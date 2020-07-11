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дата публикации 11.07.20 07:13
скаут: Игорь Львович;
   
 

В июне Канада, опережая прогнозы, создала 952 900 новых рабочих мест

Существенно ли это? Мнение специалистов

Posted on Friday, July 10, 2020 

В июне канадская экономика создала 952,900 новых рабочих мест на волне возобновления найма, связанной с  ослаблением ограничений.

По данным Statistics Canada, это увеличение, последовавшее за 290,000 новыми позициями, созданными в мае, сократило национальный уровень безработицы с 13.7% до 12.3%. Напомним, экономисты прогнозировали 700,000 новых рабочих мест и коэффициент безработицы на отметке 12.1%.

Лучшие, чем ожидалось, результаты могут ослабить беспокойства о том, насколько длительным будет экономический ущерб от карантина, связанного с пандемией.

«Это определённо сильные показатели с хорошей степенью распространённости по секторам и регионам», – заявил Бретт Хаус, заместитель главного экономиста Банка Новой Шотландии. «Почти все повышения были зафиксированы в сегменте работы по найму и в частном секторе, поэтому качество результатов высокое».

Секторы, связанные со сферой предоставления услуг, добавили 794,400 рабочих мест, а главными двигателями были бизнесы общественного питания и розничной торговли.

Несмотря на столь внушительные цифры, канадская экономика всё ещё пытается выбраться из глубокой ямы. Общее число новых позиций за два месяца, 1.24 млн., остаётся на 41% ниже, чем 3 млн. рабочих мест, потерянных в марте и апреле. В мае уровень безработицы оказался самым высоким почти за сто лет.

Показатели являются последствием постепенного открытия бизнесов в Онтарио и Квебеке. Две наиболее густонаселённых провинции Канады составили две трети июньского повышения. Онтарио, единственная провинция без увеличения в мае, создала на этот раз 378,000 позиций.

Число рабочих часов в прошлом месяце выросло на 9.8%, однако осталось на 16% ниже февральского уровня.

Количество канадцев, которые не потеряли работу, но которым значительно сократили рабочие часы, в июне уменьшилось на 823,000. В итоге, число канадцев, либо полностью потерявших работу, либо рабочие часы, упало с апрельских 5.5 млн. до 3.1 млн.

«Хотя мы и ожидаем дальнейших оснований для восстановления в следующие месяцы, темпы, скорее всего, замедлятся, и нас будет ожидать крайне ухабистый путь», – считает Ройс Мендес, экономист CIBC World Markets.

Уровень безработицы и стабильность работы являются главными факторами, поддерживающими здоровье рынка недвижимости. Если у вас нет работы, вы не сможете оплатить свой мортгидж даже в случае нулевой процентной ставки.

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