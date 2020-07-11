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опубликовано редакцией на Переводике 11.07.20 03:26
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Сухой против Сухого или Индия vs Китай

Сейчас флот Су-30MKI  является основой индийских ВВС и будет оставаться таковым в ближайшие годы. Китайские ВВС также летают на истребителях  Су-30.

ET Bureau|Last Updated: Jul 06, 2020, 

Индия решила заказать еще 12 истребителей Су-30MKI, которые будут изготовлены компанией HAL в Насике  по российской лицензии. Этот новый заказ станет добавлением к   272 истребителям этого типа   уже заказанным ВВС Индии. Сейчас  флот Су-30MKI является основой индийских ВВС и будет оставаться таковым в ближайшие годы. Китайские ВВС также летают на  истребителях Су-30. 

Сравнение:  

Су-30MKI индийских ВВС

-Су-MKI составляет основу ВВС Индии, имеющих на вооружении свыше  260 истребителей. Дополнительные партии  самолетов  производятся компанией HAL на  заводе в Насике, и производство  будет продолжаться  ещё  в течение следующих 2-3 лет. Индийские версии отличаются от других Су-30-х, поскольку они адаптированы к потребностям ВВС Индии

- Предназначенные  для Индии  MKI  имеют усовершенствованную израильскую авионику и системы радиоэлектронной борьбы, что делает их отличными от стандартных Су-30

- Индийские истребители демонстрируют огневые возможности  ракет Brahmos

- В то время как  все  они  по  стандарту  вооружены российскими ракетами R73/77, индийская версия будет теперь оборудована Astra - ракетами  большей дальности  класса воздух-воздух, разработанная DRDO

- Это добавит самолету критически важный новый потенциал, которому до сих пор мешала ограниченная, по сравнению с западными платформами, дальность поражения  воздушных целей

- Хотя его боеспособность за пределами визуальной дальности ограничена, на ближних дистанциях он обладает непревзойденными возможностями

Су-30 MKK/MK2 ВВС НОАК

- Китай использует две модификации Су-30, но они не обладают такими возможностями, как индийская версия

- Одной из причин этого  являются ограничения на использование израильских и западных подсистем

- Китай,  для своих ВВС, заказал 73 самолета  старого типа MKK и позднее добавил 24 -  типа MK2. 

Однако, в отличие от MKI, китайская версия не имеет двигателей векторной тяги, что делает их менее маневренными, чем индийские истребители

Китайские копии

- Китай не производил Су-30-е внутри страны, но он скопировал дизайн, чтобы сделать две местные версии под названием J11 и J16

- Версия J11, созданная  на платформе Су-27,  является становым хребтом ВВС Китая, машин этого типа заказано  346 единиц

- Более продвинутая версия - J16 основана на платформе Су-30, и по крайней мере 128  машин  уже находятся в эксплуатации. Китай оснастил самолет местным вооружением, включая  ракеты класса воздух-воздух PL15  и PL12

Для своего ВМФ, китайцы также скопировали другой вариант "Сухого" -  Су-33 

Названные J15,  истребители этого типа,  предназначенные для развертывания на авианосце,  были,  по предположениям, скопированы с  украинского прототипа, который был тайно приобретен Китаем. Предполагается, что по крайней мере 50 из них уже  стоят на вооружении

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