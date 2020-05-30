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Шантаж России: «Газпром» не стал снижать цену на газ для Беларуси и потребовал вернуть долг $165 миллионов

29.05.2020 

Долг Беларуси за поставки российского газа составляет 165,57 миллиона долларов. «Газпром» готов начать переговоры о пересмотре контракта только после урегулирования этого вопроса.

Об этом заявил глава российской компании Алексей Миллер, передают российские информагенства, информирует enovosty.com/news.

В текущем году «Газпром» не станет снижать цены на газ для Беларуси, речь идет только об условиях поставок с 1 января 2021 года. Именно с этим связано требование возврата долга.

По словам Миллера, письмо с изложением позиции компании в пятницу, 29 мая, направлено министру энергетики Беларуси Виктору Каранкевичу.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно возмущался по поводу завышенной стоимости российского газа. В мае он указывал, что даже Германия покупает его в два раза дешевле. «Я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65–68, но никак не $127, как для Беларуси…», — сказал Лукашенко.

При нынешних условиях на мировом энергетическом рынке российский газ для Минска должен стоить порядка $90 за 1 тыс. куб. м., сообщает БелТА.

Долгосрочные контракты по газу всегда привязываются к цене на нефть. «И коль произошло падение цены на нефть, значит, произошло падение цены на природный газ. Поэтому $127 — сегодня уже в мире такой цены нет», — заявил Лукашенко.

Напомним, ранее известный правозащитник Марк Фейгин высказал мнение, что Путин пытается «уговорить» Александра Лукашенко добровольно согласиться на объединение государств.

Сейчас в приоритетах Кремля – создание союзного государства России и Беларуси, — сказал Фейгин.

«Вопрос этот сейчас обсуждается чуть ли не ежедневно. Позиция Москвы известна, она публично озвучена: форсирование создания союзного государства, точнее, ее структур. И самое главное – введение поста президента союзного государства, который избирается гражданами обеих стран. Очевидно, подразумевается, что во главе этого союзного государства станет Владимир Путин», – рассказал Фейгин.

«Могут обсуждаться и варианты, как насильно заставить президента Беларуси склониться к этому. Он же сопротивляется…. Военный вариант не исключается, при определенной эскалации. Не будем забывать, что в Беларуси расположены российские военные базы, внешние границы контролируются российско-белорусскими частями», – добавил он.

«Мой прогноз: в ближайшее время Кремль попробует сделать все возможное и невозможное, чтобы Беларусь стала банкротом. И надо признать, у него есть ресурсы, рычаги влияния. Посмотрим, что будет дальше.

Но очень важный фактор состоит в том, что подавляющее большинство белорусов, порядка 95%, на вопрос: «Вы поддерживаете, чтобы Беларусь вошла в состав Российской Федерации» — говорят: «Нет»», — написал в свое блоге Анатолий Лебедько, белорусский оппозиционный политик.

Какие козыри у Лукашенко? Во-первых, в этом году истекает срок аренды двух российских военных баз на территории Беларуси. Второе – на переговорах Лукашенко может использовать транзит нефти. В прошлом году через территорию Беларуси прошли 54 миллиона тонн нефти. Пока Россия не может этого обойти и избежать, — добавил политик.

В феврале президент Беларуси заявил, что страна продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь продолжит диверсифицировать закупки. «Чтобы каждый год 31 декабря в двенадцать часов ночи не стоять на коленях, — пояснил он. — Так быть не должно, и так не будет».

«Мы не просим дешевую нефть. Мы купим по мировой цене и переработаем. И это выгодно для компаний», — заявил он.

Кроме того, по его словам, Беларусь прорабатывает вопрос поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода «Дружба». «Мы сейчас из Гданьска (купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки) поставим по трубе», — рассказал Президент. Тогда уже не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Беларусь качать из Европы.

Для поставок также задействуют балтийские порты. Здесь могут оказать содействие Соединенные Штаты. «Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию (как договоримся), переработаем и обеспечим весь прибалтийский регион»,- подчеркнул Лукашенко.

Беларусь планирует реверсные поставки нефти из Польши не менее 100 тыс. тонн в месяц.

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