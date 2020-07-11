Власть и государство при социализме и при капитализме.

Название статьи "Введение во власть и государство при социализме и при капитализме"





Будем рассматривать власть и государство и при социализме, и при капитализме без всякой попытки «найти их лучшие стороны» и соединить. Увы, это невозможно – цели разные. Тем не менее, многие пытаются это делать, например, последний - «интегральный социализм», забывая при этом сформулировать его цель. Поэтому опускаем разбор всяких социализмов и капитализмов, а попробуем просто понять, что такое власть и государство при социализме и при капитализме.



Власть — это возможность навязать свою волю другим людям, даже вопреки их сопротивлению. Из Википедии. Суть власти не зависит от того, на чём основана такая возможность. Не будем рассматривать и развитие понимания власти и государства в историческом аспекте – это можно найти в учебниках, например, «Происхождение власти» https://studfile.net/preview/967695/page:2/. Будем исходить из системного представление власти как ее трактовки в виде отношений между людьми, при которых одни властвуют, а другие подчиняются и выполняют решения первых. При таком подходе внимание акцентируется на мотивах поведения людей в борьбе за власть. Человек видит во власти средство улучшения жизни: приобретение богатства, престижа, свободы, безопасности и т.п. Эти отношения возникают в процессе производства материальных благ, а значит в процессе экономических отношений. Эти отношения изучаются такой наукой как теория экономики. Увы, современных «теорий» экономики насчитывается свыше 50 и есть ещё 11 направлений по разработке теорий экономики. Фундаментом, на котором базируются все эти теории, является: производство, распределение, обмен и потребление.

Не трудно представить происхождение этого фундамента. Представим: древнее племя завалило мамонта (в процессе производственных отношений), вождь (власть уже тогда) распределил добычу, между членами племени в зависимости вклада каждого, члены племени обменялись доставшимися кусками (у кого-то, возможно, болели зубы) и потребили. Как видим, древность этого фундамента восхищает и она, как известно, устраивает даже некоторых заведующих кафедрой «теория экономики» в ВУЗе - (из рецензии на статью автора).



Возможно, и не менее древним является введённое в обиход древнегреческим стратегом Периклом в изложении тоже древним историком Фукидом в его «Истории», выражение «демократия», что переводе с греческого языка звучит как «власть народа». И пошло гулять это слово по миру с различными определениями: демократия рабовладельческого строя, демократия феодализма, пролетарская демократия и в конечном итоге оно пришло к выражению коммунистическая демократия (что верно!). Однако, что такое коммунистическая демократия, автор не знает.



Тоже относится и к государству, элементом которого является власть, рассуждения о котором, уходят в древность. Вот определение государства в Википедии.

Государство — политическая форма организации общества на определённой территории, политико-территориальная суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население страны.

Ни в науке, ни в международном праве не существует единого и общепризнанного определения понятия «государство». Есть ещё определение государства.



« Государство — это система органов общества, которая обеспечивает организованную внутреннюю правовую жизнь народа как единого целого, защищает права своих граждан, осуществляет нормальное функционирование институтов власти — законодательной, исполнительной и судебной, контролирует свою территорию, защищает свой народ перед внешней угрозой, гарантирует выполнение обязательств перед другими государствами, сохраняет природную среду и культурные ценности, способствуя выживанию общества и его прогрессу. Государственность проникает во все отношения народа, в его нравы и сознание его граждан.

Собственно социальная субстанция немыслима без определенной сращённости жизни людей в государственном составе целого. А такая жизнь предполагает, чтобы личная добродетель стала в той или иной степени всеобщим мерилом собственно человеческого бытия. Основная сущность государства, в понимании Гегеля, может быть определена так: это конкретное единство эмпирически дискретного множества людей. Так, первое условие наличности государства есть существование человеческих индивидуумов. Без этой обычной и общедоступной видимости, наивно характеризуемой как «много разных отдельных людей», государство невозможно. Люди, входящие в него, ведут конкретно-эмпирическое существование; они подвержены принципам пространственного разъединения, изменчивости во времени и природной необходимости». https://fil.wikireading.ru/63593



Такое длинное цитирование понадобилось затем, чтобы показать, из чего в, общем, состоит государство, ведь можно было ограничиться просто – государство – это «много разных отдельных людей». Эта выдержка – одна из многих, показывает, что государство – это сложнейшая конструкция. Наука же предполагает, чтобы были показано из всей этой сложности, абстрактное представление власти и государства как объекта исследования. Причём и при социализме, и при капитализме, ибо, как было заявлено в самом начале - они разные.



Поэтому вначале будут рассмотрены философские проблемы власти и государств обеих общественно экономических формаций. Разберёмся с такими явлениями как демократия – «власть народа». Поскольку сущностью государства является «много людей», а уже из этих людей «вырастает» власть, то попытаемся понять, имеет ли сущность – элементы и связи между ними, демократия. Разобравшись с этим, определим демократию в жизни общества, не отбрасывая её, а используя то, что накопило человечество за пару тысяч лет её существования только уже в другом контексте. При этом будем опираться на работы автора, как в философии, так и в теории экономики, которые позволили впервые разрешить кризис в экономической теории и впервые разработать философию не абстрактной экономики, которая строилась на фундаменте производство, распределение, обмен и потребление, а философию экономики социализма и капитализма.



Далее будем разбираться с сущность государства и покажем, что сущностью государства и при капитализме, и при социализме является народ, а отличие этих сущностей рассмотрим, опираясь на пирамиду потребностей Маслоу и на результаты исследований профессора ТвГУ Ю. И. Шорохова. Получается, что сегодня (и уже 30 лет) в Российских Вузах и школах готовят студентов и школьников эгоистов, людей, работающих только в интересах получения максимальной прибыли себе любимым и готовых нанести ущерб другим (конкуренция). При этом забываем, что сегодняшние школьники и студенты – это завтрашние строители, инженеры, преподаватели, а послезавтра среди них есть и Президент страны, и Председатель правительства. На этой основе рассмотрим известное выражение К. Маркса – «общественное бытие определяет сознание». Оно справедливо для капитализма, а для социализма должно читаться наоборот. Именно в таком его порядке, оно явилось глубинной основой, наряду с наличием партии ВКП(б), победы СССР в Великой отечественной войне. в такой трактовке не рассматривались причины победы СССР в Великой отечественной войне и проигрыше всех остальных.



Определившись с основными философскими понятиями власти и государства, перейдём к их основным составляющим. При этом исследователи часто социализм в СССР и Китае определяют как «государственный капитализм». Покажем, что это просто фейк и безграмотность исследователей. Наряду с «государственным капитализмом» так же будут рассмотрены вопросы соотношения власти и государства. При этом будет использована теория нечётких множеств и будет построена функция принадлежности соотношения власти в государстве. Будут рассмотрены вопросы о собственности при социализме, о кризисах, коррупции и о партиях в государстве. Будет показаны место и роль партий в экономике при социализме и капитализме и раскрыты причины не понимания места и роли партий в жизни общества.



Дальше рассмотрим, какие есть мифы о государстве и в частности такой миф как «социальное государство». Будут приведены устройства (структуры) социалистических и капиталистических государств и рассмотрены вопросы управляемости в таких государствах. Нам везде говорят, что в государствах существует разделение властей и это идёт со времён средневековья - Ш. Монтескье. Попробуем понять, что это такое в социалистическом и капиталистическом государствах. Впервые будут представлены формы власти при социализме и при капитализме, а также устойчивость власти в разных формациях. Тут же в конце будут даны определения, что такое социализм, и что такое капитализм, но уже с учетом их структуры.



Затем перейдём непосредственно к проблемам роста российской экономики, которые автор рассматривал, раньше занимаясь анализом взглядов различных и не последних экономистов в России. Это таких как А.Л. Кудрин, С. Ю. Глазьев, Е. Т. Гурвич. В России почти каждый год проходили экономические форумы как в регионах – Красноярск, Петербург, так и в Москве. На них поднимались вопросы экономического роста, но их участники ни к чему не приходили, вплоть до того, «роста нет, и не надо» (Красноярск). Что удивительно, собирались тысячи людей, абсолютно не владеющих современной теорией экономики, и заключавших миллиардные контракты. Тогда – это были просто сорочинские ярмарки, но с громким названием. Будет так же рассмотрено то, о чём на форумах не говорилось - об экономических платформах, о малых и средних предприятиях и проч.



Затем автор по-другому взглянул на итоги развития экономики в России за 20 лет. К счастью ему не пришлось искать это по различным статистическим сборникам - это сделал Е. Т. Гурвич. Автору пришлось только анализировать итоги и в частности понять, откуда произошло изречение, что государство не эффективный собственник и согласится с либеральными экономистами, что при той структуре экономики, которая существует в России, они правы. Если экономикой государство не управляет, то оно не эффективный собственник. Затронут вопрос, что делать и куда двигаться России.



В какой-то мере разобравшись с властью и государством в рамках одной страны, будут рассмотрены место и роль России в мирохозяйственном комплексе. Будет приведено абстрактное представление этого комплекса. Если место России - её географическое положение задано «свыше», то роль ещё надо добыть, предлагая что-то новое для мирового сообщества. В конце будет рассмотрен бичь экономики – это рынок ценных бумаг и предложен вариант его реформирования с целью понудить его работать на экономику cтраны.



Затем будут рассмотрены с позиции открытых автором законов устройства социализма и капитализма работы В. И. Ленина «Государство и революция» и И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» на предмет, что им удалось сделать, а чего нет.



Если в работе И. В. Сталина были сформулированы в форме законов цели социализма и капитализма, то дальнейшие исследования по открытию законов социализма и капитализма застопорились. Причина этого «культ личности» И. В. Сталина и критика событий 37 года, которые привели к тому, что работы его не преподавались в Вузах, а события 37 г. просто не понимались. Их понимание и сейчас самое примитивное. Они и будут рассмотрены в работе с позиции сохранения государства при минимуме потерь. Также будет поднят вопрос о том, является ли марксизм-ленинизм теорией.



Таким образом, с открытием законов устройства (структуры) власти и государства такое философское и общественно-политическое течение как либерализм, а равно и его разновидности, потеряло свой смысл, ибо оно основано на неких виртуальных правах и личных свободах человека. Оказывается, их нет ни при социализме, ни при капитализме. Теперь бессмысленно призывать к демократии и критиковать, а вернее вести борьбу с коммунизмом – это просто показывать свою безграмотность. У людей понимающих это будет просто вызывать улыбку или известный жест.



Андрей Яшник

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