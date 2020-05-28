навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
28.05.20  

Продам космические сапоги Space X. Не пригодились

(0)
 
28.05.20   Редакция

Третий за два месяца небезопасный перехват Россией самолетов 6-го флота США

(0)
 
26.05.20  

Россия упустила шанс стать хозяйкой Тибета

(0)
 
26.05.20   Редакция

Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer совершил дерзкий рейд в окруженное российской территорией Охотское море

(0)

последние за вчера, 27.05.20  
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 28.05.20 19:04
скаут: Игорь Львович;
   
 

Продам космические сапоги Space X. Не пригодились

28 мая 2020  Источник: Meduza

Joe Skipper / Reuters / Scanpix / LETA

27 мая американские астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен должны были отправиться к Международной космической станции на корабле Crew Dragon, созданном компанией Илона Маска SpaceX. За 16 минут до запуска полет отменили. Причина — неподходящие погодные условия. Следующая попытка назначена на 30 мая.

В твиттере не упустили возможности поиздеваться над Маском. Некоторых особенно позабавило то, что астронавты носили сапоги, на вид — самые обычные. Прозвучало много шуток в духе «я в таких по грибы хожу». «Медуза» разобралась, зачем Херли и Бенкену понадобились сапоги и сгодятся ли они для прогулок по лесу.

Твиты


Лимонад

@ProshlgdnLmonat

САПОГИ!!! СУУУУКААААА!!!!)))) Они в космос летят в сапогах!!!! Это как русские летали бы в лаптях или калошах!)))))) Маск так троллит Америку или что? Надеюсь они не резиновые хотя бы? ААААААААА!!!))))))

Image

4:17 PM · May 27, 2020·Twitter Web App


⫍O⫎⫍W⫎⫍N⫎

@___kolobok___

А когда эти космонавты прилетят на МКС, они сапоги эти будут снимать или так и будут по помытому топтать?

Image

8:01 AM · May 28, 2020·Twitter for Android


Alexandr Plutt

@plalex

Хорошие резиновые сапоги

SpaceX

@SpaceX

.@NASA astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug arrive at Launch Complex 39A ahead of launch of Crew Dragon

Встроенное видео

1:59 PM · 27 мая 2020 г.

андрей захаров

@Pl49URCec19TY0P

Продам космические сапоги Space X . Не пригодились

Image

5:15 PM · May 27, 2020·Twitter Web App


Так нужны или не нужны астронавтам сапоги?

Скафандры бывают разные: в одних можно гулять по Луне, в других выходить из станции и работать в открытом космосе, в третьих — только лететь из точки А в точку Б.

Те скафандры, что были на команде Crew Dragon, относятся к последнему типу. Единственная их функция (помимо того, что это все-таки одежда) — аварийно-спасательная. Скафандры должны сохранить жизнь астронавта в случае непредвиденной разгерметизации. Никаких требований по удобству и длительной работе в открытом космосе к ним не предъявляется, и тем более в них не нужно подолгу ходить. Однако сапоги в этом скафандре все-таки предусмотрены — зачем? Этому есть простое объяснение: астронавты добираются до корабля на своих двоих и какая-то обувь для этого все-таки нужна.

В скафандре «Сокол» для этого используются специальные временные сапоги. Их снимают сразу после посадки в корабль. И выглядит это вот так:

Андрей Шелепин / NASA / Planet Pix / Zuma / Scanpix / LETA

NASA

Но скафандр SpaceX отличается от «Сокола» тем, что в нем нельзя отстегнуть даже шлем и перчатки, не то что сапоги. Максимум — перчатку можно снять с кисти и спрятать в рукав скафандра, но не отстегнуть от него. Это можно увидеть на записи ниже.

NASA

Из-за этого, кстати, такой скафандр практически невозможно надеть самостоятельно — в отличие от современного российского аналога, да и от большинства других скафандров NASA.

А по грибы в сапогах Маска сходить-то можно?

Да, вполне. И даже ноги не промокнут!


статью прочитали: 47 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 