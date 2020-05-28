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опубликовано редакцией на Переводике 28.05.20 04:14
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Третий за два месяца небезопасный перехват Россией самолетов 6-го флота США



Story Number: NNS200526-09  Release Date: 5/26/2020 

From U.S. 6th Fleet Public Affairs

MEDITERRANEAN SEA (NNS) -- третий раз за два месяца российские пилоты действовали  небезопасным и непрофессиональным образом, перехватывая  патрульный  разведывательный самолет P-8A Шестого  флота  ВМС  США,  May 26, 2020.

26 мая 2020 года, самолет ВМС США P-8A летал над международными водами  в Восточном Средиземноморье и был перехвачен двумя российскими самолетами Су-35,  перехват продолжался  в течение 65 минут. Перехват был признан небезопасным и непрофессиональным из-за того, что российские пилоты заняли  позиции  на  близкой  дистанции от  обоих  крыльев  P-8A одновременно, ограничивая тем самым способность P-8A безопасно маневрировать. 

Неоправданные действия российских пилотов Су-35 не соответствовали хорошей  летной практике  и правилам международных полетов и  поставили под угрозу безопасность полета обоих (так в тексте, примечание переводчика) самолетов.

Поскольку  российские самолеты находились   в международном воздушном пространстве, такие действия [российских пилотов]  были безответственными. Мы ожидаем, что [в дальнейшем] они будут действовать в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов, включая Соглашение 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и над открытым морем (INCSEA). Подобные действия увеличивают вероятность столкновений в воздухе.

Этот инцидент следует за двумя небезопасными взаимодействиями  произошедшими в апреле над теми же водами.

Во всех случаях американские самолеты оперировали  в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом,  с должным учетом правил безопасности полетов и не провоцировали  подобные действия  российской  авиации.

Видео  перехвата




Добавлено:  Фото из статьи  Armed Russian Fighters Fly Dangerously Close To U.S. Navy Patrol Plane Over The Mediterranean



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