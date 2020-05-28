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дата публикации 28.05.20 02:13
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российская таможня задержала 40 тонн контрабандных сыров из Европы (+видео)

На этих фотографиях, опубликованных 27 мая 2020 года Федеральной таможенной службой России, показаны  сыры европейского производства, задержанные  на таможенном посту Бронка Балтийской таможни в Санкт-Петербурге. Federal Customs Service of Russia/AFP

В среду, российская таможенная служба сообщила, что  она  задержала  40 тонн европейских сыров, ввезенных в  страну  контрабандой в нарушение эмбарго на импорт продовольствия из ЕС.

Сыры  были обнаружены в порту города Санкт-Петербурга,  в четырех контейнерах, маркированных  как  содержащие  компонент, используемый для производства каучука.

Таможенная служба сообщила, что в груз входили  сыр сорта Dorblu blue и твердые итальянские сыры, такие как Grana Padano.

ФТС опубликовала  видео  как собака-ищейка обследует  ящики, а офицер открывает их, чтобы обнаружить внутри  упакованные круглые  сыры.

Как показано  на  фотографиях, контейнеры также содержали растворимый кофе, шоколадное печенье и жидкость для мытья посуды.

В  2014 году Россия  запретила ввоз  из Европейского союза большого  количества видов  продуктов.

Это было  сделано  в ответ на санкции ЕС за действия России на  Украине, включая аннексию Крыма.

В таможенной операции также участвовали сотрудники  ФСБ, говорится в сообщении таможенной службы.

The shipment included Dorblu blue cheese and Italian hard cheeses such as Grana Padano the customs ...

Таможенная служба сообщила, что в груз входили  сыр сорта Dorblu blue и твердые итальянские сыры, такие как Grana Padano.  Federal Customs Service of Russia/AFP

Сейчас  они ищут тех, кто стоит за контрабандой.

Российская молочная ассоциация заявила, что за период с 2013 по 2018 год,  отечественная сыродельная промышленность выросла на треть, чему способствовало отсутствие конкуренции со стороны европейских компаний.

Однако качество российского сыра массового производства  зачастую низкое, в  то  время  как  кустарный фермерский сыр очень дорогой.



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