердили 2 марта, сейчас он находится под наблюдением врачей).

2 марта

У россиянина, вернувшегося в конце февраля из Италии, диагностировали COVID-19. Сообщается, что заболевание протекает в легкой форме.

Первые случаи заболевания коронавирусом зафиксирован в Португалии и Иордании. В Иране число заболевших превысило 1,5 тысячи.

1 марта

С круизного лайнера Diamond Princess, который стоял на карантине у берегов Японии с 3 февраля, эвакуировали всех пассажиров. Немного о том, насколько оправданным было решение закрыть пассажиров на лайнере, мы рассказали в нашем блоге.

Число заболевших в Италии перевалило за тысячу человек. Первый случай заболевания зафиксирован в Чехии.

Власти Москвы сообщили, что в инфекционной больнице №1 находится пациент с подозрением на COVID-19.

29 февраля

Жительница Южной Кореи повторно заболела COVID-19, а число заболевших в стране перевалило за 2,9 тысячи.

28 февраля

Случай коронавируса зафиксировали в Новой Зеландии. В Италии число заболевших достигло 820 человек.

Китайские ученые опубликовали последние результаты вскрытия пациента, погибшего после заражения коронавирусом, и сообщили, что болезнь поражает в основном легкие.

27 февраля

Согласно отчету ВОЗ, число заразившихся коронавирусам за пределами материкового Китая достигло 3664 человек: случаи зарегистрированы в 46 странах. Погибших за пределами Китая — 57 человек (всего 2804 смерти).

Россия сообщила о приостановлении авиасообщения с Ираном с 28 февраля. Роспотребнадзор сообщил, что необходимые для диагностики коронавируса анализы в России можно сдать только по направлению врача.

26 февраля

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран.

Во Франции от коронавируса скончался первый гражданин страны.

25 февраля

Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая достигло 2,5 тысячи человек. По числу заболевших за пределами Китая лидирует Южная Корея (893 человека), затем — Япония (838 человека), следом идет Италия (288 заболевших). Число умерших от коронавируса за пределами материкового Китая достигло 37 человек.

24 февраля

Случаи заболевания зарегистрированы на территории Бахрейна, Кувейта, Омана и Афганистана. Сообщается, что все заболевшие прибыли из Ирана: в самой стране зафиксированы 43 случая заболевания и 8 смертей.

Власти Южной Кореи объявила высший (красный) уровень опасности: в последний раз его вводили во время вспышки «свиного гриппа» в 2009 году. Число заболевших в стране достигло 763.

23 февраля

Число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Италии достигло 152 — самый высокий показатель в Европе. Правительство страны ограничило въезд и выезд из нескольких городов севера Италии — на территориях Ломбардии и Венеты. Из-за вспышки коронавируса также на два дня сократили Венецианский карнавал.

От коронавируса умер еще один госпитализированный с Diamond Princess пассажир. Число заболевших пассажиров лайнера достигло 691.

22 февраля

От коронавируса скончался первый европеец на территории Италии.

В Южной Корее за сутки зафиксировали 229 новых заболевших.

С лайнера Diamond Princess эвакуировали восемь граждан России, у троих из которых диагностирован коронавирус: их всех поместят в двухнедельный карантин в Казани.

21 февраля

Первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Ливане. Число заболевших вне материкового Китая — 1251 человека, большинство из них — в Японии (включая более 600 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess). Случаи заболевания COVID-19 также зафиксированы в Гонконге, Таиланде, Тайване, Германии, Франции, Великобритании, Канаде, Италии и других странах.

20 февраля

Коронавирус диагностировали еще у двух россиян-пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Двое пассажиров лайнера (пожилые граждане Японии), которых эвакуировали с корабля для лечения в больнице, скончались от коронавируса.

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Южной Корее, а число заразившихся в стране достигло 104 человек.

19 февраля

Закончился двухнедельный карантин россиян, эвакуированных из провинции Хубэй: в санаторий недалеко от Тюмени 144 человека доставили 5 февраля. Ни у одного из находящихся в карантине россиян коронавирус не обнаружили.

18 февраля

Коронавирус обнаружили еще у одного россиянина, находящегося на борту Diamond Princess, — мужа гражданки, болезнь у которой обнаружили днем ранее.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому въезд граждан Китая на территорию России будет приостановлен начиная с 20 февраля. Запрет коснется как туристических поездок, так и деловых и учебных. Также с 20 февраля приостановят выпуск приглашений в РФ для граждан Китая. Введенные ограничения не коснутся транзитных пассажиров.

17 февраля

Коронавирус диагностировали у россиянки, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess. С 3 февраля лайнер находится на карантине у берегов Японии: у одного из пассажиров, который сошел с борта во время остановки в Гонконге, диагностировали COVID-2019. Общее число заболевших на момент окончания двухнедельного карантина составляет 454 человека, а правительства ряда стран (в том числе Австралии, Италии и Южной Кореи) начали эвакуацию своих граждан.

15 февраля

СМИ сообщили о первой смерти от COVID-2019 за пределами Китая. Умершим оказался 80-летний турист, который приехал во Францию из провинции Хубэй.

И немного дополнительной информации (а также ответы на самые важные вопросы):

Насколько это опасно

Если вам не очень понятно, что такое коронавирус, то советуем прочитать наш подробный текст, где говорится, чем он отличается от других видов вируса, насколько он опасен и как лечить вызванную им болезнь. Текст мы подготовили вместе с профессором вирусологии Алексеем Забережным.

Также в нашем материале «Корона в стоге сена» мы написали о диагностике нового коронавируса и ее ограничениях: например, ответили на вопрос о том, почему все еще не обнаружили всех заразившихся.

Коронавирус передается от человека к человеку: 20 января стало известно, что им заразились по крайней мере 14 медицинских работников, контактировавших с больными. А вот о первом успешном случае выздоровления после заражения коронавирусом сообщили еще 20 января.

Согласно статистике, которую собрали американские ученые (их статья опубликована в JAMA), большинство заразившихся — люди в возрасте от 49 до 56 лет. Среди всех больных очень мало детей, но 2 февраля в Ухане родился ребенок, новый коронавирус у которого диагностировали через 30 часов после рождения. Вирусом во время беременности заразилась его мать, но непонятно, как именно заразился сам ребенок: будучи еще в утробе или при близком контакте с матерью уже после рождения.

За 12 и 13 февраля в провинции Хубэй от осложнений, вызванных новым коронавирусом, скончались 242 человека — рекордный суточный показатель. За это же время резко возросло количество заразившихся. Все из-за смены метода диагностики: теперь заражение SARS-CoV-2 подтверждают уже по результатам компьютерной томографии и симптомам, не дожидаясь лабораторных исследований.

Змеи или летучие мыши. Или панголины?

Сначала ученые предположили, что SARS-CoV-2 — гибрид вирусов летучей мыши и змеи, попавший к человеку через других животных-посредников, переживших змеиный укус.

Позже они отказались от этой теории, выделив коронавирус у тяжелобольного: оказалось, что ближе всего он к коронавирусу, чьим переносчиком являются именно летучие мыши.

Кстати, летучие мыши — виновники и произошедшей в 2012 году вспышки ближневосточного респираторного синдрома, вызванного коронавирусом MERS-CoV. В 2015 году вспышка синдрома повторилась.

7 февраля ученые из Южно-китайского сельскохозяйственного университета рассказали о том, что отсеквенировали геном коронавируса панголина и SARS-CoV-2, полученного от человека, и обнаружили, что они совпадают на 99 процентов. По мнению ученых, панголины могли быть промежуточным звеном и передать вирус человеку (например, от змей): в Азии чешуя панголина и части его тела используются в народной медицине. Тем не менее, научной статьи с результатами изучения генома ученые не опубликовали, из-за чего коллеги из других стран относятся к заявлению скептически и советуют не делать преждевременных выводов.

Что думает ВОЗ

30 января ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию касаемо распространения коронавируса.

11 февраля ВОЗ дала официальное имя заболеванию, вызываемому новым коронавирусом, — COVID-2019. Вирус, который до этого называли 2019-nCoV (2019 novel coronavirus), получил имя SARS-CoV-2.

11 марта ВОЗ признала пандемию коронавирусной инфекции.

Есть ли вакцина

Гонконгские ученые недавно заявили, что разработали вакцину, защищающую от нового коронавируса: она основана на вакцине против гриппа с добавлением антигена SARS-CoV-2.

Обновлено: О разработке вакцин против нового коронавируса заявил не только Гонконг, но и материковый Китай, США, Франция и Австралия.

Однако в Национальном центре биотехнологии в Мадриде, где уже более двадцати лет существует группа по исследованию коронавирусов, заявляют, что за пределами Китая существует всего десяток лабораторий, где способны разработать соответствующую вакцину — и это именно то, чем они планируют заняться, когда получат разрешение на работу с патогеном.

При этом для того, чтобы использовать эту вакцину на людях, ее эффективность еще стоит проверить на животных: это может занять несколько месяцев.

Для профилактики та же ВОЗ советует привычные при вирусной инфекции меры предосторожности: мыть руки, не контактировать с больными и чихать в локоть.

статью прочитали: 61 человек

Комментарии

Также организация обновляет список рекомендаций для путешественников.