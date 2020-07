архив



опубликовано редакцией на Переводике 05.07.20 14:29 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “South China Morning Post”,

"Coronavirus: people are forging tests to return to China from Russia" Китай - 23 июня 2020 г. Коронавирус: люди подделывают тесты, чтобы вернуться из России в Китай Посольство Пекина в Москве выпустило два предупреждения после того, как выяснилось, что некоторые авиапассажиры подделывали свои тесты на нуклеиновые кислоты

С начала пандемии коронавируса граница между Россией и Китаем была фактически закрыта Keegan Elmer in Beijing Published: 23 Jun, 2020 Посольство Китая в России заявляет, что люди, которые подделывают результаты тестов Covid-19, угрожают здоровью и безопасности других пассажиров и членов экипажа. Фото: AFP Чтобы иметь возможность сесть на рейсы из России домой, граждане Китая подделывали протоколы тестов Covid-19, это вызвало многочисленные предупреждения от посла Пекина в Москве. Практически идентичные предупреждения были выпущены посольством 29 мая и снова в воскресенье, после выявления людей, которые подделали результаты тестов нуклеиновых кислот, которые правительство требует от пассажиров делать в течение пяти дней до вылета из России в Китай. Посольство заявило, что пассажиры причинили огромный вред здоровью и безопасности пассажиров и членов экипажей, а также подорвали работу Китая по профилактике эпидемий. Обманщики находятся под следствием и будут «нести соответствующую юридическую ответственность», говорится в сообщении. В заявлении, опубликованном в понедельник на аккаунте посольства в WeChat, не было указано, откуда вылетели рейсы или куда они направлялись. Медицинский работник покидает мобильную лабораторию по тестированию на коронавирус в Москве. Фото: Reuters Россия сообщила о более чем 590 000 случаев заболевания Covid-19, третьим по величине после США и Бразилии, и почти 8 200 смертях. В Китае зарегистрировано более 83 400 случаев и 4634 случая смерти. Предотвращение завозных случаев из России было постоянной проблемой для китайских органов здравоохранения, а официальные лица в апреле назвали российскую границу “передовой линией” в борьбе против новой вспышки Covid-19. Россия закрыла границу с Китаем в конце января, когда эпидемия достигла своего пика, а в конце февраля запретила въезд в страну всем гражданам Китая. Когда ситуация изменилась, Китай закрыл границу с Россией в начале апреля, и она остается закрытой до сих пор. Въезжающим из России гражданам Китая доступно ограниченное число авиарейсов, но въезд в страну иностранцам Пекин запретил, чтобы предотвратить повторную вспышку инфекции. Ранее в этом месяце власти в китайском пограничном городе Муданьцзян провинции Хэйлунцзян приказали провести массовые нуклеиновые тесты для его жителей. Медики протестировали 650 000 человек, чтобы выявить 19 бессимптомных случаев. В апреле город столкнулся с волной завезенных из России случаев. Появились сообщения о том, что Пекин проводит срочные мероприятия, чтобы проследить происхождение новой вспышки коронавируса, в ходе которой, с момента ее обнаружения на крупнейшем оптовом продовольственном рынке столицы Xinfadi 11 июня, заразились 249 человек. Чжан Юн, помощник директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сказал, что штамм вируса возник в Европе, но был старше, чем тот, который в настоящее время распространяется по всему континенту. На прошлой неделе главный эпидемиолог CDC Ву Цзюньоу сказал, что, хотя генетический материал демонстрирует европейский штамм, этот же штамм был распространен и в России и США, что делает невозможным определение того, из какой страны произошел вирус. Органы здравоохранения заявили, что случаи “Xinfadi” были «импортированы» в столицу, но сказали, что в настоящее время неясно, был ли вирус доставлен в Пекин из Китая или из-за границы. Китайские импортеры прекратили покупать лосося в Европе из-за того, что разделочная доска для импортного лосося в Xinfadi показала положительный результат на вирус. Ван Вэньли, мэр Муданьцзяна, ранее заявлял, что импортированные случаи, обнаруженные в порту Суйфэньхэ вдоль границы с Россией, также имеют «европейское происхождение».

