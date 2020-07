архив



опубликовано редакцией на Переводике 11.07.20 03:26

"Sukhoi vs Sukhoi: India vs China" Индия - 06 июля 2020 г. Сухой против Сухого или Индия vs Китай Сейчас флот Су-30MKI является основой индийских ВВС и будет оставаться таковым в ближайшие годы. Китайские ВВС также летают на истребителях Су-30. ET Bureau|Last Updated: Jul 06, 2020, Индия решила заказать еще 12 истребителей Су-30MKI, которые будут изготовлены компанией HAL в Насике по российской лицензии. Этот новый заказ станет добавлением к 272 истребителям этого типа уже заказанным ВВС Индии. Сейчас флот Су-30MKI является основой индийских ВВС и будет оставаться таковым в ближайшие годы. Китайские ВВС также летают на истребителях Су-30. Сравнение: Су-30MKI индийских ВВС -Су-MKI составляет основу ВВС Индии, имеющих на вооружении свыше 260 истребителей. Дополнительные партии самолетов производятся компанией HAL на заводе в Насике, и производство будет продолжаться ещё в течение следующих 2-3 лет. Индийские версии отличаются от других Су-30-х, поскольку они адаптированы к потребностям ВВС Индии - Предназначенные для Индии MKI имеют усовершенствованную израильскую авионику и системы радиоэлектронной борьбы, что делает их отличными от стандартных Су-30 - Индийские истребители демонстрируют огневые возможности ракет Brahmos - В то время как все они по стандарту вооружены российскими ракетами R73/77, индийская версия будет теперь оборудована Astra - ракетами большей дальности класса воздух-воздух, разработанная DRDO - Это добавит самолету критически важный новый потенциал, которому до сих пор мешала ограниченная, по сравнению с западными платформами, дальность поражения воздушных целей - Хотя его боеспособность за пределами визуальной дальности ограничена, на ближних дистанциях он обладает непревзойденными возможностями Су-30 MKK/MK2 ВВС НОАК - Китай использует две модификации Су-30, но они не обладают такими возможностями, как индийская версия - Одной из причин этого являются ограничения на использование израильских и западных подсистем - Китай, для своих ВВС, заказал 73 самолета старого типа MKK и позднее добавил 24 - типа MK2. Однако, в отличие от MKI, китайская версия не имеет двигателей векторной тяги, что делает их менее маневренными, чем индийские истребители Китайские копии - Китай не производил Су-30-е внутри страны, но он скопировал дизайн, чтобы сделать две местные версии под названием J11 и J16 - Версия J11, созданная на платформе Су-27, является становым хребтом ВВС Китая, машин этого типа заказано 346 единиц - Более продвинутая версия - J16 основана на платформе Су-30, и по крайней мере 128 машин уже находятся в эксплуатации. Китай оснастил самолет местным вооружением, включая ракеты класса воздух-воздух PL15 и PL12 Для своего ВМФ, китайцы также скопировали другой вариант "Сухого" - Су-33 Названные J15, истребители этого типа, предназначенные для развертывания на авианосце, были, по предположениям, скопированы с украинского прототипа, который был тайно приобретен Китаем. Предполагается, что по крайней мере 50 из них уже стоят на вооружении