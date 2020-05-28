Российская таможня задержала 40 тонн контрабандных сыров из Европы (+видео)

На этих фотографиях, опубликованных 27 мая 2020 года Федеральной таможенной службой России, показаны сыры европейского производства, задержанные на таможенном посту Бронка Балтийской таможни в Санкт-Петербурге. Federal Customs Service of Russia/AFP



В среду, российская таможенная служба сообщила, что она задержала 40 тонн европейских сыров, ввезенных в страну контрабандой в нарушение эмбарго на импорт продовольствия из ЕС.



Сыры были обнаружены в порту города Санкт-Петербурга, в четырех контейнерах, маркированных как содержащие компонент, используемый для производства каучука.

Таможенная служба сообщила, что в груз входили сыр сорта Dorblu blue и твердые итальянские сыры, такие как Grana Padano.

ФТС опубликовала видео как собака-ищейка обследует ящики, а офицер открывает их, чтобы обнаружить внутри упакованные круглые сыры.

Как показано на фотографиях, контейнеры также содержали растворимый кофе, шоколадное печенье и жидкость для мытья посуды.

В 2014 году Россия запретила ввоз из Европейского союза большого количества видов продуктов.

Это было сделано в ответ на санкции ЕС за действия России на Украине, включая аннексию Крыма.

В таможенной операции также участвовали сотрудники ФСБ, говорится в сообщении таможенной службы.

Таможенная служба сообщила, что в груз входили сыр сорта Dorblu blue и твердые итальянские сыры, такие как Grana Padano. Federal Customs Service of Russia/AFP

Сейчас они ищут тех, кто стоит за контрабандой.

Российская молочная ассоциация заявила, что за период с 2013 по 2018 год, отечественная сыродельная промышленность выросла на треть, чему способствовало отсутствие конкуренции со стороны европейских компаний.

Однако качество российского сыра массового производства зачастую низкое, в то время как кустарный фермерский сыр очень дорогой.

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