навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
05.07.20   Редакция

Коронавирус: люди подделывают тесты, чтобы вернуться из России в Китай

(0)
 
05.07.20  

Супругам-адвокатам МакКлоски предъявили обвинения за защиту своего дома

(0)
 
05.07.20  

«Мы — часть иммунной системы государства»

(0)
 
04.07.20   Редакция

Подборка сообщений о российском оружии от Defence Blog - online military magazine

(0)
 
04.07.20  

Осужденного за шпионаж Пола Уилана выставили на обмен

(0)
 
03.07.20  

«THE SAKER» – СЛЕПАЯ ВЕРНОСТЬ ПОД МАСКОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ

(0)
 
03.07.20   Редакция

Две китайские буровые готовятся к бурению в водах российской Арктики

(0)

последние за вчера, 05.07.20  
 
14:29   Редакция

Коронавирус: люди подделывают тесты, чтобы вернуться из России в Китай

(0)
 
07:01  

Супругам-адвокатам МакКлоски предъявили обвинения за защиту своего дома

(0)
 
06:01  

«Мы — часть иммунной системы государства»

(0)
 
05:42  

«Российские шпионы» вырубили в Литве свет и устроили драку у посольства США

(0)
 
05:33  

Поправки в Конституцию приняты. Что это поменяет в балансе власти и жизни россиян?

(0)
 
05:23   Редакция

Коронавирус сломал карьеру немецкого миллиардера, который дружил с Путиным и вел бизнес в России

(0)
 
05:05  

«У Господа Свой сценарий»

(0)
 
04:56   Редакция

«Швеция должна улучшить отношения с Россией»

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 05.07.20 14:29
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Коронавирус: люди подделывают тесты, чтобы вернуться из России в Китай

  • Посольство Пекина в Москве выпустило два предупреждения после того, как выяснилось, что  некоторые авиапассажиры подделывали свои тесты на нуклеиновые кислоты

  • С начала пандемии коронавируса  граница между Россией и Китаем была фактически закрыта 

Keegan Elmer in Beijing

Published: 23 Jun, 2020

China’s embassy in Russia says people who fake Covid-19 test results threaten the health and safety of other passengers and crew. Photo: AFP

Посольство Китая в России заявляет, что люди, которые подделывают результаты тестов Covid-19, угрожают здоровью и безопасности других пассажиров и членов экипажа. Фото: AFP

Чтобы иметь возможность  сесть на рейсы из России  домой,  граждане Китая подделывали протоколы тестов Covid-19, это вызвало многочисленные предупреждения от посла  Пекина в Москве.

Практически  идентичные предупреждения  были выпущены  посольством   29 мая и снова в воскресенье,  после выявления  людей, которые подделали результаты тестов  нуклеиновых кислот, которые правительство требует от пассажиров  делать в течение пяти дней до  вылета  из России в Китай.

Посольство заявило, что пассажиры причинили огромный вред здоровью и безопасности пассажиров и членов экипажей, а также подорвали работу Китая по профилактике эпидемий.

Обманщики  находятся под следствием и будут «нести соответствующую юридическую ответственность», говорится в сообщении.

В заявлении, опубликованном в понедельник на аккаунте посольства в WeChat, не было указано, откуда вылетели рейсы или куда они направлялись.

A medical worker leaves a mobile coronavirus testing laboratory in Moscow. Photo: Reuters

Медицинский работник покидает мобильную лабораторию по тестированию на коронавирус в Москве. Фото: Reuters

Россия сообщила о более чем 590 000 случаев заболевания Covid-19, третьим по величине после США и Бразилии, и почти 8 200 смертях. В Китае зарегистрировано более 83 400 случаев и 4634 случая смерти.

Предотвращение завозных случаев из России было постоянной проблемой для китайских органов здравоохранения, а официальные лица в апреле назвали российскую границу “передовой  линией”  в борьбе против новой вспышки  Covid-19.

Россия закрыла границу с Китаем в конце января, когда эпидемия достигла своего пика, а в конце февраля запретила въезд в страну всем гражданам Китая. Когда ситуация изменилась, Китай закрыл границу с Россией в начале апреля, и она остается закрытой  до сих пор.

Въезжающим  из России  гражданам Китая  доступно  ограниченное  число  авиарейсов, но  въезд в страну иностранцам  Пекин запретил, чтобы предотвратить повторную вспышку инфекции.

Ранее в этом месяце власти в китайском пограничном городе Муданьцзян провинции Хэйлунцзян приказали провести массовые нуклеиновые  тесты для его жителей. Медики  протестировали 650 000 человек, чтобы выявить 19 бессимптомных случаев. В  апреле город столкнулся  с волной завезенных из России случаев.

Появились  сообщения  о том, что  Пекин проводит срочные мероприятия, чтобы проследить происхождение новой вспышки коронавируса, в  ходе  которой,  с момента ее обнаружения на крупнейшем оптовом продовольственном рынке столицы Xinfadi  11 июня,  заразились  249 человек.

Чжан Юн, помощник директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сказал, что штамм вируса возник в Европе, но был старше, чем тот, который в настоящее время распространяется по всему континенту.

На прошлой неделе главный эпидемиолог CDC Ву Цзюньоу сказал, что, хотя генетический материал демонстрирует европейский штамм, этот же штамм был распространен и в России и США, что делает невозможным определение того, из какой страны произошел вирус.

Органы здравоохранения заявили, что случаи  “Xinfadi” были «импортированы» в столицу, но сказали, что в  настоящее  время неясно, был ли вирус доставлен в Пекин из Китая или из-за границы.

Китайские импортеры прекратили покупать лосося в Европе из-за того, что разделочная доска для импортного лосося в Xinfadi показала положительный результат на вирус.

Ван Вэньли, мэр Муданьцзяна, ранее заявлял, что импортированные случаи, обнаруженные в порту Суйфэньхэ вдоль границы с Россией, также имеют «европейское происхождение».


статью прочитали: 191 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 