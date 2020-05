архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 29.05.20 00:49 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Канада Грубое, оскорбительное обращение, тараканы, принудительное кормление задокументированы военными в домах долгосрочного ухода Онтарио Ontario long-term care homes in scathing report could face charges, says Ford

Домам длительного ухода Онтарио, упомянутым в “ужасном” докладе военных, могут грозить обвинения, считает Форд

Военнослужащие, направленные в дома, говорят, что они стали свидетелями десятков антисанитарных и опасных действий Nick Boisvert · CBC News · Posted: May 26, 2020 Премьер-министр Онтарио Дуг Форд заявил, что обнародует отчет военных для общественности. «Вы заслуживаете знать то, что я знаю как премьер», сказал он. (Nathan Denette/The Canadian Press) 2056 comments Премьер-министр Онтарио Дуг Форд говорит, что провинция начала расследование, которое может привести к уголовным обвинениям против пяти домов долговременного ухода, пораженных COVID-19. Расследование началось после того, как вооруженные силы опубликовали ужасный доклад о положении в пяти учреждениях долговременного ухода расположенных в регионе Большого Торонто. В докладе содержится ошеломляющий список действий и практик, которые, по словам военных, могли быть причиной крупных вспышек инфекционного заболевания в каждом из домов. Военнослужащие, которые с 28 апреля оказывают помощь в домах долговременного ухода, говорят, что наблюдали многочисленные случаи антисанитарных и просто опасных действий. Список нарушений включает в себя: Повторное использование медицинского оборудования, без его дезинфекции, для пациентов инфицированных COVID-19 и других, чьи тесты не были положительными

Неправильное использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) персоналом и врачами.

Совместное проживание пациентов с COVID-19, с теми чьи тесты не были положительными

Персонал повторно использует перчатки или не моет руки между пациентами

Во время проведения медицинских процедур, персонал ведет себя агрессивно по отношению к пациентам.

Пациенты зовут на помощь, но не получают ни помощи ни ответа до двух часов.

Наличие насекомых, в том числе тараканов и муравьев. «Это было так тревожно ... Это был худший доклад, самый душераздирающий отчет, который я когда-либо читал за всю свою жизнь», - сказал Форд во вторник. «До вчерашнего утра мы не знали в полной мере, что это за дома, и с чем их обитателям приходится сталкиваться». Полный отчет можно прочитать здесь Военнослужащие канадских вооруженных сил в Residence Yvon-Brunet, доме длительного ухода в Монреале. Военные были вызваны для оказания помощи во время пандемии учреждениям в Онтарио и Квебеке. (Graham Hughes/The Canadian Press) «Страх использовать расходные материалы» Премьер-министр, чья теща живет в доме престарелых в западной части Торонто (в этом доме подтверждена вспышка коронавирусной инфекции), пообещал «справедливость» семьям, потерявшим близких из-за COVID-19. Ниже названы пять учреждений, указанные в отчете, а также последние данные об умерших от COVID-19 в этих учреждениях. Orchard Villa в Пикеринге: 77 смертей (по состоянию на понедельник).

Altamont Care Community в Скарборо: 52 смерти (по состоянию на понедельник).

Eatonville в Этобико: 42 смерти (по состоянию на субботу).

Hawthorne Place в Северном Йорке: 43 смерти (по состоянию на субботу).

Holland Christian Homes Grace Manor в Брамптоне: 11 смертей (по состоянию на понедельник). В Hawthorne Place военные отмечают «значительное ухудшение стандартов чистоты», говорится в сообщении. «Протоколы [клинических исследований] показывают почти 100-процентную степень загрязнения для оборудования, пациентов и всего учреждения». Также сообщается, что в Eatonville пациентам с COVID-19 было разрешено бродить по всему дому без ограничений. Персонал в Eatonville также продемонстрировал «общую культуру страха использовать расходные материалы, потому что они стоят денег». Дома отвечают Позже во вторник, некоторые из домов, названных в отчете, и сеть больниц, которая поддерживала одно из учреждений, ответили на обвинения высказанные в отчете. «Серьезность пандемии COVID-19 создала уникальные проблемы для нашей системы здравоохранения, нашего дома и наших сотрудников», - заявила Эвелин Макдональд, исполнительный директор Eatonville Care Center. Макдональд указала на 104 случая COVID-19, подтвержденных среди сотрудников Eatonville и на других членов коллектива, которые «не пришли на работу из-за личных проблем со здоровьем», как на серьезную проблему для дома, заявив, что «те, кто остался, были не в состоянии справиться с теми нагрузками которые принесла пандемия. Компания Sienna Senior Living, которая управляет домом Altamont Care Community, также заявила, что была «глубоко подавлена» воздействием пандемии и пообещала «немедленно и навсегда» решить проблемы. Lakeridge Health, больничная система в регионе Дарем, которая направила вспомогательный персонал для оказания помощи персоналу в Orchard Villa, заявила, что «ею были предприняты немедленные действия, чтобы справиться» со вспышкой в ​​доме, включая глубокую уборку и набор дополнительного персонала. Более 1500 смертей Премьер-министр Джастин Трюдо, во время своей пресс-конференции во вторник, назвал доклад военных «чрезвычайно тревожным» Официальное число смертей от COVID-19 в Онтарио выросло во вторник на 21 и в настоящее время составляет 2123 человека. По данным Министерства здравоохранения, из тех, кто умер, 1538 были обитателями домов длительного ухода. Однако данные, собранные непосредственно из региональных отделов общественного здравоохранения, свидетельствуют о том, что общее число погибших от COVID-19 в провинции на вечер понедельника составило не менее 2194. Во время службы в домах Онтарио, COVID-19 заболели четырнадцать военнослужащих, в то время как в Квебеке тесты дали положительный результат у 22-х военных. Министр долгосрочной медицинской помощи Меррили Фуллертон заявила, что ситуация в пяти домах указанных в отчете к настоящему моменту стабилизировалась, тем не менее Онтарио просит военных продлить миссию по оказанию помощи еще на 30 дней. Планируется создание независимой комиссии В расследование будет включен главный коронер провинции, которому поручено расследовать как минимум одну из смертей. Фуллертон сказала, что контрольный отдел ее министерства также начнет незамедлительно изучать конкретные "критические случаи", подробно изложенные в докладе. Также Онтарио планирует создать в сентябре независимую комиссию по изучению состояния своей системы долгосрочного ухода, хотя многие группы охраны здоровья призвали к более интенсивному общественному расследованию . Eatonville Care Centre, показанный здесь, является одним из пяти домов долгосрочного ухода в Онтарио, упомянутых в “ужасном” отчете Вооруженных сил Канады, опубликованном во вторник. (CBC) Когда его спросили, будет ли он сейчас пересматривать возможность проведения полного публичного расследования, Форд предложил рассмотреть его. «Все на столе. Я ничего не исключаю после прочтения этого [отчета]», - сказал он. Форд неоднократно называл систему долгосрочного ухода «развалившейся» во время кризиса с коронавирусом, хотя он еще не поделился подробным планом решения проблем. Он сказал, что Онтарио понадобится помощь федерального правительства, чтобы внести существенные изменения в систему. Медсестры говорят, что они давно уже выражали свою обеспокоенность Ассоциация медсестер Онтарио (Ontario Nurses Association - ONA) заявила, что проблемы, связанные с долгосрочным уходом, выходят далеко за рамки пяти домов, о которых сообщили военные, и что необходимы срочные меры для улучшения условий в учреждениях по всей провинции. «Уже в течение некоторого времени мы мы чувствуем усиливающуюся обеспокоенность по поводу растущего числа домов для престарелых», - сказала президент ONA Вики МакКенна. «Мы признательны, что доклад военных и участие премьер-министра Джастина Трюдо привели к тому, что внимание, наконец-то, уделяется недостаткам существующим в этих домах». МакКенна сказала, что рекомендации, сделанные в предыдущих исследованиях в области долгосрочного ухода, включая призывы к увеличению персонала, финансированию, повышению квалификации и увеличению ресурсов, не были полностью выполнены. Ассоциация долгосрочного ухода Онтарио, представляющая около двух третей домов долгосрочного ухода провинции, повторила свои призывы к улучшению доступа к СИЗ, более быстрому тестированию и к тому, чтобы провинция инвестировала средства в более старые учреждения. «Дома престарелых Онтарио дали ясное представление о тяжелой ситуации сложившейся на переднем крае этой беспрецедентной борьбы против COVID-19», - заявила генеральный директор Донна Дункан. «Вирус в разной степени повлиял на дома, но он только усугубил системные проблемы, такие как, например, давние кадровые трудности».



Abusive behaviour, cockroaches, force feedings documented by military in Ontario long-term care homes

Грубое, оскорбительное обращение, тараканы, принудительное кормление задокументированы военными в домах долгосрочного ухода Онтарио

By Victoria Gibson. Published on May 26, 2020 Военные, размещенные в домах долговременного в Онтарио, подняли тревогу по поводу ужасающих условий в пяти особо пострадавших от коронавируса учреждениях. Выйдя за за рамки мандата Сил по оказанию помощи, они подготовили доклад, в котором сообщили об инцидентах, связанные с "оскорбительным" поведением персонала, о швыряющих по полу тараканах и о пациентах, спящих на голых матрасах. ……………………………………………. Выдержка из доклада канадских военных от 20 мая 2020 года, в котором подробно описаны стандарты практики и качества ухода за престарелыми в доме длительного ухода в Северном Йорке. Утверждения сделанные в докладе не были самостоятельно проверены iPolicy. …………………………………………………………………………. статью прочитали: 2 человек Комментарии