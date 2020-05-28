Продам космические сапоги Space X. Не пригодились
28 мая 2020 Источник: Meduza
Joe Skipper / Reuters / Scanpix / LETA
27 мая американские астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен должны были отправиться к Международной космической станции на корабле Crew Dragon, созданном компанией Илона Маска SpaceX. За 16 минут до запуска полет отменили. Причина — неподходящие погодные условия. Следующая попытка назначена на 30 мая.
В твиттере не упустили возможности поиздеваться над Маском. Некоторых особенно позабавило то, что астронавты носили сапоги, на вид — самые обычные. Прозвучало много шуток в духе «я в таких по грибы хожу». «Медуза» разобралась, зачем Херли и Бенкену понадобились сапоги и сгодятся ли они для прогулок по лесу.
Твиты
Лимонад
@ProshlgdnLmonat
САПОГИ!!! СУУУУКААААА!!!!)))) Они в космос летят в сапогах!!!! Это как русские летали бы в лаптях или калошах!)))))) Маск так троллит Америку или что? Надеюсь они не резиновые хотя бы? ААААААААА!!!))))))
4:17 PM · May 27, 2020·Twitter Web App
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@___kolobok___
А когда эти космонавты прилетят на МКС, они сапоги эти будут снимать или так и будут по помытому топтать?
8:01 AM · May 28, 2020·Twitter for Android
Alexandr Plutt
@plalex
Хорошие резиновые сапоги
SpaceX
@SpaceX
.@NASA astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug arrive at Launch Complex 39A ahead of launch of Crew Dragon
1:59 PM · 27 мая 2020 г.
андрей захаров
@Pl49URCec19TY0P
Продам космические сапоги Space X . Не пригодились
5:15 PM · May 27, 2020·Twitter Web App
Так нужны или не нужны астронавтам сапоги?
Скафандры бывают разные: в одних можно гулять по Луне, в других выходить из станции и работать в открытом космосе, в третьих — только лететь из точки А в точку Б.
Те скафандры, что были на команде Crew Dragon, относятся к последнему типу. Единственная их функция (помимо того, что это все-таки одежда) — аварийно-спасательная. Скафандры должны сохранить жизнь астронавта в случае непредвиденной разгерметизации. Никаких требований по удобству и длительной работе в открытом космосе к ним не предъявляется, и тем более в них не нужно подолгу ходить. Однако сапоги в этом скафандре все-таки предусмотрены — зачем? Этому есть простое объяснение: астронавты добираются до корабля на своих двоих и какая-то обувь для этого все-таки нужна.
В скафандре «Сокол» для этого используются специальные временные сапоги. Их снимают сразу после посадки в корабль. И выглядит это вот так:
Андрей Шелепин / NASA / Planet Pix / Zuma / Scanpix / LETA
NASA
Но скафандр SpaceX отличается от «Сокола» тем, что в нем нельзя отстегнуть даже шлем и перчатки, не то что сапоги. Максимум — перчатку можно снять с кисти и спрятать в рукав скафандра, но не отстегнуть от него. Это можно увидеть на записи ниже.
NASA
Из-за этого, кстати, такой скафандр практически невозможно надеть самостоятельно — в отличие от современного российского аналога, да и от большинства других скафандров NASA.
А по грибы в сапогах Маска сходить-то можно?
Да, вполне. И даже ноги не промокнут!
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