«Российские шпионы» вырубили в Литве свет и устроили драку у посольства США

12 июня 2020

Иллюстрация: lrt.lt

«Российские шпионы и провокаторы живут так вольготно, что уже вытоптали в Литве всю траву», — считает политолог правого толка Альвидас Медалинскас. «Они совершили диверсию в энергетическом секторе, отрезав страну от шведских генераций», — утверждает бывший министр экономики (2008−2011) консерватор Дайнюс Крейвис. «И организовали шествие Black Lives Matter („Жизни черных имеют значение“), завершившееся оскорблениями в адрес полиции и потасовкой на подступах к посольству США», — напоминает Медалинскас.

А сейчас — подробнее. Мало кто в Литве сомневается, что страна буквально наводнена шпионами, работающими на российские разведки, и провокаторами, выполняющими тайные задания Кремля. 10 лет правления президента (2009−2019) Дали Грибаускайте оставили ужасное политическое наследство. «Янтарная» леди не только закрывала глаза на правовой беспредел, но и поощряла карманные специальные службы, брутально давившие любые отклонения от генеральной линии, создававшие и разоблачавшие теории заговоров. Возникшее в ее времена глубинное государство, скорее всего, еще много лет по инерции продолжит все литовские проблемы списывать на происки внешних врагов.

Антифашист-клайпедчанин Вячеслав Титов, сам пострадавший от литовского правосудия, считает, что такие действия литовских властей направлены на подавление оппозиции: «нынешняя система боится потерять власть». При всем уважении к Титову, следует признать: в Литве нет оппозиции, если не считать депутатских группировок, отстаивающих друг перед другом в Сейме свои имущественные интересы. Немногочисленные и разрозненные недовольные государственной политикой есть, против них идет идеологическая борьба, поскольку обладающие собственным мнением люди неугодны сторонникам единомыслия. Но более-менее сплоченной оппозиции, как она видится антифашистам, все-таки нет. Поэтому бесконечные поиски врагов можно и нужно рассматривать только в удобном для власти ключе консолидации общества. Так официальный Вильнюс списывает на происки противников Литовского государства все собственные промахи и провалы.

На практике дело выглядит следующим образом. До 2015 года всю электроэнергию Литва импортировала из России и Белоруссии. Ради достижения энергетической независимости в 2010 году началась прокладка кабеля длиной в 453 километра и мощностью в 700 МВт из Швеции NordBalt. В 2016 году на литовский рынок поступила шведская электроэнергия. Реализация проекта обошлась в 550 млн евро. Особо прочный подводный кабель изготовил и проложил по дну Балтийского моря шведский концерн ABB. Он также построил преобразователи тока в Нюбру и Клайпеде. Однако несмотря на хваленое скандинавское качество, проблемы начались практически сразу. Были месяцы, когда мост не работал 10−15 дней. Последняя крупная авария произошла в 2018 году, после чего линию поставили на капитальный ремонт.

После реконструкции Вильнюс с помпой заявил:

«…Нам удалось успешно преодолеть чинимые Россией препятствия и навсегда исключить ситуацию, когда электроэнергия использовалась в качестве рычага влияния на развитие балтийских стран»

Но случилось непредвиденное: в текущем июне в очередной раз NordBalt вышел из строя. Литовский оператор электропередающих сетей Litgrid заверил, что страна не испытает проблем с поставками, поскольку уже задействованы резервные мощности в Латвии и Эстонии. И, как назло, в этих странах произошли ЧП на станциях, генерировавших энергию для литовского рынка.

«Это происки России. Это новая попытка задушить Литву за ее стремление к энергетической независимости. Это яркая демонстрация желания Кремля сохранить зависимость нашей страны от энергокольца БРЭЛЛ и не допустить синхронизации наших электропередающих сетей с сетями Европы!»

Такой диагноз случившему тут же поставил литовский экс-министр экономики Крейвис. Правда, к заявлениям человека, проморгавшего начало строительства БелАЭС, могильщика литовской энергетики, прислушались только коллеги по партии. Они попробовали было раскрутить тему «очередной диверсии со стороны России», однако не нашли поддержки в парламенте, президентуре и правительстве. Обращения в Гепрокуратуру консерваторы отложили до лучших времен.

Зато следственных мероприятий потребовали недовольные маршем против расизма Black Lives Matter, который в Вильнюсе прошел одновременно с шествиями в других столицах Европейского союза. По словам критиков, демонстрация и подбор ее участников — тщательно спланированная провокация российской «пятой» колонны. Иначе как объяснить плакаты «Мы поможем Америке!», скандирование непечатных, нецензурных кричалок в адрес полиции, драку, которая выставила Литву в неприглядном свете в глазах американских дипломатов? Кто, кроме российских провокаторов, мог присоветовать десятиклассницам взять в руки черные фаллоимитаторы и плакатики «У белых короткие члены».

По итогам акции полиция, как утверждает ее официальный представитель Рамунас Матонис, возбудила одно уголовное дело и восемь расследований в связи с административными правонарушениями, чем породила новые агрессивные заявления в свой адрес:

«Молодежь вышла на улицы литовской столицы, чтобы солидаризироваться с теми, кто сталкивается с расовой дискриминацией в Штатах. Она требовала легализации марихуаны, отстаивая свои права и свободы. Литва — не полицейское государство. Прекратите работать на Россию!»

Тем не менее полицейские настаивают: была не демонстрация, а шоу. Стражей порядка поддерживает доктор гуманитарных наук, профессор Раса Чепайтене — была просто «политическая педофилия»:

«Иначе не назовешь. Детство и юность — это эпоха искренней веры в идеалы, стремления к добру и справедливости и начала бунтарства против авторитетов. Поэтому те, кто манипулируют этими качествами наивных и незрелых молодых людей, нагло эксплуатируют их в своих грязных и зачастую отвратительных с моральной точки зрения целях, являются сбродом, который хорошо понимает, что делает»

Каунасский националист Станисловас Бушкявичюс первым начал искать актив «пятой» колонны. Он обратился в Генеральную прокуратуру по поводу возможной незаконной выдачи разрешения организатором шествия и принуждения несовершеннолетних, в том числе девочек 12−13 лет, вставать на колени перед посольством США. Уже упомянутый политолог Медалинскас не устает повторять: эта провокация сделана руками Кремля.

Резюмируем: страна двуглавого орла сегодня настолько влиятельна, что не только США в состоянии поставить «на уши», но и Литву.

Рената Рейнгольдене

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