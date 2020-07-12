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На российско-китайской границе вспыхнул конфликт (видео)

11.07.2020

Два четвероногих нарушителя устроили разборки прямо на разделительной полосе границы, повалили столбы с колючей проволокой и разбили фотоловушки

Необычный приграничный конфликт удалось заснять на фотоловушки центра "Амурский тигр" в Еврейской автономной области. 

Кадры показывают, что на разделительной полосе российско-китайской границы, оборудованной колючей проволокой, по разные стороны ограждения встретились два медведя. 

Первые секунды звери просто обнюхивают друг друга, но спустя всего несколько мгновений на границе буквально вспыхнул конфликт - косолапые нарушители вступили в яростную схватку друг с другом, оборвав колючую проволоку, разломав несколько столбов ограждения и повредив фотоловушки. 

В центре "Амурский тигр", которому принадлежало оборудование, отметили, что тигры на этом участке проходят спокойно "как говорится, без шума и пыли", и к фотоловушкам относятся не в пример косолапым более бережно.  

О том, что произошло на границе России и Китая, смотрите в видео. 



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