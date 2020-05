архив



дата публикации 28.05.20 02:13 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “AFP”,

"Russia seizes 40 tonnes of embargoed European cheeses" Глобальная сеть - 27 мая 2020 г. Российская таможня задержала 40 тонн контрабандных сыров из Европы (+видео) На этих фотографиях, опубликованных 27 мая 2020 года Федеральной таможенной службой России, показаны сыры европейского производства, задержанные на таможенном посту Бронка Балтийской таможни в Санкт-Петербурге. Federal Customs Service of Russia/AFP

В среду, российская таможенная служба сообщила, что она задержала 40 тонн европейских сыров, ввезенных в страну контрабандой в нарушение эмбарго на импорт продовольствия из ЕС.

Сыры были обнаружены в порту города Санкт-Петербурга, в четырех контейнерах, маркированных как содержащие компонент, используемый для производства каучука. Таможенная служба сообщила, что в груз входили сыр сорта Dorblu blue и твердые итальянские сыры, такие как Grana Padano. ФТС опубликовала видео как собака-ищейка обследует ящики, а офицер открывает их, чтобы обнаружить внутри упакованные круглые сыры. Как показано на фотографиях, контейнеры также содержали растворимый кофе, шоколадное печенье и жидкость для мытья посуды. В 2014 году Россия запретила ввоз из Европейского союза большого количества видов продуктов. Это было сделано в ответ на санкции ЕС за действия России на Украине, включая аннексию Крыма. В таможенной операции также участвовали сотрудники ФСБ, говорится в сообщении таможенной службы. Таможенная служба сообщила, что в груз входили сыр сорта Dorblu blue и твердые итальянские сыры, такие как Grana Padano. Federal Customs Service of Russia/AFP Сейчас они ищут тех, кто стоит за контрабандой. Российская молочная ассоциация заявила, что за период с 2013 по 2018 год, отечественная сыродельная промышленность выросла на треть, чему способствовало отсутствие конкуренции со стороны европейских компаний. Однако качество российского сыра массового производства зачастую низкое, в то время как кустарный фермерский сыр очень дорогой.



