навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
12.07.20  

На российско-китайской границе вспыхнул конфликт (видео)

(0)
 
12.07.20  

Проехали на дурака: Американские военные устроили за собой погоню

(0)
 
12.07.20   Редакция

Военным лидерам США до сих пор «неясно», кто приказал “освободить” площадь Лафайет в Вашингтоне от протестующих

(0)
11.07.20   Редакция

Власть и государство при социализме и при капитализме.

(0)
 
11.07.20  

Бывший агент МИ-6 возместит ущерб Авену и Фридману из-за клеветы в «досье на Трампа»

(0)
09.07.20   Редакция

Папа Римский называл сущим адом содержание пленников ПНС

(0)
 
09.07.20  

«Свободные вассалы»

(0)

последние за вчера, 11.07.20  
19:31   Редакция

Власть и государство при социализме и при капитализме.

(0)
 
07:24  

Бывший агент МИ-6 возместит ущерб Авену и Фридману из-за клеветы в «досье на Трампа»

(0)
 
07:13  

В июне Канада, опережая прогнозы, создала 952 900 новых рабочих мест

(0)
 
07:05  

Бездомные поляки заполонили Берлин

(0)
 
05:48   Редакция

Нефтяные богатства Венесуэлы тихо, спокойно, без лишнего шума переходят под контроль России

(0)
 
04:43   Редакция

Секретная “армада” Северной Кореи (видео)

(0)
 
03:26   Редакция

Сухой против Сухого или Индия vs Китай

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 12.07.20 03:17
скаут: Игорь Львович;
   
 

Проехали на дурака: Американские военные устроили за собой погоню

Сергей Домрачев  Июль, 11, 2020

Проехали на дурака: Американские военные устроили за собой погоню - видео

Американские военные совершая патрулирование в районе города Талль-Тамр провинции эль-Хасака на севере Сирии проигнорировали блокпост сирийских военных, потребовавших от них остановиться.

Неповиновение иностранных оккупантов вынудило дежурных проправительственных бойцов объявить тревогу и устроить погоню погоню. Обладая куда более легкими автомобилями они спустя несколько сотен метров настигли нарушителей, размахивая при этом из окон автоматами.

Сотрудники контрольно-пропускного пункта перехватили три бронетранспортера оккупационной американской армии в деревне Мансаф Тахтани вблизи Талль-Тамра и заставили их вернуться на свои нелегальные базы, — сказал корреспондент «Сирийского государственного агентства SANA».

В отличие от подобных инцидентов с российскими военными, американцы не стали покидать своих «бронированных коробок» и устраивать словесную перепалку, вместо этого, они молча повиновались уехав восвояси.

Стоит отметить, американские военные специально игнорируют требования остановиться, прекрасно осознавая, что сирийцы не будут открывать огонь, опасаясь возможных последствий.

                        Видео: Сирийские военные разворачивают американский конвой


Солдаты армии США намерено проезжают мимо блокпостов «на дурака», делая вид, будто не заметили требований остановиться, заставляя бойцов ВС САР поднимать тревогу и устраивать погоню.



статью прочитали: 28 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 