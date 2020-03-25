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опубликовано редакцией на Переводике 25.03.20 14:35
скаут: yurazaytsev74; переводчик yurazaytsev74;
 
 

Украинский врач-инфекционист шокировал подробностями



Вашему вниманию предлагается переведенный на русский язык пост врача-инфекциониста из Полтавской области. В своем публичном обращении Остап Кашуба констатирует полную беспомощность Украины в борьбе с эпидемией коронавируса. По его мнению, главная проблема заключается в жесточайшем дефиците аппаратов ИВЛ, ЭКМО и адекватных средств индивидуальной защиты. При этом врача повергло в шок распоряжение украинского Минздрава спасать в первую очередь людей моложе 60 лет.

Старики не нужны: зараженные старше 60 лет могут остаться без ИВЛ

Я работаю врачом-инфекционистом в одной из больниц Полтавской области, и тот беспредел, который творится сейчас здесь, невозможно описать цензурными словами. Но я постараюсь. В нашей больнице стоит всего один аппарат ИВЛ и тот работает, так сказать, "по настроению". Из-за коронавируса нам обещали закупить еще один, но пока - тишина. Вместо этого пришло распоряжение о том, что при назначении ИВЛ больным коронавирусом в тяжелом состоянии мы должны отдавать приоритет людям моложе 60 лет. То есть если придется выбирать между парнем лет тридцати и бабулькой, то врачи будут обязаны выбрать парня, а бабулька останется без искусственной вентиляции. И это при том, что пожилые люди переносят подобные заболевания гораздо тяжелее, чем молодежь, и именно для них коронавирус представляет реальную угрозу. Мотивировали все это тем, что надо спасать и быстрее ставить на ноги в первую очередь трудоспособное население, потому что у стариков  якобы все равно мало шансов на выздоровление. Старики оказались не нужны.

Аппаратов ИВЛ в стране действительно очень мало, расходных материалов для них еще меньше. В некоторых больницах они числятся, но на деле сам аппарат уже давно нерабочий. В среднем  приходится по одному аппарату на больницу, в крупных городах и административных центрах, может, побольше, в какой-нибудь сельской больнице может и вовсе не быть. ЭКМО вообще можно найти только в каких-нибудь частных клиниках и паре столичных больниц.

Для меня, как для человека, который давал Клятву врача Украины, все это звучит дико и бесчеловечно. У меня у самого пожилые родители и они тоже в группе риска. В нашей больнице  эти меры никто не поддерживает, но как бюджетники, мы зависимы и ничего не можем сделать. И врачи, и медсестры - все мы готовы помогать зараженным, насколько хватит наших возможностей и сил, но это не отменяет проблем с обеспечением больниц даже самым необходимым. В настоящее время в большинстве больниц банально нет адекватных средств индивидуальной защиты (к тем защитным костюмам, которые нам прислали, даже притрагиваться страшно). В стране ужасный дефицит медикаментов, необходимых для оказания помощи заразившимся, и в случае эпидемии лекарств тоже на всех не хватит. Говоря откровенно, Украина на сегодняшний день не готова встречать эпидемию коронавируса.

Поэтому я призываю всех граждан Украины быть бдительными и серьезно отнестись к сложившейся эпидемиологической ситуации. Неукоснительно соблюдайте меры профилактики,  избегайте активных перемещений и мест скопления людей, и, самое главное, заботьтесь о своих пожилых родителей.  Для стариков заражение представляет смертельную угрозу, а для государства их лечение, как видите, не представляет никакого интереса. Пожалуйста, заботьтесь о своих родных, потому что больше рассчитывать не на кого.

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